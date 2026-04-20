Hay malas noticias para el crecimiento de la economía colombiana y alertan que “cuando uno abre el dato, la historia cambia”

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, señaló que "Colombia necesita una economía que no solo se mueva, sino que vuelva a tener bases firmes para crecer de verdad" - crédito @McLacouture/X

El crecimiento económico de Colombia en febrero de 2026 registró un avance interanual de 1,6%, mientras que el primer bimestre acumuló un crecimiento de 1,5%, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). Aunque las actividades terciarias muestran signos positivos, persisten dudas sobre la solidez de la recuperación y la dependencia del gasto público.

Los datos revisados del Dane presentan una baja en las cifras originales, lo que incrementa el escepticismo entre líderes empresariales y analistas, que consideran que el país avanza, pero sin bases estructurales sólidas y con grandes brechas entre sectores.

Actividades con cifras negativas

Y es que el balance del Dane destacó que las actividades terciarias impulsaron el resultado positivo, con un aumento de 2,5% en febrero. Al interior de este grupo, la administración pública, la salud y las actividades recreativas crecieron 3,4%, mientras que el comercio, el transporte y el alojamiento aumentaron 3,0%. En contraste, las actividades primarias, como la agricultura y la minería, marcaron su quinto mes consecutivo en cifras negativas, con una caída de 2,1%. Las actividades secundarias, que agrupan la industria manufacturera y la construcción, apenas evidenciaron una variación positiva de 0,4%, sin recuperar la caída de -3,3% registrada un año antes.

El crecimiento económico de Colombia en febrero de 2026 se ubicó en 1,65%, según el Dane - crédito Dane

Ahora, para el periodo enero-febrero, el patrón se repitió. Los sectores terciarios mantuvieron el dinamismo, mientras que el agro, la minería, la industria y la construcción continuaron rezagados. El crecimiento acumulado bimestral de 1,5% fue levemente inferior al del mismo periodo en 2025 y se mantiene lejos del promedio histórico del país. Además, el Dane revisó a la baja algunos datos oficiales previos: la cifra de enero pasó de 1,55% a 1,44% y el resultado de febrero de 2025 se corrigió de 1,8% a 1,3%.

Preocupación empresarial por el bajo crecimiento económico

La lectura desde el sector gremial es de cautela y advertencia. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, señaló que “los datos de principio de 2026, nuevamente nos muestran que el país está creciendo a tasas muy bajas para las necesidades actuales y la compleja situación que se está atravesando a nivel local y el mundo en general”.

Remarcó el dirigente que el incremento observado está sostenido principalmente en el gasto estatal.

“El bajo crecimiento observado está sustentado en una parte importante en el gasto público, configurando una situación insostenible y que, además, va en contra de lo que se requiere en materia de finanzas públicas para el país”, anotó.

Para la Andi, la economía colombiana está creciendo a un ritmo muy lento - crédito @Andi_Colombia/X

Debilidades estructurales de la economía

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, previno sobre los riesgos de interpretar el repunte como recuperación estructural.

“Es importante que la economía se mueva, pero ojo con confundir mejoría coyuntural con fortaleza estructural. El Indicador de Seguimiento de la Economía que acaba de salir en febrero muestra una mejora, sí, pero también vuelve a dejar una advertencia: la economía puede verse mejor por fuera mientras por dentro sigue teniendo debilidades”, señaló.

La dirigente explicó que “cuando uno abre el dato, la historia cambia. Los servicios empujan, la industria apenas aguanta y las actividades primarias siguen en rojo”. Sostuvo que por eso se seguirá insistiendo en algo muy simple: no quedarse con la foto de la superficie. Para ella, el problema de fondo sigue latiendo y Colombia necesita una economía que no solo se mueva, sino que vuelva a tener bases firmes para crecer de verdad.

Asimismo, hizo hincapié en que consolidar una economía sólida requiere fortalecer la inversión, la productividad y ampliar la participación de sectores productivos. “Una economía no se vuelve sólida por verse mejor un mes, se vuelve sólida cuando deja de depender de impulsos parciales y empieza a crecer con cimientos de verdad. Y eso todavía está pendiente”, enfatizó.

Diego Montañez-Herrera, investigador de la Universidad Eafit, lamentó que "Colombia no despega" - crédito @DiegoMontanezH/X

Visión académica sobre el estancamiento económico

Desde la academia, el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, advirtió que el comportamiento actual no puede interpretarse como una recuperación plena. “La actividad económica crece poco y mal balanceada”, alertó.

Según el especialista, la economía colombiana permanece en una posición intermedia: sin caídas agudas, pero tampoco muestra señales de un repunte nítido.

Lamentó que, en la actualidad, Colombia continúa sin descender de forma significativa, aunque sin el empuje sectorial necesario para cimentar una recuperación duradera.