Colombia

Golpe estratégico al ELN: Fuerzas Militares revelaron resultados operacionales tras el bombardeo en Catatumbo

Una ofensiva conjunta de las Fuerzas Militares de Colombia contra el ELN ocasionó la neutralización de los principales operadores de drones del grupo armado y el decomiso de armamento y explosivos diseñados para ataques aéreos

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Las autoridades reportaron la baja de instructores clave en manejo de drones y francotiradores, además del decomiso de granadas adaptadas y destrucción de campamentos usados para planificar acciones armadas - crédito prensa Fuerzas Militares

La reciente operación ejecutada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en la región del Catatumbo resultó en la eliminación de al menos 12 integrantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN, incluyendo a los jefes responsables del uso de drones para acciones terroristas.

Entre los fallecidos se encuentra Harley Rangel Pallares, alias Yair, tercer cabecilla de la estructura e instructor clave en el manejo de drones y francotiradores, así como una mujer identificada con el alias de Valentina.

Una operación coordinada entre fuerzas militares y policía desmanteló campamentos y desarticuló redes criminales en zona rural de El Tarra, Norte de Santander, tras la neutralización de dos líderes del grupo armado - crédito @PedroSanchezCol / X

Según información revelada por las Fuerzas Militares, “Yair” era considerado pieza fundamental en el desarrollo de capacidades tecnológicas del grupo armado y responsable de múltiples ataques a la fuerza pública y la población civil en los municipios de Sardinata y Teorama. En 2025, dirigió acciones con drones contra tropas desplegadas en Catatumbo, consolidando el uso de esta tecnología en el accionar delictivo del ELN.

De acuerdo con reportes de la institución castrense, el bombardeo y posterior asalto permitieron incautar:

  • 3 Armas largas.
  • 3 Armas cortas.
  • 600 Cartuchos 5.56mm.
  • 90 Cartuchos 9mm.
  • 17 proveedores para fusil.
  • 2 proveedores de pistola.
La operación militar en Catatumbo resultó en el abatimiento de 12 miembros clave del ELN, incluido el experto en drones, alias Yair - crédito prensa Fuerzas Militares
La operación militar en Catatumbo resultó en el abatimiento de 12 miembros clave del ELN, incluido el experto en drones, alias Yair - crédito prensa Fuerzas Militares

Destaca la incautación de más de 300 granadas adaptadas para el lanzamiento desde drones, entre ellas, 216 granadas tipo 60mm y 93 granadas tipo 81mm, lo que representa una afectación considerable a la capacidad de ataque aéreo del grupo.

Entre el material decomisado también figuran seis celulares, cuatro radios de comunicación; así como la destrucción de cuatro búnkeres y cuatro áreas campamentarias empleadas por el ELN para la planificación y ejecución de acciones armadas.

Las Fuerzas Militares de Colombia confiscaron más de 300 granadas adaptadas para drones, afectando severamente la capacidad aérea del ELN - crédito prensa Fuerzas Militares
Las Fuerzas Militares de Colombia confiscaron más de 300 granadas adaptadas para drones, afectando severamente la capacidad aérea del ELN - crédito prensa Fuerzas Militares

La operación, desarrollada dentro del Plan Ayacucho Plus, incluyó una fase de interdicción aire-tierra (IAT) seguida por un asalto directo seis horas después, debido a condiciones meteorológicas adversas.

Según explicaron fuentes militares a Infobae Colombia, durante la consolidación del área las tropas fueron atacadas con drones, provocando heridas a cinco militares, (cuatro de Ejército y uno de Fuerza Aérea) por esquirlas de granadas de 60 y 81 mm. Los uniformados fueron evacuados hacia Cúcuta, donde reciben atención médica especializada.

Durante la ofensiva en Catatumbo, las tropas incautaron armas largas y cortas, cartuchos y equipos de comunicación del ELN - crédito prensa Fuerzas Militares
Durante la ofensiva en Catatumbo, las tropas incautaron armas largas y cortas, cartuchos y equipos de comunicación del ELN - crédito prensa Fuerzas Militares

Las autoridades confirmaron que el grupo armado logró retirar parte de sus bajas y material antes de la llegada de las tropas, aunque la afectación estructural a su logística fue calificada como significativa por los mandos militares.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, subrayó a través de redes sociales que la operación “afecta de manera decisiva al ELN, neutralizando a alias Yair e incautando abundante material de guerra y más de 300 granadas adaptadas para drones, debilitando sus capacidades criminales”.

El asalto destruyó cuatro búnkeres y campamentos del ELN, empleados para planificar ataques armados y coordinar operaciones ilegales - crédito prensa Fuerzas Militares
El asalto destruyó cuatro búnkeres y campamentos del ELN, empleados para planificar ataques armados y coordinar operaciones ilegales - crédito prensa Fuerzas Militares

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre la destrucción de los campamentos y la inutilización de explosivos diseñados para ataques aéreos, resaltando que “este golpe se logró mediante una operación contundente de bombardeo e interdicción”.

La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, se ha mantenido como uno de los principales escenarios de confrontación entre la fuerza pública y grupos armados ilegales en los últimos años.

Las tropas destruyeron cuatro búnkeres y cuatro campamentos del ELN utilizados para actividades criminales en el Catatumbo - crédito @PedroSanchezCol / X
Las tropas destruyeron cuatro búnkeres y cuatro campamentos del ELN utilizados para actividades criminales en el Catatumbo - crédito @PedroSanchezCol / X

El ELN centró esfuerzos en el desarrollo de capacidades tecnológicas, principalmente en el uso de drones para lanzar explosivos, estrategia que genera preocupación entre las autoridades por el riesgo que representa para la población civil y las tropas desplegadas.

Tras la operación se realizaron actos urgentes con Policía judicial y se mantuvo el apoyo de fuego a las unidades en el terreno.

La operación en El Tarra, Norte de Santander, resultó en la neutralización de alias Yair, tercer cabecilla del ELN, y otra integrante del grupo armado - crédito @PedroSanchezCol / X
La operación en El Tarra, Norte de Santander, resultó en la neutralización de alias Yair, tercer cabecilla del ELN, y otra integrante del grupo armado - crédito @PedroSanchezCol / X

Las Fuerzas Militares anunciaron que continuarán con acciones conjuntas y coordinadas en la región, enfocadas en debilitar las estructuras criminales y afectar de manera sostenida las economías ilícitas que financian a los grupos armados.

El Ministerio de Defensa advirtió sobre la posibilidad de nuevos atentados por parte del ELN como retaliación tras el golpe sufrido en Catatumbo y ofreció recompensas por información que permita anticipar o impedir acciones terroristas.

Más de 300 explosivos preparados para drones fueron incautados durante el operativo militar en Catatumbo, según informó el Ministro Pedro Sánchez - crédito @PedroSanchezCol / X
Más de 300 explosivos preparados para drones fueron incautados durante el operativo militar en Catatumbo, según informó el Ministro Pedro Sánchez - crédito @PedroSanchezCol / X

Las autoridades reiteraron el reconocimiento a los militares y policías que participaron en el operativo, destacando su disciplina y compromiso en la defensa de la seguridad nacional.

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