Presidente de Ecuador reveló que Gustavo Petro se habría reunido con personas cercanas a alias Fito, el narco más poderoso de ese país: “Si se reunió físicamente, cara a cara, no lo podría decir”

José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, es el líder de la organización narcocriminal Los Choneros y considerado el mayor narcotraficante de Ecuador - crédito Infobae

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, admitió que las autoridades de su país han abierto una investigación para esclarecer las actividades del mandatario colombiano, Gustavo Petro, durante su visita a la ciudad de Manta en mayo de 2025. Las sospechas surgieron tras versiones que sugerían un posible encuentro entre Petro y alias Fito, uno de los narcotraficantes más conocidos de Ecuador, hoy extraditado a Estados Unidos.

La controversia se intensificó después de que medios internacionales especularan sobre una supuesta cita entre Petro y el líder de los Choneros, organización que controlaba esa zona en la época. Aunque la Casa de Nariño y el Ministerio de Relaciones Exteriores negaron rotundamente estos rumores, enfatizando que el presidente colombiano “no conoce al delincuente”, la inquietud persiste en el debate político regional.

La investigación iniciada por el gobierno ecuatoriano busca determinar si durante su estancia en Manta, Petro tuvo contacto con personas vinculadas al narcotráfico. Las autoridades tratan de establecer si el presidente colombiano se reunió directa o indirectamente con miembros de la organización liderada por alias Fito.

Qué se sabe de la supuesta reunión entre Gustavo Petro y alias Fito durante la visita del mandatario a Ecuador “Estuvo en Manta" - crédito Dolores Ochoa/AP Foto y Ministerio de Defensa de Ecuador

De acuerdo con información entregada por el mandatario ecuatoriano en entrevista con Semana, la investigación se centra en los vínculos de algunos miembros de la Revolución Ciudadana, movimiento político con el que Petro habría tenido reuniones, y que, según el mandatario ecuatoriano, “algunos de esos miembros tienen nexos con Fito”.

La versión oficial sostiene que no existe prueba directa de un encuentro cara a cara entre Petro y alias Fito. “Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, reconoció Noboa.

Por otra parte, el abogado del narcotraficante, Alexei Schacht, fue enfático al responderle al medio de comunicación sobre estos rumores, que: “Mi defendido no tuvo contacto con Petro”. Así, desde la defensa del extraditado se rechaza cualquier vínculo entre ambos personajes.

La extradición de Fito se produce tres semanas después de su recaptura en las afueras de Manta - crédito captura de pantalla X

Viaje de Petro a Manta

En el centro de la polémica está el viaje que Gustavo Petro realizó tras la posesión de Noboa el 24 de mayo de 2025. Después de los actos oficiales en Quito, el mandatario colombiano se desplazó a Manta, donde permaneció varios días. El entorno de Petro sostuvo que el viaje obedecía a motivos personales y que su estancia tuvo como fin avanzar en la escritura de un libro.

Luego de haberse conocido las supuestas actividades del presidente Petro, en su momento, Noboa, fue cuestionado sobre las acusaciones de Petro respecto a la visita de Álvaro Uribe a Ecuador, respondiendo con una afirmación tajante: “Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho (Ecuador), especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él”.

El presidente ecuatoriano contrastó la situación con la visita de Petro a Manta: “En cambio, (Petro) cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico”.

Petro estuvo dos días en una casa del exclusivo barrio de Marina Blue en Manta, misma ciudad donde se escondía alias Fito - crédito Ministerio de Defensa de Ecuador y Ovidio González/Presidencia de la República

En la actualidad, la justicia ecuatoriana intenta esclarecer si en esos días Petro mantuvo encuentros con personas asociadas a grupos armados ilegales o al propio alias Fito.

Durante la investigación, los funcionarios ecuatorianos evalúan registros de visitas, movimientos y testimonios para descartar o confirmar cualquier contacto irregular entre el jefe de Estado colombiano y actores ligados al narcotráfico en Manta.

Las autoridades colombianas han reiterado que “el mandatario no conoce al delincuente”, y han calificado las versiones de la prensa internacional como infundadas.

Por el momento, la investigación ecuatoriana sigue su curso, mientras el debate sobre los alcances y motivaciones del viaje de Petro a Manta continúa alimentando tensiones diplomáticas y políticas entre ambos países.

Noboa sobre una posible elección de Iván Cepeda como presidente

Senador Iván Cepeda, candidato por el PActo Histórico a las elecciones presidenciales 2026 de Colombia - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En la misma entrevista, el presidente ecuatoriano, expresó su disposición a relacionarse institucionalmente con el próximo mandatario colombiano, al afirmar que “respetaré la decisión de los colombianos y trabajaré de la mano con cualquier presidente, pues que sea alguno de esos dos“. La afirmación ocurrió al ser consultado sobre sus preferencias en la contienda entre Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Acerca de una eventual gestión de Iván Cepeda, Noboa sostuvo: “Si me preguntas si las cosas van a cambiar con Cepeda, lo dudo, porque viene incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro“. El presidente ecuatoriano explicó que, aunque no necesita tomar partido, observa diferencias marcadas entre ambos candidatos.

Sobre su vínculo personal con el actual presidente de Colombia, Noboa destacó: “Con Petro, te puedo decir que tengo una relación personal de amigos. La gran mayoría de las veces se dispara, pero tenemos una buena conversación”.