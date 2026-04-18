Compañero de Luis Díaz en la selección Colombia elogió el buen momento de la figura del Bayern Múnich: “Nadie puede creerlo”

Cabal resaltó la importancia de mantenerse en óptimas condiciones físicas y futbolísticas en el club para llegar preparado a la Copa Mundial de la FIFA 2026-crédito Travis Register/Imagn Images

Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva con el Bayern Múnich.

A un mes de cerrar la temporada 2025-2026, y con la posibilidad de ganar la Bundesliga, la gran figura de la “Tricolor” hasta ha sido puesto en la órbita para ganar un Balón de Oro.

Por este motivo, los elogios no solo provienen de parte de la prensa deportiva y de los hinchas de la selección Colombia.

Sus compañeros también destacan lo hecho por “El Guajiro” con Bayern Múnich, y este fue el caso del defensor Juan David Cabal, jugador de Juventus de Italia.

El defensor de la Juventus de Italia destacó el alto nivel de Luis Díaz durante los entrenamientos con la Selección Colombia y su impacto positivo en el equipo.-crédito @ESPNColombia/X

El 13 de abril de 2026, la periodista Melissa Martínez de Espn F90 habló en exclusiva con Cabal acerca del nivel que tiene Luis Díaz, y allí explicó que se quedó asombrado por la exigencia que tiene Luis Díaz consigo mismo tanto en los entrenamientos como partidos de la “Tricolor”.

También afirmó que compartir campo con Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero representa una oportunidad única de crecimiento, tanto a nivel personal como deportivo.

“Se crece en la selección como persona porque conoces compañeros que están en la élite como James Rodríguez, ‘Lucho’, que ahora está a un nivel que nadie puede creerlo, JuanFer, jugadores que han estado en Mundiales. Entonces, creces como persona y ellos te ayudan a crecer como jugador. Cuando vas a entrenar con ellos sabes que es diferente, que tienes que estar atento a cada uno de esos detalles”.

En complemento a lo dicho, Juan David Cabal habló sobre lo que significa jugar en la Juventus de Italia, y aclaró que busca mejorar desde la parte futbolística tras la expulsión que sufrió en un partido de la Champions League frente al Galatasaray de Turquía, el 17 de febrero de 2026 al minuto 69 de partido:

“Estoy en un club grande, y no hay tiempo de tener pequeños errores, como los que tuve en la Champions. Entonces, toca seguir trabajando fuerte, como digo yo «en puntica de pie» para aprovechar la oportunidad cuando vuelva a llegar y demostrar de que no soy el futbolista que cometió ese error".

Estadísticas de Juan David Cabal en la selección Colombia y la temporada 2025-2026 con Juventus

El momento de la expulsión de Juan David Cabal en el Galatasaray vs. Juventus por Champions-crédito Umit Bektas/REUTERS

El exdefensor de Atlético Nacional por el momento ha tenido 3 partidos en 96 minutos con la selección Colombia, y por el momento no anotó gol.

Con el equipo de Turín, Cabal acumula 19 partidos en 514 minutos en todas las competencias (Serie A de Italia, Champions League y Copa Italia) y ha anotado dos goles hasta el momento. A continuación, estos son los detalles de sus números:

27 de septiembre de 2025 - Serie A de Italia: 14 minutos y gol en el Juventus 1-1 Atalanta

14 de diciembre de 2025 - Serie A de Italia: 29 minutos y gol en el Bolonia 0-1 Juventus

La selección Colombia jugará su último amistoso previo al Mundial ante Jordania

La Tricolor tendrá su última prueba de fuego ante el cuadro asiático-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El 16 de abril de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó u último partido de preparación previo al Mundial 2026 enfrentando a Jordania el 7 de junio, en una cita decisiva programada en el estadio Snapdragon de San Diego, Estados Unidos, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia). El encuentro hará parte de la serie de partidos amistosos “Countdown to 26” en la cual participarán Suiza y Australia.

Es importante recordar que Colombia cayó en la fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia en Estados Unidos, por lo que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará la recuperación, previo a su debut en el Mundial de Norteamérica ante Uzbekistán, en Ciudad de México.

Así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

29 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-3 Francia

26 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 1-2 Croacia

18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 3-0 Australia

15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia 2-1 Nueva Zelanda

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá 0-0 Colombia