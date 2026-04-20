Colombia

Ferias de empleo en Bogotá abren 950 nuevas vacantes: estos son los perfiles, requisitos y días para participar

Los interesados deben llevar hoja de vida y documento de identidad además de confirmar asistencia en el formulario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Guardar
La estrategia ‘Talento Capital’ impulsa la inclusión laboral en Bogotá con ferias presenciales y virtuales en Engativá y Teusaquillo - crédito Luisa González/REUTERS
La estrategia ‘Talento Capital’ impulsa la inclusión laboral en Bogotá con ferias presenciales y virtuales en Engativá y Teusaquillo - crédito Luisa González/REUTERS

El martes 21 de abril de 2026, Bogotá será escenario de una de las mayores ferias de empleo del mes, gracias a la estrategia ‘Talento Capital’ impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Más de 550 vacantes estarán disponibles para quienes buscan nuevas oportunidades laborales en sectores como servicios generales, salud, gastronomía, transporte y derecho. La jornada se realizará de manera presencial y virtual en las localidades de Engativá y Teusaquillo, facilitando el acceso a empleos formales y conectando a la ciudadanía con empresas aliadas y procesos de formación.

La oferta de vacantes para este 21 de abril se divide en dos eventos principales:

1. Convocatoria presencial en Teusaquillo: 150 vacantes

En la carrera 18A #53-50, localidad de Teusaquillo, de 8:30 a. m. a 12:00 m., los interesados podrán postularse a 150 vacantes para los siguientes perfiles:

  • Enfermeros estéticos
  • Agente call center cobranzas
  • Técnicos en mecánica dental
  • Auxiliares de cocina
  • Meseros
  • Auxiliar de servicios generales
  • Pasante jurídico
Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá
La feria de empleo en Bogotá ofrece más de 550 vacantes en sectores clave como salud, gastronomía, transporte y derecho - crédito Alcaldía de Bogotá

Para participar, es necesario llevar la hoja de vida y el documento de identificación. Las vacantes están dirigidas a bachilleres, técnicos o estudiantes universitarios de primeros semestres de carreras financieras, administrativas, ciencias de la salud, derecho o afines. Se requiere una experiencia previa de 6 a 12 meses, según el cargo.

Se recomienda confirmar la asistencia previamente en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para agilizar el proceso de registro y postulación.

2. Convocatoria en Engativá: 400 vacantes en transporte

En la calle 64 #112C–40, localidad de Engativá, desde las 9:00 a. m., se abrirán 400 plazas para integrarse al Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp), en alianza con el Consorcio Express S.A.S. Los perfiles solicitados son:

  • Operadores/conductores de buses zonal
  • Operadores de patio
Engativá abre 400 vacantes para operadores y conductores del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá con beneficios y capacitación paga - crédito Alcaldía de Bogotá
Engativá abre 400 vacantes para operadores y conductores del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá con beneficios y capacitación paga - crédito Alcaldía de Bogotá

Los requisitos incluyen formación mínima de bachillerato, licencia C2 o C3 (sin comparendos o con acuerdo de pago vigente) y no se exige experiencia previa en transporte público. Los beneficios para los seleccionados incluyen contrato a término indefinido, estabilidad laboral, becas de estudio, fondo de empleados, rutas de acercamiento para turnos nocturnos, parqueadero gratis y capacitación paga de una semana a un mes.

La postulación también requiere llevar la hoja de vida y el documento de identificación y confirmar la asistencia en el formulario digital de la Secretaría de Desarrollo Económico, o haciendo clic aquí.

Más servicios y oportunidades: la Unidad Móvil de Empleo

Además de las ferias principales, la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo estará desde el lunes 20 al sábado 25 de abril en el barrio Andalucía (carrera 82 #82-58, Engativá), ofreciendo acceso gratuito a vacantes, asesoría personalizada, registro de hoja de vida, orientación a empresarios y conexión directa con puestos laborales de la estrategia ‘Talento Capital’.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. La unidad móvil funciona como oficina itinerante, equipada con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares, y permite participar en procesos de selección en tiempo real.

