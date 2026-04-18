Durante su visita a Barcelona, Gustavo Petro se encontró con el cantante Joan Manuel Serrat y le hizo una confesión: “Todavía me hace llorar”

La donación del retrato de Gabriel García Márquez, obra de Mauricio Vélez en 2013, fortalece la relación cultural entre Colombia y Barcelona , según el mandatario - crédito Presidencia de Colombia

En medio de su visita oficial por Barcelona (España), el presidente de Colombia Gustavo Petro realizó la entrega el último retrato artístico en vida del fallecido escritor Gabriel García Márquez, pintura realizada por el artista Mauricio Vélez en 2013.

El evento, celebrado en la biblioteca que exalta al Premio Nobel de Literatura 1982, contó con la presencia del alcalde de Cataluña, Jaume Collboni, donde resaltaron que este acto refuerza los vínculos culturales entre Colombia y la capital catalana, en coincidencia con el aniversario número doce del fallecimiento del escritor samario, ocurrido el 17 de abril de 2014.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado colombiano destacó la intención de proyectar la memoria, el arte y la identidad colombianas fuera de sus fronteras.

El evento de entrega tuvo lugar en la Biblioteca Gabriel García Márquez, coincidiendo con el duodécimo aniversario del fallecimiento del escritor colombiano - crédito EFE

“Dejo aquí el cuadro de García Márquez en Barcelona, ciudad que ha sido y es revolucionaria. Alcalde, entonces, queda en sus manos, en una biblioteca que siempre es un espacio de paz”, expresó el presidente Petro.

Collboni, por su parte, agradeció la obra y destacó la presencia de García Márquez en la memoria colectiva de la ciudad.

La pieza muestra a García Márquez sonriendo y sosteniendo rosas amarillas sobre un fondo blanco y negro. Además del retrato, Petro firmó el libro de visitas de la biblioteca, donde escribió que “Barcelona es mágica como Colombia” y ensalzó la capacidad de ambas ciudades para “inventar” y soñar.

El presidente de Colombia entregó un retrato de Gabriel García Márquez a la ciudad de Barcelona - crédito @petrogustavo/X

Encuentro con Joan Manuel Serrat

En el encuentro participó también el cantante local Joan Manuel Serrat. Incluso, el presidente colombiano aprovechó para hacerle una confesión sobre los sentimientos que le producen uno de sus temas musicales.

En su intervención, Gustavo Petro aseguró que es la primera vez que conoce personalmente al músico catalán.

“A él (Joan Manuel Serrat), que no lo conocía personalmente, le dije que todavía me hace llorar una canción que él cantó que se llama La Lejía de Miguel Hernández”, indicó.

La música de Joan Manuel Serrat, presente en el evento, y el recuerdo de Miguel Hernández, reforzaron el vínculo hispano-colombiano en homenaje a García Márquez - crédito @petrogustavo/X

Para Petro, el poema escrito por Miguel Hernández y musicalizado por Serrat, resalta el compromiso del poeta en la historia de España. “Luchó por una España diferente y que murió prácticamente en la cárcel”, concluyó.

Por último, el presidente de Colombia dejó además una dedicatoria en el libro ‘Una vida, muchas vidas’, autobiografía publicada recientemente, con el mensaje: “Con amor para Barcelona, patria obrera y de poetas”.

Cumbre en Defensa por la Democracia

Posterior a los actos conmemorativos en la Biblioteca Gabriel García Márquez en Barcelona, el presidente Gustavo Petro acudió a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un evento internacional que se desarrolla entre el 16 y el 19 de abril de 2026.

A su llegada, el mandatario sudamericano advirtió que el agravamiento de la guerra en Medio Oriente representa una amenaza inmediata para la estabilidad global y subrayó la urgencia de avanzar hacia una transición energética que desplace el protagonismo de los hidrocarburos en la economía mundial.

Ante esa situación, el jefe de Estado colombiano propuso que la resolución política del conflicto palestino por medio del reconocimiento de dos Estados soberanos y el abandono progresivo de los combustibles fósiles deben constituir el eje de una nueva agenda internacional.

“Uno de los efectos más importantes del cierre del estrecho de Ormuz era el hambre en el mundo, el avance del hambre en el mundo”, explicó Petro en declaraciones a los medios de comunicación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, analiza la situación en Medio Oriente, calificando la extensión de la guerra y el "genocidio en Gaza" como errores garrafales. En su discurso, aboga por una solución de dos estados para Palestina y una transición global lejos de los hidrocarburos - crédito @infopresidencia/X

Frente a los temas que se abordarían en la cumbre internacional, Petro definió el propósito del encuentro como “una alternativa para el mundo, no contra el mundo”.

Así mismo, especificó que la reunión “se trata de una especie de faro que en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global, peligroso para toda la humanidad, coloca una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte”.

Al concluir su exposición, el presidente colombiano definió como prioridades insoslayables de la agenda internacional la solución política al conflicto palestino a través de la fórmula de dos Estados, y un compromiso genuino con la transición hacia energías limpias.

“La humanidad debe reflexionar sobre una nueva agenda. Y esa agenda tiene que ser construida por fuera del petróleo, de los hidrocarburos y hacia la descarbonización de la economía”, concluyó.

En sus redes sociales, divulgó una fotografía con Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, destacando la resistencia de los movimientos progresistas en América Latina. “El progresismo latinoamericano se convierte en un faro de luz para la humanidad en crisis”, comentó.

El presidente Petro se reunió con los mandatarios Yamandú Orsi (Uruguay), Claudia Sheinbaum (México) y Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil) - crédito @petrogustavo/X