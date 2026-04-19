Colombia

Hacer un segundo piso ya no sería tan complicado en Colombia: lo que debe saber de la nueva norma

El Gobierno flexibilizó las reglas para ampliar viviendas y busca reducir trámites que durante años frenaron a miles de familias

Guardar
El Decreto 1166 de 2025 del Ministerio de Vivienda permite mejoras en viviendas subsidiadas sin licencia de construcción en Colombia - crédito Mike Blake/REUTERS
El Decreto 1166 de 2025 del Ministerio de Vivienda permite mejoras en viviendas subsidiadas sin licencia de construcción en Colombia - crédito Mike Blake/REUTERS

Para miles de familias en Colombia, mejorar su casa ha sido durante años un desafío que va mucho más allá de lo económico. Entre papeles, permisos y requisitos técnicos, levantar un segundo piso o ampliar una vivienda puede convertirse en un camino lleno de obstáculos que no siempre logran superar.

Esa realidad ha llevado a que, en la práctica, muchas personas opten por construir sin cumplir todos los trámites exigidos. El resultado es un crecimiento urbano marcado por la informalidad, con edificaciones que no siempre cumplen estándares de seguridad y que, además, exponen a sus propietarios a sanciones legales e incluso a órdenes de demolición.

El sector de la construcción de vivienda nueva en Colombia acumula siete trimestres consecutivos de caídas en la producción - crédito Colprensa
Miles de familias colombianas enfrentan trabas legales y técnicas al intentar ampliar o mejorar sus casas - crédito Colprensa

En ese contexto, el Gobierno nacional decidió introducir un cambio que busca aliviar parte de esa carga. A través del Decreto 1166 de 2025, expedido por el Ministerio de Vivienda en noviembre de 2025, se abrió la puerta para que algunos hogares puedan realizar intervenciones en sus inmuebles sin necesidad de tramitar una licencia de construcción, un requisito que históricamente ha sido una de las principales barreras.

La medida no aplica de forma general. Está diseñada específicamente para viviendas que fueron beneficiarias de subsidios familiares, ya sea otorgados directamente por el Gobierno o por entidades que operan bajo ese esquema, como las cajas de compensación familiar. En estos casos, las familias podrán adelantar obras como ampliaciones o mejoras bajo condiciones particulares que simplifican el proceso.

Sin embargo, el cambio no significa que las construcciones queden sin control. Por el contrario, el decreto establece una serie de requisitos que buscan garantizar que las intervenciones se realicen de manera segura y conforme a la normativa vigente. Uno de los puntos clave es que las obras deben encajar dentro de modalidades específicas, mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva o construcción en sitio propio.

Además, las intervenciones deben contar con un respaldo técnico. En lugar de la licencia tradicional, se exige una carta de responsabilidad firmada por profesionales idóneos, como arquitectos o ingenieros, quienes certifican que el proyecto cumple con las normas urbanísticas y con los estándares de construcción sismo-resistente. Este documento se convierte, en la práctica, en el aval que permite iniciar la obra.

El Ministerio de Vivienda tramita un decreto para que el valor acordado en la promesa de compra no cambie hasta el día de la escrituración- crédito VisualesIA
La informalidad en la construcción creció por trámites complejos y requisitos exigentes en la obtención de licencias urbanísticas - crédito VisualesIA

A esto se suma una condición adicional que apunta a la transparencia del proceso. El responsable del proyecto deberá instalar una valla informativa visible desde el espacio público, en la que se indique que la intervención se realiza como parte de un subsidio de vivienda, junto con los datos básicos de la obra. Esta exigencia busca que tanto autoridades como ciudadanos puedan identificar fácilmente el tipo de intervención que se está ejecutando.

La intención de la norma es clara: facilitar que las familias de menores ingresos puedan mejorar sus condiciones de vivienda sin quedar atrapadas en trámites largos o costosos. Durante años, la complejidad del sistema ha sido uno de los factores que alimenta la informalidad en la construcción, especialmente en sectores donde la necesidad de ampliar la vivienda es urgente.

