Colombia

Cada 30 minutos, un animal es víctima del conflicto armado en Colombia: informe de la JEP reveló 100.000 casos

Un informe elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Universidad de Essex expuso que la violencia ha generado daños severos en varias especies, algunas de ellas al borde de la extinción en regiones críticas del país

Guardar
Tráfico de fauna silvestre en Colombia.
El abandono forzado de animales por desplazamiento humano representa el 27% de las afectaciones documentadas en el informe de la JEP y la Universidad de Essex - crédito Ministerio de Ambiente

El conflicto armado en Colombia dejó huellas profundas no solo en la vida de millones de personas, también en la biodiversidad y la fauna silvestre del país. Un informe inédito elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en colaboración con la Universidad de Essex del Reino Unido reveló una dimensión hasta ahora poco visibilizada: el impacto directo y sistemático de la guerra sobre los animales y los ecosistemas.

El estudio, titulado “Daños Invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)”, documenta que al menos 100.252 animales han sido afectados por la violencia en la última década, mientras que 44 especies silvestres han sido llevadas al borde de la extinción. Se trata de la primera investigación sistemática en el país que cuantifica y describe esta problemática, proponiendo además que los animales sean reconocidos como víctimas del conflicto armado.

Seis categorías de violencia y especies más vulneradas

El informe clasifica las afectaciones a los animales en seis categorías: envenenamiento, abandono forzado, accidentes con artefactos explosivos improvisados (AEI), retención ilegal, acción militar y amenaza. De acuerdo con el análisis, el 32% de los casos corresponde a daños causados por acciones militares —combates, emboscadas, hostigamientos y ataques con drones— que resultan en la muerte o heridas graves a animales domésticos y silvestres.

Cuarenta y cuatro especies silvestres, incluidas 36 especies de ranas, se encuentran al borde de la extinción debido a la violencia y la degradación ambiental - crédito Sociedad Ornitológica de Córdoba
Cuarenta y cuatro especies silvestres, incluidas 36 especies de ranas, se encuentran al borde de la extinción debido a la violencia y la degradación ambiental - crédito Sociedad Ornitológica de Córdoba

El 27% de las afectaciones está vinculado al abandono forzado, resultado directo del desplazamiento de comunidades humanas que, al huir de la violencia, dejan atrás a sus animales, exponiéndolos a inanición, enfermedades o muerte. El informe también llama la atención sobre la retención ilegal de animales por parte de grupos armados, quienes los secuestran para extorsionar a sus dueños o alterar su comportamiento.

Un dato alarmante señala que, en promedio, cada 30 minutos un animal muere o es gravemente herido en el contexto del conflicto armado colombiano, evidenciando la persistencia y sistematicidad de estos daños.

Especies críticas: las ranas, el mono araña y el arrierito antioqueño

El estudio puso especial énfasis en las 44 especies silvestres clasificadas en estado crítico de extinción, entre las que destacan 36 especies de ranas (18 del género Atelopus y 18 del género Pristimantis), el arrierito antioqueño, el paujil piquiazul, varias ranas arlequín y el mono araña. Las ranas son particularmente vulnerables debido a su sensibilidad a los cambios ambientales y a la contaminación derivada de la minería ilegal y la deforestación.

El departamento de Antioquia concentra el mayor número de especies amenazadas, mientras que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali es señalado como uno de los ecosistemas más afectados, con riesgos asociados a la minería ilegal, la producción de clorhidrato de cocaína y la degradación de hábitats.

El departamento de Antioquia encabeza la lista de regiones con mayor número de especies animales amenazadas por el conflicto y la minería ilegal - crédito Imagén Ilustrativa Infobae
El departamento de Antioquia encabeza la lista de regiones con mayor número de especies animales amenazadas por el conflicto y la minería ilegal - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

Animales como víctimas, recursos y armas de la guerra

Más allá de ser víctimas pasivas, los animales han sido utilizados como herramientas dentro de la lógica armada. El informe documentó su empleo en logística militar (transporte de combatientes, evacuación de heridos, traslado de armas, alimentos o medicinas) y como mecanismos de alerta temprana.

