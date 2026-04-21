Colombia

La Catedral de Sal de Zipaquirá exhibió una réplica subterránea de ‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci: así puede contemplarla

La muestra, integrada al recorrido habitual, incorpora elementos visuales y simbólicos que generan una experiencia multisensorial de recogimiento y contemplación dentro del reconocido templo subterráneo

Guardar
La exhibición de La última Cena se encuentra en la emblemática capilla de la Virgen del Guasá, integrada al recorrido tradicional de la Catedral de Sal - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá
La exhibición de La última Cena se encuentra en la emblemática capilla de la Virgen del Guasá, integrada al recorrido tradicional de la Catedral de Sal - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

En el corazón de la Sabana Centro, la Catedral de Sal de Zipaquirá inaugura una de sus exhibiciones más destacadas para 2026: la réplica de The Last Supper (La Última Cena), instalada a 180 metros bajo tierra en la capilla de la Virgen del Guasá.

La obra, que evoca uno de los momentos más icónicos del arte sacro y la historia del cristianismo, se convierte en el eje de la temporada cultural y religiosa más importante del año, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales durante abril.

Un encuentro entre arte, fe e historia universal

Inspirada en la obra maestra de Leonardo da Vinci —realizada originalmente entre 1494 y 1498 y conservada en Milán—, la réplica de La Última Cena en Zipaquirá busca acercar este símbolo universal de la fe cristiana a uno de los principales destinos de turismo religioso en Colombia. Su apertura coincidió con la Semana Santa, pero la muestra permanecerá abierta, ampliando la oportunidad de visita más allá de los días litúrgicos tradicionales.

Inspirada en la obra original de Leonardo da Vinci, la réplica busca acercar el arte sacro a miles de visitantes - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá
Inspirada en la obra original de Leonardo da Vinci, la réplica busca acercar el arte sacro a miles de visitantes - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

La instalación es parte del esfuerzo de la Catedral de Sal por consolidarse no solo como un templo subterráneo y centro de peregrinación, sino como un espacio cultural y artístico de talla internacional. De hecho, en 2025, la catedral fue escenario de una réplica de la Puerta Santa del Jubileo, vinculada al pontificado de Francisco, y en 2026 la apuesta es por una imagen que conecta arte, historia y espiritualidad.

Experiencia única en un escenario subterráneo

La exhibición de La Última Cena está ubicada en la capilla de la Virgen del Guasá, uno de los puntos más emblemáticos del recorrido subterráneo. Los visitantes pueden integrar esta experiencia visual y simbólica en el circuito tradicional de la Catedral, que incluye el viacrucis, la nave central y otras zonas de contemplación y arquitectura tallada en sal. El ambiente subterráneo, con sus esculturas monumentales y su imponente arquitectura, invita al recogimiento espiritual y a la admiración estética, haciendo de cada visita una experiencia multisensorial.

La Catedral de Sal de Zipaquirá presenta en 2026 la réplica subterránea de La última Cena a 180 metros bajo tierra - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá
La Catedral de Sal de Zipaquirá presenta en 2026 la réplica subterránea de La última Cena a 180 metros bajo tierra - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

Cómo llegar y recomendaciones de viaje

El acceso a la Catedral de Sal es sencillo desde Bogotá:

  • En automóvil particular: tome la autopista Norte hacia la Sabana Centro, pase el peaje de Los Andes y continúe hasta Zipaquirá por la calle 1.
  • En transporte público: desde el Portal Norte de TransMilenio o la Terminal salen buses directos a Zipaquirá; se recomienda descender en la avenida 15 con calle cuarta para recorrer el centro histórico antes de ingresar al complejo.
  • En tren turístico: el Tren de la Sabana (Turistren) parte desde el Centro Comercial Gran Estación o la Estación de Usaquén, ofreciendo un trayecto pintoresco hasta Zipaquirá.
  • Tours organizados: numerosas agencias en Bogotá ofrecen paquetes que incluyen transporte, guía y entrada, facilitando la experiencia para viajeros en grupo.

Tarifas de entrada para 2026

Los precios para visitar la Catedral de Sal varían según la nacionalidad:

  • Colombianos:
    • Adultos: $75.000 - Niños y adultos mayores: $60.000

  • Extranjeros:
    • Adulto: $125.000 - Niño/adulto mayor: $110.000

Las tarifas suelen incluir guianza y acceso a todas las exhibiciones, aunque pueden variar según la etapa y el paquete adquirido.

La Catedral de Sal de Zipaquirá recibe turistas nacionales y extranjeros durante todo el año. La SIC investiga si su operador les cobra servicios que no eligieron- crédito Colprensa/Lina Gasca
El acceso a la Catedral de Sal desde Bogotá resulta sencillo en automóvil, transporte público, tren turístico o tour organizado con guía - crédito Colprensa/Lina Gasca

Una experiencia imperdible para viajeros y peregrinos

La exhibición de la réplica de La Última Cena en la Catedral de Sal de Zipaquirá es una oportunidad única para quienes desean vivir una experiencia que une el arte, la fe y la historia en un escenario sin igual. Más allá de su valor religioso, la muestra invita a la reflexión y el asombro, consolidando a la Catedral como un destino imperdible para viajeros, familias y devotos que buscan renovar su espíritu y descubrir los secretos de una de las joyas más impresionantes de Colombia.

Temas Relacionados

Catedral de SalZipaquiráTurismo ReligiosoLa última CenaColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Un ataque aéreo con artefactos improvisados dañó una vivienda, la iglesia y el parque de la vereda Las Auras, mientras la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias genera desplazamientos y pone en riesgo a los habitantes

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

La cita en Corferias ofrecerá una variada programación con exposiciones, competencias y conferencias, así como la presencia de invitados nacionales e internacionales vinculados al anime, cómic y videojuegos

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

El ‘Tino’ Asprilla desató polémica por ataque a Iván Cepeda: “Jardinero de cementerio”

El comentario se viralizó rápidamente en la red social X, donde algunos de los usuarios respondieron criticando al exjugador de la selección Colombia por los escándalos que ha protagonizó en su vida

El ‘Tino’ Asprilla desató polémica por ataque a Iván Cepeda: “Jardinero de cementerio”

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

La fecha 17 del fútbol profesional colombiano avanza con un duelo clave que puede definir si el equipo de la ‘Ciudad Bonita’ sigue con esperanza de clasificar a los cuartos de final y si Atlético Nacional se mantiene en la punta de la tabla

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Petro fue desmentido por medio internacional: compartió video sobre supuestas acusaciones a Daniel Noboa, pero informe jamás existió

El presidente de la República, a través de sus redes sociales, replicó un clip que parecía ser de una prestigiosa cadena estadounidense de noticias; sin embargo, resultó ser una manipulación con inteligencia artificial, por lo que el gobernante no tuvo otra opción que eliminar la publicación

Petro fue desmentido por medio internacional: compartió video sobre supuestas acusaciones a Daniel Noboa, pero informe jamás existió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

ENTRETENIMIENTO

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

Deportes

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto”

Atlético Nacional podría volver a contar con uno de sus jugadores: ¿de quién se trata?

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”