Aun así, el decreto no elimina por completo la figura de la licencia de construcción. Lo que plantea es una excepción puntual para casos específicos, en los que esta se sustituye por un mecanismo técnico que, en teoría, mantiene los estándares de calidad y seguridad.

El nuevo decreto beneficia solo a viviendas con subsidios familiares, otorgados por el Gobierno o cajas de compensación - crédito EFE
El nuevo decreto beneficia solo a viviendas con subsidios familiares, otorgados por el Gobierno o cajas de compensación - crédito EFE

El desafío ahora estará en su implementación. La efectividad de la medida dependerá de que las familias conozcan estas nuevas reglas, de que los profesionales asuman con rigor su responsabilidad y de que las autoridades logren hacer seguimiento sin convertir el proceso nuevamente en una carga excesiva.

En un país donde el acceso a vivienda digna sigue siendo una tarea pendiente, cualquier ajuste en las reglas del juego puede marcar la diferencia. Este decreto, al menos en el papel, intenta equilibrar dos necesidades urgentes: facilitar el acceso a mejoras habitacionales y evitar que la informalidad siga creciendo sin control.

Temas Relacionados

Vivienda en ColombiaConstrucción en ColombiaMinisterio de ViviendaDecreto 1166 de 2025Colombia-Noticias

Más Noticias

Asesinaron a funcionaria de Parques Nacionales Naturales en Cali: autoridades descartaron hurto

La mujer estaba cuidando el negocio de su familia cuando llegó un hombre que la hirió con un arma cortopunzante en el tórax. Murió desangrada

Asesinaron a funcionaria de Parques Nacionales Naturales en Cali: autoridades descartaron hurto

En video, alias Naín reapareció y se burló de la recompensa que ofrecen por su captura: “1.000 millones dando vueltas, relajaitos’”

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) alardeó del control que ejerce en La Guajira: “Conquistador hasta la muerte”

En video, alias Naín reapareció y se burló de la recompensa que ofrecen por su captura: “1.000 millones dando vueltas, relajaitos’”

Colombia detecta primer caso de nueva variante de viruela símica y activa vigilancia, sin aumento del riesgo general

El caso fue identificado en Antioquia y está bajo seguimiento, mientras autoridades refuerzan controles y aseguran que no hay transmisión comunitaria

Colombia detecta primer caso de nueva variante de viruela símica y activa vigilancia, sin aumento del riesgo general

La selección Colombia femenina y Argentina no se hicieron daño en la Liga de Naciones Conmebol: empate sin goles en Lanús

Tanto la Tricolor como la Albiceleste desperdiciaron la oportunidad de asegurar el cupo directo al Mundial 2027, dejando la clasificación para la octava fecha en junio

La selección Colombia femenina y Argentina no se hicieron daño en la Liga de Naciones Conmebol: empate sin goles en Lanús

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Después de verse con Argentina, en el duelo de líderes de la tabla, el combinado nacional tendrá un periodo de descanso antes de entrar en la recta final del torneo clasificatorio al Mundial 2027

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló del estado actual de su relación con las “chicas Fuego” en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García habló del estado actual de su relación con las “chicas Fuego” en ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandra Salguero confirmó su ruptura con Tebi Bernal tras su acercamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

J Balvin pasó por un ancianato en Bucaramanga y puso a bailar a los residentes al ritmo de “Tonto”

‘Alerta’ se pronunció tras reportes de su estado de salud y una supuesta hospitalización

Shakira habló de los detalles ocultos y contó historias detrás del videoclip de “Algo Tú”: “Me quise inventar un carnaval diferente”

Deportes

La selección Colombia femenina y Argentina no se hicieron daño en la Liga de Naciones Conmebol: empate sin goles en Lanús

La selección Colombia femenina y Argentina no se hicieron daño en la Liga de Naciones Conmebol: empate sin goles en Lanús

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, tras la séptima jornada: esto pasó con Colombia

Jhon Lucumí, el ejemplo a seguir de joven figura del Bologna: “Un defensa que no da tregua a los rivales”

Pablo Repetto sigue firme en Santa Fe, pero no por sus resultados: esta es la razón que sostiene al uruguayo