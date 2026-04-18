La ciudadanía solicita al presidente Petro reconsiderar nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de salud

El precandidato presidencial denunció que la decisión le fue comunicada por el secretario de Estado norteamericano, tras sus declaraciones en apoyo al pueblo palestino - crédito Daniel Quintero/Facebook

Miles de ciudadanos y destacados representantes del sector salud en Colombia han solicitado mediante una petición en Change.org que el presidente Gustavo Petro reconsidere el posible nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud.

La iniciativa ha reunido más de 17.000 firmas y expone preocupaciones sobre la idoneidad y los antecedentes judiciales de Quintero, según detalló El Colombiano.

Diversos sectores cuestionan el posible nombramiento de Daniel Quintero porque consideran que carece de experiencia en el sector salud y enfrenta imputaciones judiciales por interés indebido en la celebración de contratos.

Además, los firmantes de varias peticiones públicas advierten que el cargo demanda un perfil técnico, independiente y ético, para garantizar la transparencia y la protección del sistema sanitario en Colombia.

Varias entidades y personas del sector público han expresado inquietudes por la trayectoria profesional y los procesos judiciales que involucran al exalcalde, solicitando un perfil técnico para el cargo - crédito captura de pantalla Change.org

La primera petición sobre este tema, llamada “Nombrar a un superintendente de salud digno para Colombia”, fue publicada el 16 de abril y está liderada por Andrés Ignacio Vecino Ortiz, médico colombiano y académico asociado a la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Vecino Ortiz enfatizó que el país necesita una persona con experiencia comprobada y conocimiento técnico para afrontar los desafíos de la salud pública.

A este llamado se sumaron figuras como Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Rasa; la Federación Colombiana de Enfermedades Raras; Francisco J. Unda Lara, gerente de la ANDI Seccional Norte de Santander; y el exalcalde Alonso Salazar, entre otros representantes del sector salud.

En la carta enviada al presidente, los firmantes señalaron en primer plano la imputación de Quintero por interés indebido en la celebración de contratos, proceso avalado por un juez y la Fiscalía, lo que consideran que podría afectar el cumplimiento de sus funciones como superintendente.

Argumentos para rechazar a Daniel Quintero como superintendente de salud

Los firmantes destacan que la situación judicial de Daniel Quintero podría dificultar su desempeño y debilitar la confianza pública en la Superintendencia Nacional de Salud. También resaltan la falta de experiencia en el sector salud, aunque reconocen su trayectoria previa como ingeniero y en el ámbito empresarial.

De acuerdo con la carta recogida en la misma petición de Change.Org, “Quintero carece de antecedentes en conducción, regulación o control del sistema sanitario, lo que implicaría una curva de aprendizaje en un periodo crítico para el país”.

Diversos actores sociales instan a las autoridades a priorizar parámetros éticos y la ausencia de procesos judiciales para garantizar la legitimidad y protección del sistema sanitario nacional - crédito captura de pantalla Change.org

Además, su paso por la Alcaldía de Medellín estuvo marcado por cuestionamientos judiciales y desafíos en temas de salud, destacándose la crisis del Hospital General de Medellín y los problemas económicos de Savia Salud.

Reacciones sociales y respaldo contra el nombramiento de Quintero

Posteriormente, surgió una segunda petición en Change.org, titulada “No al nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud”, que está respaldada por más de 15.000 firmas y fue promovida por Viviana Sabogal.

Esta nueva iniciativa reitera las objeciones previas, remarcando que el perfil de Quintero no garantiza independencia ni los estándares éticos adecuados para el puesto.

Entre los respaldos recientes, destaca el del exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quien sostiene la importancia de designar un superintendente con demostrado conocimiento y autonomía.

Los firmantes también solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación que agilicen las investigaciones abiertas, con el fin de asegurar total transparencia en el proceso de selección.

Tanto las cartas como las acciones ciudadanas insisten en la necesidad de que la dirección de la Superintendencia recaiga en una persona con perfil técnico y sin vínculos con procesos judiciales.

Rol de la Superintendencia Nacional de Salud en Colombia

La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) es el organismo encargado de vigilar, controlar y regular el sistema de salud en Colombia. Se trata de una entidad central para el cumplimiento de las normas y la protección de los derechos en el sector sanitario.

Las cartas dirigidas al Ejecutivo y a la judicatura instan a garantizar un proceso abierto y fundamentado en méritos, ante la preocupación por la gestión futura de la Superintendencia Nacional de Salud - crédito Colprensa/Supersalud

La elección de este cargo reviste un carácter más técnico y ético que político, de acuerdo con el enfoque de los actores involucrados.

Para muchas voces de la sociedad civil y el sector salud, la decisión sobre el nuevo superintendente definirá el rumbo de la atención pública en el país. La demanda ciudadana apunta a recuperar la legitimidad institucional y a fortalecer la respuesta técnica ante la actual crisis del sistema.