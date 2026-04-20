Corte Suprema cambia fallo y dicta condena contra dos hombres por feminicidio y abuso sexual: el crimen ocurrió en 2016

Corte Suprema de Justicia cambió de manera sustancial el rumbo de un proceso por feminicidio ocurrido en Montería, Córdoba, en 2016 - crédito Luisa González/Reuters

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia puso punto final a un giro judicial en un proceso por feminicidio ocurrido en Montería (Córdoba), en 2016. El alto tribunal revocó la absolución que favorecía a dos hombres y dictó condena, al considerar acreditada su responsabilidad en la muerte violenta de una joven identificada como Nataly Melody Salas Ruiz.

La decisión recae sobre Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla, que ahora deberán cumplir una pena de 22 años y 8 meses de prisión. La Corte también ordenó su captura inmediata, pues ambos permanecían en libertad mientras se llevaba a cabo el fallo.

El pronunciamiento judicial modifica la sentencia emitida en primera instancia en marzo de 2023 por un juzgado de Montería. En su nueva valoración, la Sala concluyó que los procesados actuaron como coautores de feminicidio y acceso carnal violento agravado, delitos que derivaron en la muerte de la víctima.

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