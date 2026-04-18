Sigue la polémica por denuncia de Kevin Viveros sobre Atlético Nacional: “Impactaron su tranquilidad, carrera y derechos”

Kevin Viveros afirmó que tuvo una mala experiencia con Atlético Nacional, durante su paso entre 2024 y 2025 - crédito Luisa González/REUTERS

Atlético Nacional afronta un nuevo problema en el primer semestre de 2026, debido a las denuncias de Kevin Viveros sobre una serie de irregularidades en la manera como se contrató al jugador entre 2024 y 2025, además del proceso para su traspaso al Athlético Paranaense de Brasil.

Luego de que el cuadro verde le respondiera al jugador, una firma de abogados asumió el caso, aclaró las declaraciones del futbolista y está lista para iniciar las acciones legales correspondientes, pues el mismo deportista aseguró que la situación ya está en manos de la FIFA.

Mientras tanto, los dirigidos por Diego Arias continúan con la recta final de la fase de Todos contra Todos en la Liga BetPlay, líderes con 37 puntos, el próximo partido será ante el Bucaramanga, el lunes 20 de abril en Medellín y el objetivo es sumar para no soltar el liderato del torneo.

“Inconformidad, preocupación e impotencia”

Durante una entrevista con el canal Win Sports, el delantero reveló que “cuando llegué a Nacional, me hicieron firmar dos contratos y mi abogado me dijo que era ilegal. Para mi traspaso a Paranaense yo tenía agentes, que no eran FIFA, y Nacional me puso uno que yo nunca había conocido en mi vida, no sé quién es”.

“Tenía representante que no era agente FIFA y apareció una persona, del círculo de Nacional, que yo no conocía. Hasta ahora no sé quién es y apareció como que era mi representante. Paranaense tenía un dinero y se lo dio a esta persona, no a mi representante. No recibí lo que me correspondía, estoy hablando con Nacional para cambiar esa persona para que no reciba todo el dinero y yo reciba lo mío. Paranaense está al día, eso no tengo problema. Ya demandé a Nacional mediante FIFA, esperemos con mis abogados tener respuesta.”, añadió.

Kevin Viveros suma siete goles en 13 partidos con Athletico Paranaense en la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

Ante eso, la firma de abogados EB - Derecho de las Empresas, sacó un comunicado en nombre de Kevin Viveros, al mencionar que sus declaraciones “obedecen exclusivamente a su experiencia personal como futbolista profesional y reflejan la inconformidad, preocupación e impotencia que le generaron determinadas situaciones vividas en el marco de su relación con el mencionado club (...) El hecho de que hoy existan versiones distintas sobre lo ocurrido no desvirtúa su sentir ni la necesidad de que tales circunstancias sean debidamente esclarecidas por las vías correspondientes”.

“En relación con el aspecto contractual, nuestro representado ha manifestado de manera consistente que sus inquietudes surgieron al advertir la existencia de dos documentos contractuales con vigencias distintas: uno comprendido entre el 13 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, que fue el período que le fue informado y respecto del cual tuvo conocimiento, y otro con vigencia del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2028, cuya existencia y alcance le generaron posterior preocupación. Esta circunstancia, por sus evidentes implicaciones sobre su continuidad profesional y su libertad de decisión, amerita ser examinada con la debida seriedad, claridad y respeto por los derechos del jugador”, explicó la firma.

Abogados que representan a Kevin Viveros explicaron las declaraciones del jugador contra Atlético Nacional - crédito @ebabogado/Instagram

Con respecto a la transferencia al Athletico Paranaense, en junio de 2025, los baogados mencionaron que “Kevin Viveros mantiene su posición en cuanto a que no tuvo claridad suficiente sobre la identidad, calidad e intervención de algunas personas que participaron en dicha operación, ni sobre el alcance de su participación, circunstancia que naturalmente le generó inquietud tratándose de una decisión de alto impacto para su carrera”.

“También resulta pertinente aclarar que las actuaciones adelantadas por nuestro representado no corresponden a una demanda judicial, sino a la activación de los mecanismos legales e institucionales procedentes ante las autoridades y organismos competentes, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de que se verifiquen”, finalizó.

La respuesta de Nacional

A través de un comunicado, Atlético Nacional le respondió a Kevin Viveros, el 17 de abril, y rechazó sus declaraciones, “las cuales carecen de sustento y resultan lesivas para el buen nombre, la dignidad y la reputación de la institución”.

“El Club no obliga a ningún jugador a suscribir documentos por fuera del marco legal. La suscripción de distintos instrumentos contractuales, cuando aplica, corresponde a prácticas habituales dentro de la industria y en ningún caso implica la existencia de contratos paralelos ni actuaciones indebidas por parte de la institución”, mencionó el club.

A través de un comunicado, el club se pronunció punto por punto ante lo dicho por Viveros, advirtiendo que hasta ahora no han recibido notificación de la demanda por parte de la FIFA - crédito @nacionaloficial/X

Sobre la supuesta imposición de un representante que, según el futbolista, no era el suyo, Nacional explicó que “las personas que han participado en la representación del jugador durante su vinculación o desvinculación con el Club fueron presentadas en su momento por el propio jugador. En ese sentido, cualquier relación, acuerdo u obligación entre el jugador y terceros pertenece exclusivamente al ámbito de sus relaciones particulares”.

“Atlético Nacional ha mantenido canales de comunicación abiertos y formales con el jugador y sus apoderados, a través de las instancias correspondientes. Las afirmaciones relacionadas con una supuesta falta de respuesta por parte de la institución no reflejan la realidad de la gestión adelantada, en la cual se han atendido oportunamente los requerimientos presentados”, terminó de decir la institución.