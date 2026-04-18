Así se maneja el negocio ilegal de las “fiestas sexuales” en Medellín, que son promovidas por ‘influencers’

El caso de Chill Capo, influencer estadounidense deportado por coordinar fiestas sexuales en el Parque Lleras, marca precedente en la lucha contra la trata de personas en Colombia - crédito @chillcapo/Instagram

La presencia de influencers extranjeros que promueven fiestas sexuales en Medellín ha encendido las alertas de las autoridades migratorias y de seguridad en la capital antioqueña.

Estos generadores de contenido no solo exhiben la ciudad como destino de turismo sexual en redes sociales, sino que serían la punta de redes asociadas al crimen organizado y la explotación sexual.

Uno de los casos recientes es el de Timothy Livingston que reveló una red de pedófilos estadounidenses que operaba en coordinación con proxenetas. Estos últimos facilitaban el abuso sexual infantil a cambio de dinero. La magnitud de este hallazgo es significativa.

De acuerdo con declaraciones de Paola Salazar, directora regional Antioquia de Migración Colombia a El Colombiano, el fenómeno funciona como un “efecto llamada” que atrae a extranjeros interesados en eventos de contenido sexual, especialmente en zonas como el Parque Lleras.

Las investigaciones apuntan a que estos influencers utilizan canales como Instagram y TikTok para promocionar fiestas en las que la imagen de las mujeres locales se convierte en el atractivo principal.

Las autoridades observaron que la estrategia digital va más allá del entretenimiento, pues puede derivar en casos de trata de personas y explotación sexual.

Uno de los casos más recientes involucra a “Chill Capo”, un creador de contenido estadounidense. El jueves 9 de abril, agentes migratorios y de la Policía lo sorprendieron en una discoteca del Parque Lleras mientras coordinaba una de estas fiestas, dirigidas a “clientes” extranjeros.

Tras detectar que su visa se encontraba vencida y su estancia era irregular, fue deportado. Según Migración Colombia, sus redes sociales hacían apología a la cultura mafiosa y promovían Medellín como destino para fiestas sexuales, incluso sugiriendo métodos para evadir los controles migratorios.

“También encontramos que de manera recurrente por sus redes invitaba y organizaba fiestas de índole sexual en varios establecimientos del Parque Lleras, donde el foco principal son las mujeres, pero vistas como un objeto más para atraer extranjeros”, explicó Salazar.

Las autoridades detallaron que el caso de “Chill Capo” no es aislado. Según los informes de Migración Colombia y organismos de seguridad, existen otros ciudadanos extranjeros bajo investigación por promover eventos similares.

Imagen de referencia. La cooperación internacional impulsa la inadmisión de 41 personas señaladas por turismo sexual y el fortalecimiento de investigaciones compartidas - crédito Migración Colombia

Estos “influencers”, según las autoridades, publican videos dando con consejos para saltarse las filas y los controles de Migración en el aeropuerto José María Córdova, llegando incluso a utilizar documentos obtenidos de forma irregular.

La actividad digital de estos generadores de contenido consolida un efecto multiplicador: casi todos los extranjeros deportados o expulsados por casos recientes mencionaron como motivo de visita algún evento sexual visto en redes.

“Todos traen una cuenta de redes que promociona ese contenido o traen por lo menos un anuncio digital en redes —sobre todo Instagram y TikTok— donde se promueven fiestas no solamente en Medellín y donde previamente les han compartido un evento de esta naturaleza”, añadió Salazar.

El fenómeno preocupa por dos motivos principales. Primero, porque las redes públicas y superficiales pueden derivar en otras más ocultas, en las que se establecen contactos previos para facilitar delitos como la trata de personas.

“Aparte de los controles que hacemos en diferentes sectores con Migración, la Policía y la Fiscalía, las autoridades ya tienen identificadas a varios de estos ‘influenceres’. Son casos que ya se están trabajando con Policía Judicial y con inteligencia”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Imagen de referencia. El modelo criminal utiliza canales superficiales en redes para conectar a interesados con grupos dedicados a la captación y prostitución de mujeres colombianas dentro y fuera del país - crédito José Carlos Cueto

Segundo, porque la promoción de Medellín como destino de fiestas sexuales ahora se extiende a otras ciudades como Cali, lo que sugiere una adaptación a los controles más estrictos en la capital antioqueña.

Durante una reciente cumbre en El Poblado, autoridades migratorias y de protección de mujeres y niñez de Colombia, junto a las agencias estadounidenses como HSI y CBP, discutieron estrategias conjuntas.

En esta reunión se concluyó que lo que se busca es no solo expulsar a los extranjeros involucrados, sino compartir información para abrir investigaciones internacionales.

Parte de estas acciones incluye la inadmisión de 41 personas por presunto involucramiento en turismo sexual y la coordinación con las grandes plataformas digitales para limitar la promoción de este tipo de contenido.

Las investigaciones apuntan a extranjeros que usan redes sociales para organizar y publicitar fiestas sexuales, expandiendo el riesgo de explotación en Medellín y otras ciudades como Cali - crédito X

El caso de un extranjero que admitió a los agentes migratorios su intención de reclutar mujeres colombianas para prostituirlas fuera del país evidencia la gravedad del problema. “Todo el asunto ya estaba cuadrado, dando a entender que sus contactos en la ciudad ya tenían todo listo”, detalló Salazar.

Las autoridades subrayaron que la lucha contra este fenómeno es integral, con apoyo de organismos internacionales y la participación de la Interpol.

El objetivo es identificar, investigar y sancionar a quienes instrumentalizan las redes sociales para promover la explotación sexual y otras actividades ilícitas en Medellín y otras ciudades.