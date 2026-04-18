Bayern Múnich de Luis Díaz quedó a un paso de ganar la Bundesliga: Borussia Dortmund perdió y le dejó servido el título

El Bayern Múnich queda a un empate del título 35 en la Bundesliga tras la derrota del Borussia Dortmund-en el estadio PreZero Arena ante Hoffenheim-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Luis Díaz sigue sonriendo en su primera temporada con el Bayern Múnich, el 18 de abril de 2026, Borussia Dortmund perdió por 2-1 ante Hoffenheim en el estadio PreZero Arena, y con este resultado, el equipo de Baviera quedó con la posibilidad de que mínimo con el empate ante Stuttgart pueda levantar su título 35 en el campeonato alemán.

Este buen resultado para los “Gigantes de Baviera” se da luego de la clasificación a las semifinales de la Champions League al vencer por 4-3 al Real Madrid en el partido de vuelta en el Allianz Arena.

Gracias a la buena diferencia de goles y el margen de 12 puntos sobre Dortmund, el equipo dirigido por Vincent Kompany solo necesitaría un empate ante el Stuttgart para asegurar el título 35 de su historia a nivel de liga.

Para hablar del partido, la derrota del Borussia Dortmund dejó matemáticamente por fuera de la pelea por el título al equipo dirigido por el entrenador croata Niko Kovač.

Esto se debe a que matemáticamente solo alcanzaría 76 puntos en caso de ganar sus cuatro partidos restantes en la Bundesliga, mientras que al Bayern Múnich tan solo empate ante Stuttgart llegaría a los 77 puntos.

Dura caída del Borussia Dortmund ante Hoffenheim

El partido en la previa no era fácil para Borussia Dortmund: se enfrentaba ante Hoffenheim, actual revelación del campeonato, y que necesitaba sumar los tres puntos con urgencia para seguir en la pelea con Leipzig por un cupo en la próxima edición 2026-2027 de la Champions League.

Al minuto 42 de partido, en medio de un duelo parejo, el árbitro Daniel Siebert pitó una falta en el área para tiro penal a favor del cuadro local tras una mano del defensor Niklas Süle.

En medio de la jugada, Süle se lesionó y el juez central tuvo que ser llamado al VAR para revisar la jugada, en la que finalmente determinó falta para tiro penal.

Después de la polémica y el suspenso, el delantero croata Andrej Kramarić sacó un remate al palo de la mano izquierda del arco defendido por el suizo Gregor Kobel, y colocar el 1-0. Así se irían al descanso, con la desventaja en el marcador y con el cambio de Süle por el argelino Ramy Bensebaini, además del nerviosismo en el equipo amarillo y negro.

En el segundo tiempo, Dortmund intentó dominar la pelota y encontrar algún espacio para empatar el juego, pero el equipo dirigido por el austriaco Christian Izler se mostró seguro en defensa.

No sería hasta el minuto 87, que tras el cambio del portugués Fábio Silva por el guineano Serhou Guirassy le daría resultado: tras una gran asistencia de Bensebaini, el goleador del Borussia Dortmund sacó un remate bien ubicado al palo de la mano derecha del arco defendido por Oliver Baumann, y empataría el juego a falta de 4 minutos para finalizar el tiempo reglamentario.

Pero en medio de la adición que dio Daniel Siebert, llegaría otro tiro penal para Hoffenheim: en esta ocasión el noruego Julian Ryerson cometería una mano tras un intento de centro del austriaco Alexander Prass, situación que se revisó tras el llamado del VAR al árbitro.

Finalmente, Andrej Kramarić se encargaría de nuevo en el cobro para así sellar su doblete en la última jugada del partido, y llegar a los 54 puntos en la tabla de posiciones, dejando al Borussia Dortmund resignado en la pelea por el título en Alemania con 64 puntos, lo que le permitiría al Bayern Múnich levantar el título en Alemania en la temporada 2025-2026, en caso de ganar o empatar ante Stuttgart en el Allianz Arena.

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga tras la derrota del Borussia Dortmund

El equipo de Niko Kovač cayó en su visita en el PreZero Arena ante Hoffenheim, y quedó dependiendo de una victoria del Stuttgart ante Bayern Múnich para pelear el título de la Bundesliga en Alemania -crédito @BlackYellow/X

Bayern Múnich: 76 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de +78) Borussia Dortmund: 64 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de +30) Stuttgart: 56 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de +22) RB Leipzig: 56 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de +20) Hoffenheim: 54 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Bayer Leverkusen: 52 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Eintracht Fráncfort: 42 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Friburgo: 40 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Augsburgo: 36 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Mainz: 33 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Union Berlin: 32 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -18) Colonia: 31 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Hamburgo: 31 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Werder Bremen: 31 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Borussia Mönchengladbach: 30 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de -14) St. Pauli: 26 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -25) Wolfsburgo: 24 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -25) Heidenheim: 19 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de -32)

Cuándo juega Bayern Múnich: el título 35 de la Bundesliga está cerca

El domingo 19 de abril de 2026, Bayern Múnich podría levantar su título 35 en la historia, el segundo para el delantero inglés Harry Kane en su carrera-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido de los “Gigantes de Baviera” ante Stuttgart se disputará el 19 de abril de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich, a partir de las 10:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.