Tiroteo en las Pirámides de Teotihuacán, México: confirman identidad de los tres colombianos heridos en la balacera

Difunden imágenes del terror vivido por turistas en Teotihuacán - crédito Infobae México

Las autoridades del Estado de México confirmaron la identidad de tres ciudadanos colombianos heridos en el tiroteo ocurrido en las Pirámides de Teotihuacán, donde también se reportaron otras personas lesionadas de distintas nacionalidades. Los nombres forman parte del informe oficial emitido por organismos de protección civil.

El hecho ocurrió hacia el mediodía, cuando visitantes recorrían la Pirámide de la Luna y testigos relataron que escucharon cerca de 20 detonaciones, luego las autoridades confirmaron que el agresor disparó desde lo alto de la estructura y estando en el lugar, se quitó la vida.

Esta es la identidad de los colombianos heridos durante el ataque en las pirámides

Entre los afectados figura un menor de seis años, identificado como Gerónimo González Castro. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el niño recibió dos impactos de bala en la tibia y el peroné del lado derecho.

El atacante subió a los niveles superiores de la Pirámide de la Luna y discutió con varios turistas antes de disparar - crédito Barack/Reuters

Su atención inicial ocurrió en el Hospital General de Axapusco y luego pasó a centros de mayor complejidad para estabilización. La información oficial confirmó su parentesco directo con otra de las personas lesionadas.

La madre del menor, Dayana Paola Castro, de 37 años, también resultó herida durante el ataque. El reporte médico indicó lesiones por arma de fuego en la rótula izquierda y el glúteo derecho; su atención inició en Axapusco y continuó en hospitales especializados de Ixtapaluca y San Martín de las Pirámides, donde el personal médico mantuvo vigilancia sobre su evolución.

La tercera ciudadana colombiana identificada, Luisa Fernanda Puentes Altzate, de 22 años, sufrió lesiones de tipo musculoesquelético. Su ingreso al Hospital General de Axapusco permitió valoración inmediata y no exigió traslado a otro centro asistencial, según el informe entregado por las autoridades sanitarias.

Cabe destacar que la Cancillería de Colombia informó que las mujeres heridas se encuentran estables y que el consulado de Colombia en México se traslada al centro médico para ofrecer acompañamiento y asistencia consular.

El tiroteo ocurrió hacia el mediodía, cuando visitantes recorrían la Pirámide de la Luna - crédito Luis Cortes/Reuters

El caso de los tres colombianos se suma a un listado de trece personas heridas durante el ataque armado ocurrido en el complejo arqueológico. La mezcla de nacionalidades entre los lesionados reflejó la magnitud del impacto dentro del recinto turístico, que registró escenas de pánico tras las detonaciones registradas en la zona de la Pirámide de la Luna.

Múltiples nacionalidades entre los heridos

Entre las personas lesionadas figuran una ciudadana canadiense, una mujer de nacionalidad rusa, dos mujeres procedentes de Brasil, además de cuatro mujeres y dos hombres de Estados Unidos. Todos permanecen bajo observación médica tras los hechos registrados en la zona arqueológica.

Las autoridades precisaron que no todas las lesiones responden a impactos de arma de fuego, pues también se reportan afectaciones derivadas de caídas durante el intento de evacuación del sitio en medio del pánico generado por el ataque.

Confirman identidad de colombianos heridos en medio del caos armado en las Pirámides de Teotihuacán - crédito GabSeguridadMX/X

El Gabinete de Seguridad mexicano confirmó que el ataque dejó además una víctima mortal de nacionalidad canadiense. Las autoridades precisaron que el agresor murió en el mismo sitio tras el uso de un arma corta, lo que cerró el episodio con un saldo de dos fallecidos.

Identifican el arma del agresor en escena del crimen en Teotihuacán

Las autoridades del Estado de México señalaron que personal pericial de la Fiscalía asumió las labores en el sitio para adelantar la recolección de elementos materiales y la verificación de lo ocurrido dentro del recinto histórico.

Ese procedimiento permitió revisar los indicios hallados en el lugar, entre ellos el arma de fuego utilizada durante el ataque contra los turistas, varios cartuchos y un arma blanca, la cual se conoció a través de una fotografía.

En el lugar se aseguraron un arma de fuego, varios cartuchos y un arma blanca, elementos que ya están siendo analizados por las autoridades mexicanas - crédito @Gposiadeoficial/X

Luego, en el área se desplegó personal de seguridad estatal y federal para asegurar el perímetro y apoyar el traslado de los heridos. Equipos médicos y de protección civil coordinaron la evacuación hacia hospitales cercanos, mientras se mantuvo la vigilancia en los accesos del sitio arqueológico.