Dos colombianas resultaron heridas en medio de una balacera en las Pirámides de Teotihuacán, en México: esto ocurrió

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a la balacera

Un ataque armado sacudió el lunes 20 de abril a uno de los sitios más emblemáticos de México. Se trata de las Pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México, lugar que se convirtió en escenario de pánico tras una balacera que dejó dos personas muertas y varias más heridas, entre ellas dos mujeres colombianas.

El hecho ocurrió hacia el mediodía, cuando visitantes recorrían la Pirámide de la Luna y testigos relataron que escucharon cerca de 20 detonaciones, luego las autoridades confirmaron que el agresor disparó desde lo alto de la estructura y se quitó la vida.

La violencia desató una evacuación urgente en el complejo arqueológico, mientras equipos de emergencia ingresaron para asistir a los afectados. Los primeros reportes indican que cuatro personas sufrieron heridas por arma de fuego.

Otras dos resultaron lesionadas tras caer desde la pirámide en medio del intento de escape: el sistema de salud del lugar informó que atendió a siete personas, incluida una menor de edad. Entre los casos se registran fractura, esguince y una crisis de ansiedad.

Por su parte, fue el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, el que precisó que las personas heridas por disparos son mujeres extranjeras: dos colombianas, una rusa y una canadiense. Todas permanecen bajo observación médica en centros hospitalarios.