También se reportaron casos extremos de uso simbólico o intimidatorio, como el empleo de serpientes como instrumentos de tortura o la marcación de mulas y burros con siglas de grupos armados durante paros violentos.

Gran parte de estas afectaciones se relacionan con economías ilegales como la minería ilícita, el narcotráfico y el tráfico de fauna, actividades que degradan ecosistemas y financian la persistencia del conflicto.

Cada 30 minutos un animal muere o sufre heridas graves en Colombia a causa de la violencia del conflicto armado, según el estudio reciente de la JEP- crédito Piscilago
Cada 30 minutos un animal muere o sufre heridas graves en Colombia a causa de la violencia del conflicto armado, según el estudio reciente de la JEP- crédito Piscilago

Propuestas y debate jurídico: animales como víctimas del conflicto

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, solicitó agilizar la aprobación de su proyecto de ley que propone reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado. La iniciativa busca establecer programas de conservación y restauración, así como prohibir el uso de animales como armas de guerra.

“Hay un proyecto de ley, que es de nuestra autoría, que fue aprobado en primer debate en la Comisión Quinta del Senado, pero que no se ha logrado concertar para segundo debate en la plenaria, que justamente tiene esta intencionalidad. Primero, reconocer el carácter de víctimas de los animales en el conflicto armado”.

El proyecto de ley de la senadora Hernández propone reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado y prohibir su uso como instrumentos de guerra en Colombia - crédito Esmeralda Hernández/X

Para la senadora Hernández reconocer a los animales como víctimas es el primer paso hacia una reparación integral, una memoria más amplia y una política de paz que abarque a todas las formas de vida.

“Segundo, hacer un ejercicio de memoria, de reparación para estos animales que incluya programas de conservación de las especies en amenaza y que incluya programas de restauración de los ecosistemas que han sido terriblemente afectados y devastados por efectos de la guerra en Colombia, pero que además busca la prohibición del uso de animales como armas trampa y como herramientas de guerra en Colombia”, precisó la senadora.

Temas Relacionados

Conflicto Armado ColombianoInformes JEPAnimales víctimas del conflictoEspecies en estado de extinciónColombia-Noticias

Más Noticias

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

La fecha 17 del fútbol profesional colombiano avanza con un duelo clave que puede definir si el equipo de la ‘Ciudad Bonita’ sigue con esperanza de clasificar a los cuartos de final y si Atlético Nacional se mantiene en la punta de la tabla

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Petro fue desmentido por medio internacional: compartió video sobre supuestas acusaciones a Daniel Noboa, pero informe jamás existió

El presidente de la República, a través de sus redes sociales, compartió un video que parecía ser de una prestigiosa cadena internacional de noticias; sin embargo, resultó ser una manipulación con inteligencia artificial, por lo que el gobernante no tuvo otra opción que eliminar la publicación

Petro fue desmentido por medio internacional: compartió video sobre supuestas acusaciones a Daniel Noboa, pero informe jamás existió

Colombia podría quedarse sin producción nacional de maíz y avena debido a exceso de compras que son permitidas por el Gobierno Petro

El aumento en la entrada de insumos extranjeros y la presión sobre la producción local ponen en riesgo la sostenibilidad agrícola nacional, alertó Fenalce

Colombia podría quedarse sin producción nacional de maíz y avena debido a exceso de compras que son permitidas por el Gobierno Petro

El próximo lunes festivo en Colombia no cae el 1 de mayo: este es el día y así se vive esta fecha

Una nueva jornada festiva está próxima en el calendario colombiano y despierta expectativa entre quienes buscan aprovechar un puente laboral; la fecha, que no coincide con el Día del Trabajo, responde a una conmemoración religiosa

El próximo lunes festivo en Colombia no cae el 1 de mayo: este es el día y así se vive esta fecha

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

El delantero de la selección Colombia se refirió a su penal errado en el clásico del fútbol portugués entre su equipo y el Benfica

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

La actriz Carolina Gaitán dedicó emotivo mensaje a una de las víctimas del ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Siempre alegraba mi día”

Deportes

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto”

Atlético Nacional podría volver a contar con uno de sus jugadores: ¿de quién se trata?

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”