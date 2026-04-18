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Ángelo Marsiglia dejó claro el objetivo de la selección Colombia femenina ante Argentina: “Queremos clasificar al mundial”

El entrenador sabe que el combinado nacional está a un paso de asegurar su cupo a la Copa de la FIFA en Brasil y solo piensa en ganarle a Argentina en Lanús

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Ángelo Marsiglia
El entrenador de Colombia, Ángelo Marsiglia, quiere definir la clasificación en la Liga de Naciones Femenina antes de tiempo - crédito FCF

Se viene uno de los compromisos más importantes para la selección Colombia femenina en lo que va de la Liga de Naciones Conmebol, ante nada menos que la líder Argentina en el estadio Ciudad de Lanús, por la séptima fecha del certamen y es determinante para llegar al Mundial de Brasil 2027.

El técnico Ángelo Marsiglia entiende que la victoria de la Tricolor le puede dar la clasificación anticipada, que es el objetivo de la plantilla para no esperar a junio y complicarse en las últimas dos jornadas, sumado a que la meta también es acabar en la primera posición del torneo.

Por otro lado, el rival ha llevado una campaña similar a las cafeteras, viene mejorando con el paso de los años y puede hacerle las cosas difíciles a las colombianas, así que el partido promete estar lleno de suspenso hasta el último minuto porque ninguna de las dos quiere arriesgar nada.

“Argentina es un equipo muy físico”

A su llegada a Buenos Aires, el combinado nacional se instaló en su sede de concentración para preparar el compromiso del 18 de abril, cuando se medirá con la puntera de la Liga de Naciones y, al igual que la cafeteras, está invicta y viene de ganar sus últimos dos encuentros.

En charla con la prensa, citado por el diario El País, el técnico Ángelo Marsiglia dejó claro que la idea es sumar tres puntos para clasificar al Mundial 2027, una aspiración que solo se dará si Perú no le gana a Ecuador en Quito, para volverse inalcanzable en el primer o segundo lugar.

Ángelo Marsiglia
El técnico Ángelo Marsiglia sueña con dirigir por primera vez en un mundial a la selección Colombia femenina - crédito FCF

“Contentos de estar en Argentina con el objetivo primario de conseguir los seis puntos en los primeros dos juegos de esta triple jornada, pero venimos con la convicción de poder ratificar la clasificación al Mundial”, fueron las palabras del timonel a la prensa.

De otro lado, el entrenador de Colombia destacó las condiciones de la Albiceleste, un equipo que se ha esforzado mucho en llegar a lo más alto del campeonato y con figuras como Florencia Bonsegundo, una de las goleadoras de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con cuatro tantos.

Selección Colombia femenina
La selección Colombia femenina realizó trabajos en el estadio Ciudad de Lanús, antes de enfrentar a Argentina - crédito FCF

“Argentina es un equipo muy físico, que se defiende extremadamente bien. Nosotros tenemos ciertas características con la pelota, tenemos velocidad y la clave va a estar en poder atacar en el momento que ellas tengan la pelota y saber bien cuándo presionar y replegarse”, dijo.

“El simulacro nos ayudó demasiado”

El 4 de marzo, la Tricolor y la Albiceleste se vieron las caras en la She Believes Cup, torneo amistoso en Estados Unidos, y el compromiso, más allá del resultado, fue clave para ambas escuadras porque les permitió conocer las cualidades y debilidades de la otra para la Liga de Naciones.

El técnico Ángelo Marsiglia resaltó aquel compromiso: “Es mucha la diferencia porque en la She Believes ambos equipos nos estábamos preparando para lo que iba a ser esta triple fecha; eso fue un simulacro que nos ayudó demasiado, no solo en la parte deportiva, sino en el gasto de jugar tres partidos en ocho días”.

Colombia venció por 1-0 a Argentina en la She Believes Cup, con anotación de Linda Caicedo - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images
Colombia venció por 1-0 a Argentina en la She Believes Cup, con anotación de Linda Caicedo - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

Para el entrenador de la selección Colombia femenina, ese partido le sirvió para preparar mejor a sus dirigidas de cara al duelo en Lanús, al saber cómo pararse frente a las argentinas, su esquema táctico y cómo hacerle daño en campo contrario.

“El viajar previamente a cada partido era muy complejo, por lo que el simulacro nos ayudó demasiado. La diferencia de este partido y el anterior es que ya es por un cupo al Mundial y un primer lugar en el torneo, por lo que tiene un condimento totalmente diferente”, finalizó.

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