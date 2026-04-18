Abren nuevas ofertas de empleo en Europa para colombianos: sueldos de hasta $16 millones

Las vacantes en España incluyen 200 puestos para instaladores de redes eléctricas con experiencia en distribución de energía- crédito VisualesIA

Ante la búsqueda de mejores ingresos y condiciones laborales, la Agencia Pública de Empleo del Sena publicó nuevas oportunidades para colombianos interesados en trabajar en el exterior, específicamente en España y Alemania.

Las vacantes incluyen perfiles técnicos y profesionales, con salarios que pueden alcanzar hasta los 16 millones de pesos mensuales, dependiendo del cargo y el proceso de homologación.

En España, la empresa Elecnor abrió 200 vacantes para instaladores de redes de energía eléctrica. Los perfiles requeridos incluyen tecnólogos en electricidad, electricidad industrial y de potencia, así como especialistas en distribución de energía eléctrica en redes de alta, media y baja tensión. También pueden aplicar ingenieros eléctricos con experiencia en sistemas de potencia y distribución.

Entre los requisitos, se exige contar con al menos 36 meses (3 años) de experiencia comprobable en el sector de distribución eléctrica, especialmente en maniobras de red y líneas de potencia. El contrato ofrecido es indefinido y estará sujeto a la continuidad laboral y, en el caso de trabajadores extranjeros, a la vigencia de la autorización de residencia y trabajo en España.

En Alemania se ofrecen cinco empleos para enfermeros colombianos, con salarios que pueden superar los 16 millones de pesos tras la homologación- crédito VisualesIA

El salario base es de 1.833 euros mensuales, lo que equivale aproximadamente a 8.026.810 pesos colombianos. Sin embargo, según el nivel de experiencia y la zona de trabajo, el ingreso puede aumentar hasta 10.945.650 pesos. Las vacantes están disponibles en regiones como Murcia, Palma, Alicante, Albacete e Ibiza. La jornada laboral es de lunes a viernes, con un máximo de ocho horas diarias y posibilidad de horas extras remuneradas.

Por otra parte, en Alemania se abrieron cinco vacantes para profesionales en enfermería a través de la empresa Globogate Migration and Recruiting Network. Los aspirantes deben contar con título profesional, tarjeta profesional y al menos 18 meses de experiencia asistencial en unidades de cuidado intensivo (UCI).

Aunque no es obligatorio dominar el idioma alemán al momento de postularse, sí se requiere compromiso para aprenderlo hasta alcanzar un nivel B2. El contrato también es indefinido y el salario inicial es de 3.078 euros mensuales, equivalentes a aproximadamente 13.852.035 pesos colombianos. Tras el proceso de homologación del título, el ingreso puede subir a 3.568 euros, es decir, cerca de 16.056.000 pesos mensuales.

El registro en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del SENA es gratuito y no requiere intermediarios- crédito VisualesIA/Sena

La jornada laboral en este caso es de 40 horas semanales, con lugar de trabajo en Gotinga (Göttingen), en el sur del estado federado de Baja Sajonia.

Además del salario, la oferta incluye beneficios como homologación del título profesional, beca para estudiar alemán hasta nivel B2, apoyo económico durante el aprendizaje del idioma, trámites administrativos cubiertos en su totalidad, exámenes oficiales de alemán incluidos, gestión de visa, tiquete aéreo y acompañamiento durante el proceso migratorio.

Para aplicar a cualquiera de estas vacantes, es necesario registrar la hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios.

Los interesados deben completar su hoja de vida en línea para poder postularse a las oportunidades laborales en Europa- crédito VisualesIA

El registro se realiza ingresando a ape.sena.edu.co, en la sección “Personas”, y seleccionando la opción “Inscriba su hoja de vida”. Allí se deben aceptar los términos y condiciones, registrar el documento de identidad y el correo electrónico, y crear una cuenta.

Posteriormente, el sistema enviará una contraseña al correo registrado. Con estos datos se debe iniciar sesión y cambiar la clave por una personal. Luego, se deben seleccionar los intereses laborales, como “Buscar empleo”, y completar la información solicitada.

El formulario incluye datos personales, formación académica, experiencia laboral y habilidades. También se pueden añadir campos opcionales como certificaciones, pasantías o participación en programas especiales. Una vez finalizado el registro, se debe guardar la hoja de vida.

Con el perfil completo, el usuario puede buscar vacantes filtrando por cargo, ciudad o nivel de experiencia. El Sena reiteró que el servicio no tiene costo y que todo el proceso se realiza directamente en su plataforma oficial.