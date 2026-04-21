La Catedral de Sal de Zipaquirá exhibió una réplica subterránea de ‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci: así puede contemplarla

La exhibición de La última Cena se encuentra en la emblemática capilla de la Virgen del Guasá, integrada al recorrido tradicional de la Catedral de Sal - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

En el corazón de la Sabana Centro, la Catedral de Sal de Zipaquirá inaugura una de sus exhibiciones más destacadas para 2026: la réplica de The Last Supper (La Última Cena), instalada a 180 metros bajo tierra en la capilla de la Virgen del Guasá.

La obra, que evoca uno de los momentos más icónicos del arte sacro y la historia del cristianismo, se convierte en el eje de la temporada cultural y religiosa más importante del año, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales durante abril.

Un encuentro entre arte, fe e historia universal

Inspirada en la obra maestra de Leonardo da Vinci —realizada originalmente entre 1494 y 1498 y conservada en Milán—, la réplica de La Última Cena en Zipaquirá busca acercar este símbolo universal de la fe cristiana a uno de los principales destinos de turismo religioso en Colombia. Su apertura coincidió con la Semana Santa, pero la muestra permanecerá abierta, ampliando la oportunidad de visita más allá de los días litúrgicos tradicionales.

Inspirada en la obra original de Leonardo da Vinci, la réplica busca acercar el arte sacro a miles de visitantes - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

La instalación es parte del esfuerzo de la Catedral de Sal por consolidarse no solo como un templo subterráneo y centro de peregrinación, sino como un espacio cultural y artístico de talla internacional. De hecho, en 2025, la catedral fue escenario de una réplica de la Puerta Santa del Jubileo, vinculada al pontificado de Francisco, y en 2026 la apuesta es por una imagen que conecta arte, historia y espiritualidad.

Experiencia única en un escenario subterráneo

La exhibición de La Última Cena está ubicada en la capilla de la Virgen del Guasá, uno de los puntos más emblemáticos del recorrido subterráneo. Los visitantes pueden integrar esta experiencia visual y simbólica en el circuito tradicional de la Catedral, que incluye el viacrucis, la nave central y otras zonas de contemplación y arquitectura tallada en sal. El ambiente subterráneo, con sus esculturas monumentales y su imponente arquitectura, invita al recogimiento espiritual y a la admiración estética, haciendo de cada visita una experiencia multisensorial.

La Catedral de Sal de Zipaquirá presenta en 2026 la réplica subterránea de La última Cena a 180 metros bajo tierra - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

Cómo llegar y recomendaciones de viaje

El acceso a la Catedral de Sal es sencillo desde Bogotá:

En automóvil particular: tome la autopista Norte hacia la Sabana Centro, pase el peaje de Los Andes y continúe hasta Zipaquirá por la calle 1.

En transporte público: desde el Portal Norte de TransMilenio o la Terminal salen buses directos a Zipaquirá; se recomienda descender en la avenida 15 con calle cuarta para recorrer el centro histórico antes de ingresar al complejo.

En tren turístico: el Tren de la Sabana (Turistren) parte desde el Centro Comercial Gran Estación o la Estación de Usaquén, ofreciendo un trayecto pintoresco hasta Zipaquirá.

Tours organizados: numerosas agencias en Bogotá ofrecen paquetes que incluyen transporte, guía y entrada, facilitando la experiencia para viajeros en grupo.

Tarifas de entrada para 2026

Los precios para visitar la Catedral de Sal varían según la nacionalidad:

Colombianos: Adultos: $75.000 - Niños y adultos mayores: $60.000



Extranjeros:

Adulto: $125.000 - Niño/adulto mayor: $110.000



Las tarifas suelen incluir guianza y acceso a todas las exhibiciones, aunque pueden variar según la etapa y el paquete adquirido.

El acceso a la Catedral de Sal desde Bogotá resulta sencillo en automóvil, transporte público, tren turístico o tour organizado con guía - crédito Colprensa/Lina Gasca

Una experiencia imperdible para viajeros y peregrinos

La exhibición de la réplica de La Última Cena en la Catedral de Sal de Zipaquirá es una oportunidad única para quienes desean vivir una experiencia que une el arte, la fe y la historia en un escenario sin igual. Más allá de su valor religioso, la muestra invita a la reflexión y el asombro, consolidando a la Catedral como un destino imperdible para viajeros, familias y devotos que buscan renovar su espíritu y descubrir los secretos de una de las joyas más impresionantes de Colombia.