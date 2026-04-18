Gobierno refuerza protección de candidatos tras nuevas amenazas: ministro de Defensa habló sobre el “Plan Democracia”

La implementación de planes de seguridad responde a recientes denuncias sobre posibles atentados contra figuras políticas, mientras organismos nacionales e internacionales colaboran para evitar hechos violentos durante el actual proceso electoral en Colombia - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

La preocupación por la seguridad de los candidatos presidenciales ha aumentado en Colombia tras nuevas amenazas y la adopción de medidas excepcionales por parte del Gobierno a menos de dos meses de las elecciones.

La denuncia más reciente, presentada por el presidente Gustavo Petro, dio cuenta de datos concretos sobre un plan de atentado contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lo que ha impulsado una respuesta inmediata de las autoridades.

Colombia ha puesto en marcha protocolos especiales tras confirmarse casos de riesgo que afectan a aspirantes al poder ejecutivo.

“En respuesta a los informes de amenazas contra los candidatos presidenciales, se convocó una Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria, durante la cual se ordenó activar todos los recursos para confirmar o refutar la información reciente que circula en redes sociales, la cual servirá de base para las decisiones que se tomarán en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe)”, explicó el ministro Pedro Sánchez en su cuenta oficial de X.

Una ola de mensajes intimidatorios y hechos recientes incrementa el nivel de alerta sobre la seguridad de candidatos, generando respuestas inmediatas por parte de los organismos de protección y justicia - crédito captura de pantalla / @PedroSánchezCol

El Gobierno ha alertado a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) acerca de presuntas acciones violentas en preparación, y ha instruido a reforzar la protección mediante la activación del Plan Democracia, la convocatoria de una Junta de Inteligencia Conjunta y la oferta de recompensas millonarias por información sobre eventuales atentados.

Entre las personas amenazadas figuran, además de Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes han visto circular imágenes con mensajes fúnebres relativas a sus nombres en redes sociales, lo que elevó la alerta nacional.

La situación se da en un entorno político marcado por el asesinato del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay durante un acto en Bogotá, un hecho que ha intensificado la percepción de inseguridad en plena campaña electoral, según Semana.

Reacción del Gobierno y advertencia internacional

El presidente Gustavo Petro informó que trasladó “datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda” a la CIA.

Subrayó la necesidad de neutralizar cualquier plan violento antes de que se concrete, y agradeció el respaldo recibido del expresidente Donald Trump para fortalecer el apoyo internacional a unas elecciones libres.

Una reunión conjunta evalúa los reportes de amedrentamiento circulados en plataformas digitales y define recomendaciones para mitigar situaciones que pongan en peligro la integridad de los actores políticos - crédito captura de pantalla / @PedroSánchezCol

Estos anuncios se produjeron tras las recientes denuncias de amenazas hechas por Valencia y De la Espriella.

El jefe del Ejecutivo destacó el trabajo de alerta temprana y las acciones de prevención coordinadas con organismos internacionales en un contexto de especial vulnerabilidad electoral.

Respuesta de seguridad y medidas preventivas para las elecciones en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció desde su cuenta oficial de X (antes Twitter) la convocatoria de una Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria en respuesta a los reportes de amenazas que circulan en redes sociales.

Sánchez declaró que “... La seguridad de los candidatos presidenciales y del proceso electoral es una prioridad. Por ello, durante el último año hemos estado implementando el Plan Democracia, mediante el cual se han desplegado todos los recursos de la Fuerza Pública, en coordinación con entidades estatales, para garantizar elecciones seguras y transparentes”.

Añadió que los resultados de estas deliberaciones serán la base para las medidas adoptadas por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.

El ministro recordó que el Plan Democracia, en marcha desde hace un año, ha permitido la coordinación total de la Fuerza Pública y entidades estatales para garantizar comicios protegidos y transparentes.

La intervención ante el Congreso estadounidense visibilizó la vigilancia que se mantiene sobre las elecciones, ante la probabilidad de consecuencias externas si se concretan atentados contra candidatos - crédito captura de pantalla @petrogustavo / X

Entre las acciones vigentes, destaca la recompensa de hasta 1.000 millones de pesos colombianos por información precisa y veraz que prevenga ataques contra candidatos presidenciales.

“Lo más importante es prevenir cualquier acción criminal contra el proceso electoral y los candidatos. Por ello, ofrecemos una recompensa de hasta mil millones de pesos por información precisa, veraz y oportuna que nos permita anticipar y prevenir cualquier ataque contra ellos. Todos protegemos la democracia”, finalizó el ministro Sánchez.