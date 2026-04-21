Cada 30 minutos, un animal es víctima del conflicto armado en Colombia: informe de la JEP reveló 100.000 casos

El abandono forzado de animales por desplazamiento humano representa el 27% de las afectaciones documentadas en el informe de la JEP y la Universidad de Essex - crédito Ministerio de Ambiente

El conflicto armado en Colombia dejó huellas profundas no solo en la vida de millones de personas, también en la biodiversidad y la fauna silvestre del país. Un informe inédito elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en colaboración con la Universidad de Essex del Reino Unido reveló una dimensión hasta ahora poco visibilizada: el impacto directo y sistemático de la guerra sobre los animales y los ecosistemas.

El estudio, titulado “Daños Invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)”, documenta que al menos 100.252 animales han sido afectados por la violencia en la última década, mientras que 44 especies silvestres han sido llevadas al borde de la extinción. Se trata de la primera investigación sistemática en el país que cuantifica y describe esta problemática, proponiendo además que los animales sean reconocidos como víctimas del conflicto armado.

Seis categorías de violencia y especies más vulneradas

El informe clasifica las afectaciones a los animales en seis categorías: envenenamiento, abandono forzado, accidentes con artefactos explosivos improvisados (AEI), retención ilegal, acción militar y amenaza. De acuerdo con el análisis, el 32% de los casos corresponde a daños causados por acciones militares —combates, emboscadas, hostigamientos y ataques con drones— que resultan en la muerte o heridas graves a animales domésticos y silvestres.

Cuarenta y cuatro especies silvestres, incluidas 36 especies de ranas, se encuentran al borde de la extinción debido a la violencia y la degradación ambiental - crédito Sociedad Ornitológica de Córdoba

El 27% de las afectaciones está vinculado al abandono forzado, resultado directo del desplazamiento de comunidades humanas que, al huir de la violencia, dejan atrás a sus animales, exponiéndolos a inanición, enfermedades o muerte. El informe también llama la atención sobre la retención ilegal de animales por parte de grupos armados, quienes los secuestran para extorsionar a sus dueños o alterar su comportamiento.

Un dato alarmante señala que, en promedio, cada 30 minutos un animal muere o es gravemente herido en el contexto del conflicto armado colombiano, evidenciando la persistencia y sistematicidad de estos daños.

Especies críticas: las ranas, el mono araña y el arrierito antioqueño

El estudio puso especial énfasis en las 44 especies silvestres clasificadas en estado crítico de extinción, entre las que destacan 36 especies de ranas (18 del género Atelopus y 18 del género Pristimantis), el arrierito antioqueño, el paujil piquiazul, varias ranas arlequín y el mono araña. Las ranas son particularmente vulnerables debido a su sensibilidad a los cambios ambientales y a la contaminación derivada de la minería ilegal y la deforestación.

El departamento de Antioquia concentra el mayor número de especies amenazadas, mientras que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali es señalado como uno de los ecosistemas más afectados, con riesgos asociados a la minería ilegal, la producción de clorhidrato de cocaína y la degradación de hábitats.

El departamento de Antioquia encabeza la lista de regiones con mayor número de especies animales amenazadas por el conflicto y la minería ilegal - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

Animales como víctimas, recursos y armas de la guerra

Más allá de ser víctimas pasivas, los animales han sido utilizados como herramientas dentro de la lógica armada. El informe documentó su empleo en logística militar (transporte de combatientes, evacuación de heridos, traslado de armas, alimentos o medicinas) y como mecanismos de alerta temprana.

También se reportaron casos extremos de uso simbólico o intimidatorio, como el empleo de serpientes como instrumentos de tortura o la marcación de mulas y burros con siglas de grupos armados durante paros violentos.

Gran parte de estas afectaciones se relacionan con economías ilegales como la minería ilícita, el narcotráfico y el tráfico de fauna, actividades que degradan ecosistemas y financian la persistencia del conflicto.

Cada 30 minutos un animal muere o sufre heridas graves en Colombia a causa de la violencia del conflicto armado, según el estudio reciente de la JEP- crédito Piscilago

Propuestas y debate jurídico: animales como víctimas del conflicto

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, solicitó agilizar la aprobación de su proyecto de ley que propone reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado. La iniciativa busca establecer programas de conservación y restauración, así como prohibir el uso de animales como armas de guerra.

“Hay un proyecto de ley, que es de nuestra autoría, que fue aprobado en primer debate en la Comisión Quinta del Senado, pero que no se ha logrado concertar para segundo debate en la plenaria, que justamente tiene esta intencionalidad. Primero, reconocer el carácter de víctimas de los animales en el conflicto armado”.

El proyecto de ley de la senadora Hernández propone reconocer a los animales como víctimas del conflicto armado y prohibir su uso como instrumentos de guerra en Colombia - crédito Esmeralda Hernández/X

Para la senadora Hernández reconocer a los animales como víctimas es el primer paso hacia una reparación integral, una memoria más amplia y una política de paz que abarque a todas las formas de vida.

“Segundo, hacer un ejercicio de memoria, de reparación para estos animales que incluya programas de conservación de las especies en amenaza y que incluya programas de restauración de los ecosistemas que han sido terriblemente afectados y devastados por efectos de la guerra en Colombia, pero que además busca la prohibición del uso de animales como armas trampa y como herramientas de guerra en Colombia”, precisó la senadora.