Hay Mega Feria de Empleo en Chapinero, este 10 de octubre de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá
Los interesados deben llevar hoja de vida y documento de identidad además de confirmar asistencia en el formulario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - crédito Alcaldía de Bogotá

Recomendaciones y advertencias

La entidad recodró que todos los servicios y postulaciones son completamente gratuitos y no requieren intermediarios ni pagos. Se invita a la ciudadanía a evitar estafas y consultar toda la programación y vacantes a través de los canales oficiales, como el Portal Bogotá (https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota).

Oferta laboral disponible

Entre las 550 vacantes destacan:

  • Enfermeros estéticos
  • Agente call center cobranzas
  • Técnicos en mecánica dental
  • Auxiliares de cocina
  • Meseros
  • Auxiliar de servicios generales
  • Pasante jurídico
  • Operadores/conductores de buses zonal
  • Operadores de patio

Finalmente, la Agencia Distrital de Empleo y sus empresas aliadas reiteran su compromiso con la inclusión y la mejora de las condiciones laborales en la capital.

Temas Relacionados

Trabajo en BogotáVacantes para el SitpFeria de empleo BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a Argentina en un partido sólido y estratégico

La selección Tricolor eliminó a Brasil en las semifinales y jugará por segundo año consecutivo la final del Sudamericano Sub17, el cual ganó en una sola ocasión

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a Argentina en un partido sólido y estratégico

Daniel Briceño denunció que Iván Cepeda habría usado un escenario contratado por el Ministerio de Salud: “$1.036 millones pagó”

Un contrato de logística de la cartera quedó en el centro de señalamientos tras la publicación de documentos por parte del exconcejal, que afirma que la infraestructura del evento habría coincidido con una actividad política en la que participó el candidato del Pacto Histórico

Daniel Briceño denunció que Iván Cepeda habría usado un escenario contratado por el Ministerio de Salud: “$1.036 millones pagó”

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

El acto terrorista, al parecer perpetrado por el ELN, provocó un cruce de disparos en una zona residencial cercana al colegio Rafael Pombo, en Arauca

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia se disparó en los primeros meses de 2026: qué países son claves para el crecimiento

De acuerdo con la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, “el posicionamiento internacional de Colombia está impulsado principalmente por mercados estratégicos”

Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia se disparó en los primeros meses de 2026: qué países son claves para el crecimiento

Piden detener grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ tras ataque que cobró la vida de dos trabajadores de la producción

El llamado fue realizado por el sindicato de la industria audiovisual que envió un mensaje para exigir respeto por la memoria de las víctimas y pedir protección para aquellos que desarrollan esta labor a lo largo y ancho del territorio nacional

Piden detener grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ tras ataque que cobró la vida de dos trabajadores de la producción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Emotivo homenaje de Carmen Villalobos tras ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Tengo el corazón partido”

Emotivo homenaje de Carmen Villalobos tras ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Tengo el corazón partido”

Francisca Estévez denunció negligencia de las productoras tras ataque a rodaje en el centro de Bogotá: “Basta ya de ponernos en riesgo”

Natalia Jiménez vivió momentos de pánico en dos vuelos y sus seguidores le recordaron a Yeison Jiménez: “Vi mi vida pasar”

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

En imágenes, así fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en Medellín

Deportes

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a Argentina en un partido sólido y estratégico

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a Argentina en un partido sólido y estratégico

América vs. Millonarios - EN VIVO: Radamel Falcao García intentará “rugir” en el Pascual Guerrero, Fabián Bustos lo confirmó en la titular

Colombianos vayan a los partidos en Nueva Jersey en el Mundial 2026 deberán pagar hasta 150 dólares para llegar al estadio

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Doblete de asistencias de Luis Díaz para que los bávaros se consagren en la Bundesliga 2025-2026