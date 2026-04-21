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Colombia podría quedarse sin producción nacional de maíz y avena debido a exceso de compras que son permitidas por el Gobierno Petro

El aumento en la entrada de insumos extranjeros y la presión sobre la producción local ponen en riesgo la sostenibilidad agrícola nacional, alertó Fenalce

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Las principales regiones maiceras de Colombia son la Caribe y la Andina, que juntas lideran la producción tradicional - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters
Las principales regiones maiceras de Colombia son la Caribe y la Andina, que juntas lideran la producción tradicional - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters

El incremento en las importaciones de maíz en Colombia durante el último año tiene preocupados a los productores nacionales. Entre enero de 2025 y enero de 2026, las compras externas de maíz blanco aumentaron en un 411%, al pasar de 6.008 a 30.701 toneladas. En el caso del maíz amarillo, el alza fue del 20,4%, con lo que alcanzó 723.342 toneladas. El aumento encendió las alarmas en el sector agrícola ante el riesgo que representa para la producción local y la soberanía alimentaria del país.

Dicho crecimiento de las importaciones se debe a la caída de los precios internacionales del maíz y a una tasa de cambio estable situada entre los $3.600 y $3.700. Esto hizo más competitivos los granos importados, generando presión sobre los precios internos y reduciendo la rentabilidad de los productores colombianos.

Entorno favorable para las compras externas

Al respecto, el gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), Arnulfo Trujillo, explicó que la situación obedece a un entorno internacional favorable para las compras externas. Las condiciones, detalló, benefician a los compradores de grano extranjero pero perjudican a los que cultivan maíz en Colombia, ya que presionan a la baja los precios nacionales y disminuyen la competitividad del sector.

Precio del dólar en Colombia afectaría las exportaciones, según expertos- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El precio del dólar favoreció las compras externas de maíz, soya, entre otros productos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Trujillo señaló que, bajo el escenario, peligran también los cultivos de soya, fríjol, sorgo, trigo, cebada, avena, arveja y haba, rubros que también enfrentan menor competitividad ante la oferta internacional. Además, resaltó que la demanda local de cereales y leguminosas sigue creciendo, mientras la respuesta ha sido una mayor dependencia de las importaciones.

Propuestas y reclamos del sector agrícola colombiano

Ante la magnitud del fenómeno, Fenalce trasladó su preocupación a las autoridades nacionales y, en abril de 2026, se instaló la primera mesa técnica interinstitucional con organismos oficiales y representantes del gremio. En la reunión participaron el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Finagro y técnicos del sector.

Durante el encuentro, Arnulfo Trujillo presentó un paquete de propuestas para fortalecer la producción nacional.

Fenalce indicó que el volumen de maíz blanco importado pasó de 6.008 toneladas a 30.701 toneladas en apenas un año - crédito Infobae Colombia
Fenalce indicó que el volumen de maíz blanco importado pasó de 6.008 toneladas a 30.701 toneladas en apenas un año - crédito Infobae Colombia

Las iniciativas incluyeron:

  • Fortalecimiento de asociaciones de pequeños productores.
  • Creación de bancos de maquinaria agrícola.
  • Desarrollo de infraestructura adecuada para el secado y almacenamiento de granos, lo que permitiría reducir las pérdidas después de la cosecha y mejorar la calidad del producto local.
  • Implementación de la línea de financiación “Cosecha Colombia”, orientada a facilitar la compra de la cosecha nacional y reducir la dependencia de importaciones.
  • Reforzar los controles y la vigilancia en los puertos con el fin de asegurar la calidad del maíz que ingresa al país y proteger la salud pública.
  • Incentivar el seguro agropecuario para los cultivos de maíz y aplicar programas de coberturas de precio y tasa de cambio, esenciales para enfrentar las fluctuaciones del mercado internacional.
  • Creación de líneas especiales de crédito destinadas a financiar las etapas de siembra y comercialización, junto con apoyos directos para la reactivación de cultivos como el maíz y el fríjol.
El sector coincide en que, sin acciones decididas para potenciar la producción nacional, la brecha frente a los grandes mercados externos continuará ampliándose - crédito Mario Baos/EFE
El sector coincide en que, sin acciones decididas para potenciar la producción nacional, la brecha frente a los grandes mercados externos continuará ampliándose - crédito Mario Baos/EFE

Respuesta del Gobierno

La mesa técnica interinstitucional celebrada en abril de 2026 dio lugar a una agenda de trabajo conjunta entre las entidades del Estado y el sector gremial. Durante la jornada se discutieron temas clave como precios, áreas sembradas, volúmenes de producción, calidad de los granos y los efectos de los tratados comerciales.

Las autoridades y el sector privado coincidieron en la urgencia de definir soluciones para defender la producción nacional ante el avance de las importaciones. Como parte de los acuerdos, se decidió organizar nuevas mesas técnicas para desarrollar y poner en práctica políticas que permitan revertir la tendencia y fortalecer el agro colombiano.

Para Arnulfo Trujillo, el desafío central es construir una estrategia articulada capaz de proteger a los agricultores y garantizar la soberanía alimentaria del país. El impacto de las importaciones, explicó, trasciende la coyuntura y expone retos estructurales que deben ser afrontados si Colombia quiere asegurar su propio abastecimiento de cereales y leguminosas.

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