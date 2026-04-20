Sacerdote en Santander generó controversia por críticar a Juan Daniel Oviedo: “¿Un homosexual de vicepresidente?"

El sacerdote Gabriel Vargas generó polémica nacional al cuestionar la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial debido a su orientación sexual - crédito Colprensa/X

Casi dos meses después de que la candidata presidencial designara a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, la críticas sobre la nueva alianza siguen desatando polémica en todo el país, especialmente en el Departamento de Santander.

Y es que en la mañana del domingo 19 de abril, un sacerdote se viralizó luego de lanzar polémicos comentarios sobre el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, especialmente por referirse sobre su orientación sexual y su posible participación en el Gobierno nacional.

Durante la misa dominical celebrada en la parroquia de Valle de San José, el padre Gabriel Vargas expresó su inconformidad con términos que han causado controversia y rechazo en diversos sectores de la sociedad.

El sacerdote cuestionó públicamente que una candidata eligiera a un homosexual como compañero de fórmula y aseguró que su postura provenía de consideraciones morales y sociológicas, no políticas.

Este sacerdote realizó declaraciones controvertidas, criticando a figuras políticas y haciendo comentarios sobre la orientación sexual de un candidato, lo que generó un debate público - crédito @SVCNoticias/X

“Los de izquierda son malos, pero los de derecha son peores. ¿Cómo es posible que una candidata vaya a nombrar a un homosexual de vicepresidente? Yo estoy hablando desde el punto de vista moral, no desde el punto discriminatorio. Todas las personas merecemos respeto y apoyo desde el ser humano”, señaló el sacerdote.

Durante su intervención, el religioso señaló que la elección de líderes no debe centrarse en ideologías y criticó tanto a la derecha como a la izquierda por sus acciones y resultados en el país.

Al referirse a la clase política, afirmó que quienes se consideran “buenos y de derecha” han cometido graves actos de corrupción, citando ejemplos como el robo de recursos de la salud y la compra de votos.

Reacción social y repercusiones

Las declaraciones del padre Gabriel Vargas provocaron un fuerte rechazo, especialmente entre miembros de la comunidad Lgbt+ y activistas por los derechos humanos. Muchos consideraron que, a pesar de las aclaraciones del sacerdote sobre la dignidad de las personas, sus palabras reproducen estigmas y perpetúan prejuicios hacia la diversidad sexual.

Las declaraciones del padre durante la misa de Valle de San José despertaron rechazo entre la comunidad Lgbt+ y defensores de derechos humanos en Colombia - crédito Centro Democrático, @PalomaValencia/Facebook y Colprensa

La polémica se amplificó en redes sociales, donde usuarios manifestaron su inconformidad y exigieron respeto a la orientación sexual de los candidatos. En el centro del debate estuvo la afirmación del sacerdote sobre la supuesta influencia de la moral católica en la selección de líderes para el país.

En sus declaraciones, el sacerdote enfatizó que los católicos deben tener un comportamiento moral y que la iglesia no debe silenciarse en la denuncia de lo que considera inadecuado.

“A nosotros no nos pueden callar la boca por eso”, expresó desde el púlpito. Además, lamentó la situación del país, responsabilizando a quienes, según él, continúan escogiendo “personas que son brutas” y contribuyen a una “idiosincrasia corrupta”.

“Los que se creen buenos y se creen de derecha son los más ladrones, los más sinvergüenzas, y más asesinos. Se robaron la salud aquí en Colombia, son los que compran votos aquí en Colombia”, comentó el religioso.

El sacerdote también señaló que la crisis social y educativa, así como los problemas en las vías de comunicación, son consecuencia de esas malas decisiones colectivas. Insistió en que tanto la izquierda como la derecha han fallado, aunque desde su punto de vista la derecha habría tenido comportamientos más graves.

Juan Daniel Oviedo se fue contra Abelardo de la Espriella

Juan Daniel Oviedo: “No es con magia ni milagros que Colombia resolverá sus problemas” - crédito @JDOviedoAr/X

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y actual fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, cuestionó abiertamente las propuestas políticas de Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia, señalando que la solución a los principales problemas del país, como la corrupción y la crisis institucional, no se logrará con promesas de “magia” o “milagros”.

Su intervención, difundida en un video en la red social X, enfatizó la urgencia de decisiones concretas y la necesidad de una administración orientada a resultados tangibles, especialmente en un contexto marcado por emergencias derivadas del invierno y escándalos de corrupción.

“No es con magia ni con milagros que vamos a lograr que Colombia resuelva sus problemas”, señaló la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Esta frase, dirigida a Abelardo de la Espriella, responde a la retórica empleada por el candidato presidencial, a quien atribuyó una visión ilusoria de los desafíos que enfrenta Colombia.