Colombia

Hombre de 59 años fue apuñalado por un vecino que le hizo un reclamo: “Le lanzó dos puñaladas en el pecho”

Los hechos ocurrieron en un popular sector de la ciudad de Bogotá, en el que es común escuchar música a alto volumen en las viviendas, por lo que las autoridades piden tolerancia a la comunidad y que este tipo de situaciones se solucionen con diálogo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades investigan un homicidio registrado el domingo, cuando un ciudadano fue herido a muerte en el pecho - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un nuevo hecho de intolerancia entre vecinos de Bogotá tiene en alerta a las autoridades, teniendo en cuenta que cobró la vida de uno de los involucrados en una fuerte discusión. El brutal acto de violencia fue ampliamente rechazado por la comunidad que pide justicia.

La situación se presentó en el barrio Venecia, ubicado en la localidad de Tunjuelito, y dejó una víctima mortal en la mañana del domingo 19 de abril de 2026. De acuerdo con los reportes oficiales, la persona fallecida fue identificada como Óscar González Soler, de 59 años, que trabajaba en un establecimiento de cambio de aceite y era reconocido en la comunidad por su carácter tranquilo y de dedicación a sus labores.

La familia de la víctima relató al diario Q’hubo Bogotá que los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la Diagonal 51 A Sur con 55-46. De acuerdo con el testimonio, el conflicto se desató por molestias relacionadas con el ruido proveniente del apartamento en el que González compartía con su pareja en horas de la madrugada.

El vecino golpeó la puerta y le habría pedido al ciudadano bajar el volumen de la música antes que el reclamo escalara a tal punto de que se convirtió en una discusión y, en medio del altercado, el agresor identificado por los familiares como A. Cárdenas habría atacado a González con arma blanca: “Le lanzó dos puñaladas en el pecho”.

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El presunto agresor permanece prófugo y su identidad está siendo verificada por las autoridades – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Investigación y situación judicial del presunto agresor

Tras el ataque, González Soler fue auxiliado y trasladado en una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá hacia el Hospital del Tunal, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. En cuanto al presunto responsable, se sabe que permanece prófugo de la justicia.

En las declaraciones recogidas por el medio local, los familiares de la víctima señalaron que este individuo sería exintegrante de la Policía Nacional y tenía antecedentes de comportamientos conflictivos y amenazas a otros residentes del sector, por lo que piden que sea encontrado antes de que continúe causando más daño. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, que continúan en la búsqueda del acusado.

El reporte de los familiares indica que Óscar González Soler murió tras ser atacado con arma blanca por un vecino en medio de una discusión por ruido, pero las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el caso y determinar qué fue lo que sucedió el día de la tragedia y si los involucrados tenían antecedentes por algún tipo de conflicto.

Familiares del líder del PRI de Ometepec fueron asesinados
El joven llevaría poco tiempo viviendo en el sector - crédito ALEJANDRO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO

Y es que las declaraciones de los allegados al diario Q’hubo Bogotá demuestran que el agresor había tenido otros inconvenientes desde que llegó a vivir al barrio.

“Según lo que tengo entendido, el joven llevaba como seis meses viviendo acá en el edificio. Era intolerante con varios vecinos, tenía comportamientos bastante fuertes e incluso le gustaba amenazar a los demás con pistolas”, indicó el testimonio de la cuñada de la víctima que se ha convertido en pieza clave en el proceso judicial.

Primer plano de las manos de un hombre con esposas de metal. Viste una camisa gris y una camiseta oscura. Las esposas unen ambas muñecas.
La comunidad exige justicia y que el criminal pague por lo que hizo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades anunciaron que continúan con la recolección de pruebas como testimonios y cámaras de seguridad ubicadas en el sector para así enriquecer la investigación y que se permita establecer con precisión lo ocurrido. Del mismo modo, se pidió apoyo de los ciudadanos para dar con el paradero del responsable de este violento caso, garantizando la reserva en su declaración.

Entre tanto, la familia de la víctima pide justicia y recuerda a González Soler como una persona humilde y apreciada en el sector en el que llevaba años trabajando.

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