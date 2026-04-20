Carlos Fernando Galán pidió más pie de fuerza tras asesinatos en la grabación de ‘Si senos sí hay paraíso’ y una estación de Transmilenio

El alcalde Galán resaltó que las instituciones mantienen una estrategia coordinada para recuperar la seguridad en la ciudad mediante operativos, intervenciones judiciales y labores de inteligencia - crédito Alcaldía de Bogotá

Al concluir el consejo de seguridad convocado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la administración distrital reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las estrategias para enfrentar la violencia que afecta a la ciudad.

El encuentro, realizado en respuesta a los recientes hechos delictivos, reunió a autoridades locales y representantes de la fuerza pública para analizar la situación y coordinar nuevas acciones.

Durante su intervención, el alcalde Galán precisó que, si bien se mantendrán y reforzarán las medidas de seguridad en los diferentes sectores, resulta indispensable aumentar la presencia policial.

Además, destacó la necesidad de mejorar los métodos de investigación criminal y avanzar en la modernización de las capacidades tecnológicas de la Policía, con el fin de responder de manera más efectiva a las dinámicas delictivas.

Carlos Fernando Galán destacó la necesidad de mejorar los métodos de investigación criminal y avanzar en la modernización de las capacidades tecnológicas de la Policía - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

“Para ser eficaces en el enfrentamiento de estos hechos, necesitamos fortalecer a la Policía, mejorar la investigación, robustecer las capacidades tecnológicas y contar con un mayor pie de fuerza. Eso es lo que se requiere”, expresó Galán.

El mandatario también hizo un llamado al Gobierno nacional para que apoye estos esfuerzos, facilitando recursos y respaldo institucional que permitan fortalecer el pie de fuerza.

Según Galán, el trabajo conjunto entre las autoridades locales y nacionales es fundamental para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos y garantizar una respuesta integral frente a la criminalidad.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó más pie de fuerza y el fortalecimiento de la investigación luego de hechos violentos registrados en una producción audiovisual y en el sistema TransMilenio. “Es necesario fortalecer la investigación”, expresó el mandatario, tras encabezar una reunión de seguridad celebrada este lunes 20 de abril de 2026 junto a las principales autoridades de la ciudad.

Durante el encuentro, en el que participaron entidades como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Fiscalía General de la Nación, Galán aseguró: “Estamos trabajando en equipo y no vamos a renunciar por ningún motivo a la lucha contra la delincuencia en Bogotá. No vamos a dar un paso atrás”.

El alcalde resaltó que las instituciones mantienen una estrategia coordinada para recuperar la seguridad en la ciudad mediante operativos, intervenciones judiciales y labores de inteligencia. “Cada entidad está cumpliendo su función, coordinándose y aportando para no dejar nada por hacer en la lucha contra la delincuencia”, manifestó Galán.

El alcalde Galán resaltó que las instituciones mantienen una estrategia coordinada para recuperar la seguridad en la ciudad mediante operativos, intervenciones judiciales y labores de inteligencia - crédito Alcaldía de Bogotá

En cuanto a los hechos recientes, Galán puntualizó que las autoridades revisaron los casos más graves conocidos por la ciudadanía, aclarando que no todos corresponden a hurtos. “Es clave entender correctamente cada caso para enfrentarlo de manera eficaz. Algunos hechos no son hurtos, sino ataques dirigidos”, afirmó el alcalde.

Sobre el incidente ocurrido en Usaquén, explicó que se trató de un ataque sicarial dirigido y no de un robo como se informó inicialmente. El caso involucra a un presunto sicario que estaba bajo detención domiciliaria, con una orden de captura vigente por hurto, y que ya enfrenta cargos por homicidio y fuga de presos. Galán subrayó que la investigación avanza con prioridad.

En Gran Granada, el mandatario detalló que el ataque fue una agresión focalizada contra el propietario de un establecimiento comercial. Los agresores ingresaron al local y atacaron directamente a la víctima. Las diligencias continúan para esclarecer el motivo y judicializar a los responsables.

Respecto al caso registrado en Santa Fe, Galán indicó que no se trató de hurto ni de sicariato, sino de un hecho aislado en el que una persona, presuntamente con afectaciones de salud mental, atacó a integrantes de un equipo de producción audiovisual, lo que provocó la muerte de una persona. “El caso está siendo investigado para establecer con precisión las circunstancias y antecedentes del agresor”, señaló.

En relación con el homicidio de Freddy Santiago en una estación de TransMilenio, Galán confirmó que fue un hurto con violencia perpetrado por un joven que, según la investigación, habría actuado de forma oportunista. “Todos los casos están siendo investigados con rigor y van a llegar a la justicia”, enfatizó el alcalde.

Galán advirtió sobre una transformación en las estructuras criminales de Bogotá, donde ahora predominan dinámicas flexibles y “delincuencia ‘freelance’”. “Hoy vemos una especie de delincuencia ‘freelance’, donde se agrupan para cometer delitos específicos, lo que representa nuevos desafíos para la investigación”, remarcó el mandatario.

Los recientes ataques con arma blanca en Bogotá han generado conmoción y rechazo en la capital colombiana - crédito @CarlosFGalan/X

Para cerrar, Galán reiteró la necesidad de reforzar la presencia institucional y el trabajo articulado. “Esa discusión no nos distrae del trabajo conjunto para enfrentar el delito y ser efectivos en la recuperación de la seguridad”, concluyó.