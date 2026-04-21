Adulta mayor estuvo a punto de morir por brutal ataque de seis perros: casi le arrancan el rostro, piernas y brazos

Los animales atacaron a la ciudadana ocasionándole heridas que la mandaron al hospital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque violento de seis perros dejó con múltiples heridas a una adulta mayor mientras se desplazaba por la vereda Cuba, en zona rural del municipio de Icononzo (Tolima). Los hechos ocurrieron en la jornada del domingo 19 de abril de 2026, dejando a la víctima con graves lesiones, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta.

El reporte oficial del caso indica que la ciudadana logró ser rescatada con vida gracias a la rápida intervención de los vecinos, aunque el lamentable hecho se convirtió en ejemplo de una situación que ocurre de forma frecuente en la zona, pues los residentes alegaron que no hay respuestas efectivas por parte de las autoridades municipales ante el manejo de los canes.

Según residentes citados por el medio local Ecos del Combeima, el temor crece ante el riesgo para habitantes y recurrentes pérdidas económicas porque los animales ingresan a sus fincas afectando los predios. Entre tanto, también se denunció presunta negligencia por parte de los propietarios de los animales que no se harían responsables de los daños causados.

La ciudadana quedó con lesiones de gravedad y los médicos trabajan por estabilizarla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer sufrió heridas de consideración tras ser atacada por los perros

De acuerdo con los testimonios de los habitantes del sector, al menos seis perros de gran tamaño, entre ellos pastores alemanes, rottweilers y algunos cruzados, agredieron a la mujer mientras transitaba por el sector.

El reporte indica que el ataque dejó lesiones graves en piernas, brazos y rostro de la víctima que se está recuperando con el apoyo de especialistas. En cuanto a los animales que protagonizaron el suceso, se informó que quedaron bajo custodia de las autoridades de la capital del Tolima que se están encargando de determinar responsabilidades de sus cuidadores.

Cabe mencionar que, desde hace meses, habitantes de la zona rural de Icononzo han presentado varias quejas formales frente a la Inspección de Policía, advirtiendo que la jauría involucrada ya había protagonizado ataques similares. Vecinos mencionaron episodios en los que los mismos perros han causado la muerte de gallinas, atacado a otros animales domésticos y provocado pérdidas económicas en fincas del área, según el reporte realizado a la emisora local.

Del mismo modo, los ciudadanos aseguraron que los propietarios no toman acciones pese a ver las afectaciones causadas por los animales: “Nos dicen que seamos nosotros quienes mantengamos nuestros animales encerrados, mientras ellos no responden por los daños”.

La comunidad pide que las autoridades garanticen la seguridad de los animales y los residentes del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad expresó su frustración señalando la falta de acción contundente por parte de las autoridades, lo que habría obstaculizado la aplicación de sanciones efectivas en contra de aquellos que no controlan a sus mascotas y terminan afectando no solo los predios y animales de sus vecinos, sino a otras personas.

Además, voces citadas por el portal Informativo 24 indican que la situación se agrava porque los animales deambulan sin control y en condiciones inadecuadas, lo que incrementa su agresividad y el peligro para personas vulnerables, como adultos mayores y niños.

El episodio más reciente provocó una escena de pánico, puesto que los vecinos tuvieron que intervenir para evitar que el ataque terminara en tragedia. Mientras que el personal del hospital Sumapaz, la Alcaldía de Icononzo y la Policía Nacional participaron en la atención inicial, activando los protocolos de emergencia establecidos para hechos de este tipo.

Esta no sería la primera vez que los animales atacan a una persona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a la gravedad de lo ocurrido, la comunidad de Icononzo reiteró su llamado a la intervención inmediata de las autoridades y pidió reforzar los controles sobre tenencia responsable de animales con antecedentes de ataques. Algunos de los habitantes del sector plantearon como necesidad urgente la aplicación de medidas para evitar situaciones similares que comprometan la seguridad de la población.

El caso reavivó la demanda de respuestas administrativas, mientras siguen pendientes las conclusiones de la investigación y las eventuales sanciones a los propietarios implicados.