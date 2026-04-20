Presidenta del Grupo Aval, conglomerado de Luis Carlos Sarmiento, encendió las alarmas sobre la economía del país: “No es sostenible”

La presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, (conglomerado de Sarmiento), advirtió que el crecimiento carece de bases sólidas, al depender en gran medida del consumo y del gasto estatal - crédito @mloregutierrez/Instagram - Álvaro Tavera/Colprensa

Una alerta desde el corazón del sistema financiero puso sobre la mesa el debate acerca del rumbo económico del país. Y es que, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, en cabeza del conglomerado empresarial de Luis Carlos Sarmiento, realizó un diagnóstico que apunta a las bases del crecimiento y a los riesgos que enfrenta Colombia en el corto y mediano plazo.

Sus palabras trazan una línea clara y sostiene que el problema no radica solo en cuánto crece la economía, sino en cómo lo hace. Desde su posición al frente de uno de los conglomerados más influyentes, la ejecutiva planteó que el modelo actual presenta fragilidades que podrían comprometer su continuidad.

El déficit fiscal en Colombia hace parte de una preocupación estructural

El foco de la alerta recae en un aspecto determinante y se trata de la inversión. Gutiérrez indicó en una entrevista para Valora Analitik que la dinámica reciente de la economía depende del consumo y del gasto del Estado, una base que, en su visión, carece de solidez a largo plazo: “Cuando una economía crece por consumo y gasto público, no es sostenible”.

La presidenta del Grupo Aval advirtió que el crecimiento reciente carece de bases sólidas, al depender en gran medida del consumo y del gasto estatal - crédito Colprensa

La reflexión cobra relevancia en un entorno donde la economía cumple una función estructural en la sociedad. Su papel es organizar la producción, distribuir recursos y generar valor; cuando mantiene solidez, impulsa empleo, ingresos y acceso a servicios esenciales, lo que incide de forma directa en la calidad de vida.

El Banco de la República define el sistema económico como un conjunto de reglas, actores y actividades. Dentro de ese engranaje, las entidades financieras resultan fundamentales, ya que tanto bancos como fondos de pensiones, fiduciarias y compañías de financiamiento sostienen buena parte del funcionamiento económico.

Grupo Aval y su peso en el sistema financiero colombiano

En ese escenario se ubica el Grupo Aval, fundado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo; el conglomerado construyó una presencia amplia en distintos frentes y se consolida como uno de los actores más representativos del país.

El análisis también incluyó una defensa de la autonomía del Banco de la República frente a decisiones de política monetaria - crédito Banco de la República

La organización atiende cerca de 15,8 millones de clientes bancarios y 17,6 millones de afiliados a fondos de pensiones y cesantías. Además, dispone de una red de 120.000 puntos de atención en todo el territorio, lo que evidencia su alcance y poder dentro del sistema financiero.

Su liderazgo se distribuye en varias líneas de negocio: en banca tradicional opera con Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas; en banca de inversión y fiducia, cuenta con Aval Casa de Bolsa y Aval Fiduciaria; en pensiones, Porvenir figura como un referente del sector.

Aunque Luis Carlos Sarmiento Angulo se retiró a los 93 años, conserva el control accionario con el 81,2% de las acciones en circulación. De esta manera, la dirección del grupo pasó a manos de María Lorena Gutiérrez en marzo de 2024, tras una trayectoria en cargos públicos y empresariales.

Luis Carlos Sarmiento Angulo conserva el control accionario del grupo, pese a su retiro de la actividad directa - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El papel de las entidades financieras en la estabilidad económica de Colombia

En su análisis, la presidenta del conglomerado hizo énfasis en el déficit fiscal, por lo que explicó que existe una brecha entre ingresos y gastos que genera presión sobre las finanzas públicas: “Los ingresos vienen casi estáticos, diría, sin crecimiento, pero el gasto público sí ha crecido, ha crecido cinco veces más que lo que han crecido los ingresos”.

Esa diferencia, según su visión, configura uno de los principales desafíos actuales: “Si yo estoy gastando más de lo que me ingresa, pues realmente eso es lo que es el déficit”.

Gutiérrez también se pronunció sobre la decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés en cien puntos básicos. Frente a esta medida, expresó respaldo a la autonomía de la entidad y a su papel en la estabilidad económica.

María Lorena Gutiérrez asumió la presidencia en 2024 tras una trayectoria en el sector público y empresarial - crédito @mloregutierrez/Instagram

“Es una medida porque su mandato constitucional es que Colombia no pase a una hiperinflación y es cuidar los precios de todo lo que es cuidar a los colombianos”, afirmó para el portal en mención. Con esa postura, defendió la importancia de preservar la independencia institucional.