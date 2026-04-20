Ferias de empleo en Bogotá abren 950 nuevas vacantes: estos son los perfiles, requisitos y días para participar

La estrategia ‘Talento Capital’ impulsa la inclusión laboral en Bogotá con ferias presenciales y virtuales en Engativá y Teusaquillo - crédito Luisa González/REUTERS

El martes 21 de abril de 2026, Bogotá será escenario de una de las mayores ferias de empleo del mes, gracias a la estrategia ‘Talento Capital’ impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Más de 550 vacantes estarán disponibles para quienes buscan nuevas oportunidades laborales en sectores como servicios generales, salud, gastronomía, transporte y derecho. La jornada se realizará de manera presencial y virtual en las localidades de Engativá y Teusaquillo, facilitando el acceso a empleos formales y conectando a la ciudadanía con empresas aliadas y procesos de formación.

La oferta de vacantes para este 21 de abril se divide en dos eventos principales:

1. Convocatoria presencial en Teusaquillo: 150 vacantes

En la carrera 18A #53-50, localidad de Teusaquillo, de 8:30 a. m. a 12:00 m., los interesados podrán postularse a 150 vacantes para los siguientes perfiles:

Enfermeros estéticos

Agente call center cobranzas

Técnicos en mecánica dental

Auxiliares de cocina

Meseros

Auxiliar de servicios generales

Pasante jurídico

La feria de empleo en Bogotá ofrece más de 550 vacantes en sectores clave como salud, gastronomía, transporte y derecho - crédito Alcaldía de Bogotá

Para participar, es necesario llevar la hoja de vida y el documento de identificación. Las vacantes están dirigidas a bachilleres, técnicos o estudiantes universitarios de primeros semestres de carreras financieras, administrativas, ciencias de la salud, derecho o afines. Se requiere una experiencia previa de 6 a 12 meses, según el cargo.

Se recomienda confirmar la asistencia previamente en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para agilizar el proceso de registro y postulación.

2. Convocatoria en Engativá: 400 vacantes en transporte

En la calle 64 #112C–40, localidad de Engativá, desde las 9:00 a. m., se abrirán 400 plazas para integrarse al Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp), en alianza con el Consorcio Express S.A.S. Los perfiles solicitados son:

Operadores/conductores de buses zonal

Operadores de patio

Engativá abre 400 vacantes para operadores y conductores del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá con beneficios y capacitación paga - crédito Alcaldía de Bogotá

Los requisitos incluyen formación mínima de bachillerato, licencia C2 o C3 (sin comparendos o con acuerdo de pago vigente) y no se exige experiencia previa en transporte público. Los beneficios para los seleccionados incluyen contrato a término indefinido, estabilidad laboral, becas de estudio, fondo de empleados, rutas de acercamiento para turnos nocturnos, parqueadero gratis y capacitación paga de una semana a un mes.

La postulación también requiere llevar la hoja de vida y el documento de identificación y confirmar la asistencia en el formulario digital de la Secretaría de Desarrollo Económico, o haciendo clic aquí.

Más servicios y oportunidades: la Unidad Móvil de Empleo

Además de las ferias principales, la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo estará desde el lunes 20 al sábado 25 de abril en el barrio Andalucía (carrera 82 #82-58, Engativá), ofreciendo acceso gratuito a vacantes, asesoría personalizada, registro de hoja de vida, orientación a empresarios y conexión directa con puestos laborales de la estrategia ‘Talento Capital’.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. La unidad móvil funciona como oficina itinerante, equipada con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares, y permite participar en procesos de selección en tiempo real.

Los interesados deben llevar hoja de vida y documento de identidad además de confirmar asistencia en el formulario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - crédito Alcaldía de Bogotá

Recomendaciones y advertencias

La entidad recodró que todos los servicios y postulaciones son completamente gratuitos y no requieren intermediarios ni pagos. Se invita a la ciudadanía a evitar estafas y consultar toda la programación y vacantes a través de los canales oficiales, como el Portal Bogotá (https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota).

Oferta laboral disponible

Entre las 550 vacantes destacan:

Enfermeros estéticos

Agente call center cobranzas

Técnicos en mecánica dental

Auxiliares de cocina

Meseros

Auxiliar de servicios generales

Pasante jurídico

Operadores/conductores de buses zonal

Operadores de patio

Finalmente, la Agencia Distrital de Empleo y sus empresas aliadas reiteran su compromiso con la inclusión y la mejora de las condiciones laborales en la capital.