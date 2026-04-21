Envían a prisión a hombre que agredió a comandante de Policía tras atacar a su pareja: el hecho quedó en video

La medida judicial fue impuesta tras un incidente que involucró una agresión física contra la máxima autoridad policial del municipio y un caso previo de violencia intrafamiliar registrado en video por testigos de la comunidad - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El juez de control de garantías del municipio de El Colegio, Cundinamarca, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Fernando Castro Montoya, de 28 años, que fue capturado tras agredir físicamente a su pareja sentimental y a la comandante de la estación de Policía del municipio, en un caso reportado el 19 de abril.

El incidente, que quedó registrado en video, expuso la doble dimensión del ataque: primero contra su esposa y después contra la oficial que acudió a atender la situación. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, uniformados acudieron al barrio Santa Elena Baja tras recibir un llamado por un posible caso de violencia intrafamiliar.

En el lugar, los agentes encontraron a Castro Montoya mientras golpeaba a su compañera sentimental, situación que fue grabada por vecinos y difundida como prueba del ataque. La intervención policial se tornó violenta cuando el agresor adoptó una actitud hostil frente a los uniformados.

Durante el procedimiento de traslado a la estación para la identificación formal, el detenido propinó una patada en el rostro a la comandante de la estación, identificada como teniente y máxima autoridad policial en El Colegio.

La agresión quedó registrada en una grabación que fue presentada ante la autoridad judicial como evidencia del ataque contra la servidora pública. El propio coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, confirmó los hechos en un comunicado a la opinión pública.

Las diligencias se originaron por un episodio de maltrato que terminó con la captura del implicado, quien fue señalado de atacar primero a su pareja y luego a una oficial durante la intervención policial - crédito Suministrado a Infobae Colombia

“El Departamento de Policía Cundinamarca se permite informar que el 19 de abril, en el barrio Santa Elena Baja, del municipio de El Colegio, se presentó un procedimiento policial que dejó como resultado la captura en flagrancia de una persona por el delito de violencia contra servidor público agravado”, explicó Herrera Luengas.

El oficial agregó: “Los hechos se registraron en momentos en que uniformados de la Policía Nacional atendían un caso donde un hombre agredía a su compañera sentimental. Durante la intervención policial, el individuo asumió una actitud agresiva frente al procedimiento. Al ser trasladado en vehículo institucional hacia las instalaciones policiales para su identificación, el sujeto agredió físicamente a la comandante de estación, propinándole un golpe a la altura de su rostro”.

La Policía Nacional recalcó su rechazo absoluto a toda forma de violencia contra la mujer y destacó la importancia de proteger la integridad de sus uniformados. Según el comunicado institucional, Castro Montoya fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente y se le imputó el delito de violencia contra servidor público agravado. El juez encargado del caso dictó la medida de detención intramural, que se ejecutará mientras avanza el proceso judicial.

La decisión fue tomada por el ente de control tras la presentación de videos y testimonios que detallaron el comportamiento hostil del acusado durante el procedimiento en el barrio Santa Elena Baja - crédito Policía Cundinamarca

Cifras y contexto de la violencia contra la mujer en Cundinamarca

El caso expone la situación persistente de violencia contra la mujer en Cundinamarca, una problemática que ha sido objeto de seguimiento por parte del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género del departamento.

De acuerdo con el último informe presentado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia física representa el 62% de los casos reportados en la región, mientras que la violencia psicológica y económica alcanzan el 22% y 17%, respectivamente. Las cifras del Observatorio muestran que el 56% de las víctimas son mujeres adultas y el 29% jóvenes, y que la pareja o expareja es el agresor en la mayoría de los incidentes.

En municipios con alta densidad poblacional como Soacha y Facatativá, los casos reportados superan los 48 y 15, respectivamente. La tendencia revela que los hechos de violencia intrafamiliar y física predominan en el departamento, y que el 43% de los reportes corresponden a situaciones con antecedentes previos. Los canales de denuncia más utilizados son digitales, con la Línea Púrpura Distrital y WhatsApp como principales medios de contacto para las víctimas.

El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Fernando Castro Montoya tras agredir a su pareja y a una teniente de Policía en El Colegio, Cundinamarca - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La respuesta institucional resalta la importancia de la orientación y el acompañamiento jurídico, que constituyen el 43% de la atención brindada, junto con el apoyo psicosocial y las remisiones a otras entidades. El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género sostiene que la prevención debe fortalecerse con información, entornos seguros y rechazo social a toda expresión de violencia.