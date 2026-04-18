Colombia

‘Alerta’ se pronunció tras reportes de su estado de salud y una supuesta hospitalización

Durante la semana se dio a conocer que el ex miembro de ‘Sábados Felices’ presentó problemas en su pecho y debio ser intervenido de urgencia, algo que el propio Juan Ricardo Lozano desmintió

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Alerta habla de su condición de salud y detalles de su vida - crédito @alertahumor/IG
Alerta habla de su condición de salud y despejó los rumores relacionados con una supuesta intervención quirurgica de urgencia - crédito @alertahumor/IG

Desde el martes 14 de abril, circularon en redes sociales y portales digitales versiones que aseguraban que el comediante Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta, había sido hospitalizado de urgencia por una supuesta obstrucción arterial.

Estas informaciones, compartidas por Semana, afirmaban que el humorista colombiano se encontraba en estado delicado y que habría sido sometido a un procedimiento quirúrgico de alta complejidad para evitar consecuencias graves, producto de unos dolores en el pecho que motivaron su hospitalización.

Luego de la cirugía y dos días de observación en el hospital, el humorista recibió el alta médica y continuará su recuperación en su domicilio. Por órdenes médicas, el humorista tendrá que guardar un reposo obligatorio de 20 días, situación que motivó la cancelación de todas sus presentaciones programadas durante abril, de acuerdo con lo detallado por el medio.

Juan Ricardo Lozano expuso su versión de los hechos y desvincula su salida del canal a un supuesto accidente estomacal en presencia de un directivo - crédito Colprensa
El comediante afirmó que su visita al centro médico era una visita de rutina y describió como "inventos" las informaciones vinculadas a una cirugía de urgencia - crédito Colprensa

La preocupación entre sus seguidores aumentó cuando Lozano compartió un video desde una habitación de hospital. En las imágenes se le veía interactuando con su hijo Juancho mientras se encontraba conectado a unos equipos médicos, lo que fue interpretado como prueba de una situación de salud crítica.

La grabación fue realizada a modo de broma por el humorista recordado por su paso en Sábados Felices y La casa de los famosos Colombia. En ella se observa a Juancho diciendo que necesitaba una toma de corriente libre para cargar su teléfono celular, pero todas las tomas estaban ocupadas por los aparatos que monitoreaban el estado de salud del humorista.

En ese momento decide desconectar uno de los implementos, ante lo cual “Alerta” comienza a realizar gestos de que no tenía aire. Esto hace que su hijo reconecte el cable mientras el humorista le recriminaba: “Este si es guevón”, le dijo, con el aire que le quedaba.

Mientras se recuperaba de una intervención de urgencia por una obstrucción arterial, el comediante montó un número junto a su hijo - crédito @alertahumor/Instagram

Pese al evidente tono cómico de la publicación, la difusión del video contribuyó a que los rumores tomaran fuerza y a que varias plataformas replicaran la noticia sin confirmación oficial y sin que el propio Lozano compartiera detalles adicionales al respecto.

Ante la magnitud de la especulación, el programa Lo sé todo del Canal Uno decidió contactar directamente al humorista, que desmintió categóricamente los rumores y aclaró que no fue hospitalizado de emergencia ni se sometió a ninguna cirugía de gravedad. De acuerdo con lo expresado por el presentador Osvaldo Martínez, su paso por el hospital correspondió únicamente a un chequeo de rutina.

“Nos comentó que no es cierto, que simplemente fue un chequeo de rutina, que no pasa nada grave y que a la gente solo le gusta inventar cosas, según nos dijo el mismo Juan Ricardo Lozano. Así que no le paren bolas a algunos titulares como inflados para llamar la atención de los lectores”, expresó Martínez al respecto.

‘Alerta’ y otra grabación desde el hospital

El humorista subió a sus redes sociales una grabación con la que siguió dándole risas a sus seguidores, abordando un hecho cotidiano - crédito @alertahumor/Instagram

Más allá de que salió a desmentir lo relacionado con su estado de salud, todo indica que esta situación no le impidió al comediante subir otra grabación en tono cómico a sus redes sociales en las últimas horas. Esta vez se propuso retratar las situaciones y gestos de los pacientes luego de una visita con el urólogo para sus chequeos.

Se trata de tres escenas en las que Lozano camina y traza una trayectoria idéntica, pero con gestos diferentes en su rostro, al momento de caminar, y hasta en la musicalización, con las que buscó dar algunas risas a sus seguidores.

“Le midieron el aceite”, “En cualquier situación, lo dejo caminando raro”, “Tenia el dedo como un topocho”, “Ahora sí te dejaron más rengo”, “Me lo lastimaron“, fueron algunas de las respuestas que dejó el reel del comediante, que hasta el momento no ha detallado el tipo de examen que se realizó.

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