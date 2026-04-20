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Daniel Briceño denunció que Iván Cepeda habría usado un escenario contratado por el Ministerio de Salud: “$1.036 millones pagó”

Un contrato de logística de la cartera quedó en el centro de señalamientos tras la publicación de documentos por parte del exconcejal, que afirma que la infraestructura del evento habría coincidido con una actividad política en la que participó el candidato del Pacto Histórico

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- crédito @IvanCepedaCast/X - Daniel F. Briceño/Facebook
Daniel Briceño habló sobre un contrato del Ministerio de Salud que usó una misma tarima que posteriormente habría sido utilizada por Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X - Daniel F. Briceño/Facebook

La discusión sobre el uso de un escenario contratado por el Ministerio de Salud tomó relevancia al instalarse en la agenda pública tras denuncias difundidas por el exconcejal de Bogotá y representante electo a la Cámara Daniel Briceño, en las que señala que el lugar también fue usado por Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Las declaraciones publicadas por Briceño en la red social X apuntan a que una misma infraestructura habría servido para dos jornadas consecutivas, una de ellas vinculada a la campaña presidencial; sus señalamientos incluyeron documentos del contrato asociado a la logística de eventos de la cartera de Salud, que lidera Guillermo Alfonso Jaramillo.

Denuncias de Daniel Briceño sobre uso de infraestructura oficial para Cepeda

“El 26 de febrero el Ministerio de Salud contrató un evento y en la misma tarima se subió Iván Cepeda a hacer campaña al otro día. Aunque dijeron que eran contratos distintos, encontramos que el Ministerio de Salud pagó por 2 días esa tarima. ¿Política con recursos públicos?”, escribió Briceño en su post.

Daniel Briceño denunció que la infraestructura del Ministerio de Salud habría permanecido instalada durante dos días y que en ese lapso se habría usado en una actividad de Iván Cepeda - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño denunció que la infraestructura del Ministerio de Salud habría permanecido instalada durante dos días y que en ese lapso se habría usado en una actividad de Iván Cepeda - crédito @Danielbricen/X

Los soportes contractuales difundidos por el mismo congresista electo corresponden a la prestación de servicios logísticos para actividades institucionales del Ministerio de Salud. El documento establece el montaje de tarima, carpas, sistemas de sonido, pantallas, plantas eléctricas, iluminación y equipos de transmisión, entre otros elementos técnicos.

El expediente también detalla la contratación de personal especializado. Ingenieros de sonido, técnicos de luces, camarógrafos, coordinadores de producción y personal de apoyo figuran dentro del esquema operativo. A esto se suma el uso de conectividad mediante dispositivos móviles con acceso a internet.

En el componente logístico aparecen sillas, mesas, manteles, baños portátiles, ambulancias medicalizadas, brigadas de emergencia, vigilancia privada y equipos de control de tránsito.

- crédito Iván Cepeda Castro/Facebook
Iván Cepeda habría usado una tarima contratada por el Ministerio de Salud para su campaña presidencial, según Briceño - crédito Iván Cepeda Castro/Facebook

El contrato incluye además servicios de producción audiovisual, dirección de cámaras, backline, montaje escénico, impresión de piezas, señalización y entrega de 16.000 manillas de acceso. También contempla transporte de equipos y suministro de alimentos y bebidas para los asistentes.

Uno de los apartados incorpora transmisión por Internet y coordinación general del evento; estos elementos forman parte de la ejecución contractual reportada como cumplida en los registros revisados.

Señalamientos por posible uso de tarima en actividad política

Briceño amplió sus señalamientos con una cifra puntual: “1.036 millones de pesos pagó el Ministerio de Salud por ese evento. Al otro día Iván Cepeda usó la misma infraestructura para cerrar la campaña del Pacto Histórico en Bogotá. Ítems como la tarima, las pantallas, luces y personal técnico fueron pagados por 2 días por @MinSaludCo (sic)”.

Según el exconcejal, el valor del evento alcanzó los 1.036 millones de pesos - crédito @Danielbricen/X
Según el exconcejal, el valor del evento alcanzó los 1.036 millones de pesos - crédito @Danielbricen/X

En otra publicación, el exconcejal añadió un nuevo elemento a su denuncia y escribió: “Recuerden que también denunciamos que la campaña del Pacto Histórico había pagado ese evento (En el que de subió Iván Cepeda) EN EFECTIVO. Hasta el momento el Procurador y el CNE no han sido capaces de pronunciarse. La política con recursos públicos sigue avanzando (sic)”.

“Ya le solicité al Procurador que intervenga de forma urgente. Aquí se habría violado la ley de garantías electorales y la prohibición de hacer política con recursos públicos. Esto no puede seguir pasando, hemos recibido denuncias que estamos verificando que otras entidades están haciendo lo mismo (sic)”, concluyó Briceño en su hilo de publicaciones en X.

Esa situación y las denuncias expuestas activaron el debate sobre una posible conexión entre decisiones del aparato estatal y actividades políticas, en particular por tratarse de Iván Cepeda, que hace parte de la bancada que respalda al Gobierno de Gustavo Petro en el escenario presidencial.

Daniel Briceño afirmó que la misma infraestructura del Ministerio de Salud habría sido utilizada por Iván Cepeda - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño afirmó que la misma infraestructura del Ministerio de Salud habría sido utilizada por Iván Cepeda - crédito @Danielbricen/X

Bajo esa lectura, el líder perteneciente a la bancada del partido Centro Democrático tiene la duda sobre si recursos públicos habrían tenido algún vínculo con acciones de carácter electoral, lo que, de comprobarse, implicaría una conducta de especial gravedad.

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