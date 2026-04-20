Joven denunció crisis de seguridad en los conciertos de Medellín: “Nos rociaron gas pimienta para robarnos”

Una creadora de contenido realizó una denuncia pública que alerta sobre riesgos de seguridad para aquellos que acuden a eventos en la ciudad - crédito Viviana Giraldo / TikTok

La creadora de contenido Viviana Giraldo relató a través de TikTok que fue víctima de un robo con el uso de gas pimienta tras asistir al concierto de Grupo Firme el sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, por lo que contó su caso a sus seguidores no solo como denuncia, sino para advertir por los riesgos de seguridad a quienes planean acudir al próximo concierto de Ryan Castro, programado para el fin de semana siguiente en la misma ciudad.

Según Giraldo, la agresión dejó secuelas físicas inmediatas y puso en evidencia la falta de presencia policial y protocolos eficaces para proteger a los asistentes a este tipo de eventos que se realizan de forma frecuente en la ciudad.

La narración de la víctima indica que el hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 a. m., en la zona del Centro Comercial Obelisco, ubicado frente al estadio, justo después del final del espectáculo de Grupo Firme. Como suele pasar al final de estos eventos, una multitud se aglomeró en las inmediaciones del estadio, por lo que la confusión fue aprovechada por una banda de al menos seis personas que atacaron a la joven y su novio.

Una creadora de contenido expuso en redes sociales que varios individuos aprovecharon la multitud y la ausencia de vigilancia para cometer agresiones físicas y robos a la salida del Atanasio Girardot - crédito Colprensa

Según la joven, tanto ella como su pareja se detuvieron por unos instantes en un puesto de comida, cuando cuatro hombres acercaron sigilosamente a su novio para despojarlo de sus cadenas. Al advertir a su novio y gritar por ayuda, ambos fueron rociados con gas pimienta, lo cual dejó al hombre temporalmente cegado y provocó un dolor y ardor persistentes en las vías respiratorias y en la piel, como relató la influenciadora en su video.

Giraldo alertó sobre la presencia de mujeres dentro del grupo delictivo, lo que, según su relato, permite la cercanía y manipulación a la hora de quitar las pertenencias de los ciudadanos. La joven destacó que al darse cuenta, logró evitar que le arrebataran el teléfono móvil, aunque esto derivó en una serie de empujones y agresiones físicas por parte de la banda.

Falta de apoyo policial

La joven aseguró que no había policías en la salida principal del estadio, lo que generó dificultad para recibir auxilio inmediato: “En el camino nos encontramos un policía. No nos prestó ni siquiera atención. Yo, yo llegué como toda asustada a decirle: ‘Vea, nos echaron esto por robarnos’. El man ni siquiera nos prestó atención”.

Sin embargo, tras desplazarse varias cuadras lograron ubicar a dos policías más dispuestos a orientarlos. Los uniformados les explicaron que el dolor causado al joven por el gas pimienta era normal y que solo podían esperar a que se pasara el efecto. Al llegar a la casa la joven se lavó las manos y empezó a sentir molestias, por lo que confirmó lo dicho por los agentes: “No nos podíamos echar agua ni crema, o sea, nada. Eso hay que dejarlo que se quite solito”, confirmó consultando en Internet.

Además, indicó que tanto ella como su pareja desconfiaron de la actitud de varios taxistas en la zona, que se ofrecieron insistentemente a llevarlos y obstaculizaron el tráfico, lo que generó sospechas sobre una posible alianza entre los conductores y la banda de asaltantes.

La víctima afirmó que los taxistas eran cómplices de la banda de ladrones - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Advertencias de seguridad para los asistentes al concierto de Ryan Castro

La joven dio recomendaciones a quienes planean asistir al concierto de Ryan Castro en Medellín. Sugirió coordinar transporte seguro y desplazarse preferiblemente en grupos numerosos, además de identificar un punto de encuentro claro, pues considera que los grupos criminales suelen escoger como víctimas a asistentes en pequeños grupos o que se encuentren solos.

La creadora de contenido demostró la vulnerabilidad que percibió al salir del concierto y pidió a los ciudadanos cuidarse: “Por favor tengan mucho cuidado el sábado en el concierto de Ryan Castro. La verdad, digamos que de pronto el único error de nosotros fue haber parado esos segundos a preguntar por lo de la comida, para que por favor salgan de una, si es el caso, salgan prácticamente corriendo porque es mucha gente”.

La joven pidió que los asistentes al concierto de Ryan Castro tengan precaución - crédito @ryancastrro/Instagram

Durante su trayecto fuera del estadio, Giraldo observó múltiples tumultos y altercados similares en diferentes puntos de las inmediaciones, lo que la llevó a pensar que no fue la primera vez: “Se lo tuvieron que haber hecho a muchas personas porque había alboroto tal cual en muchas partes”.