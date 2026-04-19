Colombianos fueron premiados en prestigiosa carrera de carros eléctricos que mide eficiencia energética, en Estados Unidos

Estudiantes de la Universidad de La Sabana se llevaron el tercer lugar en la Shell-Eco marathon, en Indianápolis, Estados Unidos - crédito ingenieriaunisabana/Instagram

Un equipo de estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Sabana logró el tercer lugar en la Shell Eco-marathon de Indianápolis, que se llevó a cabo del 7 al 11 de abril de 2026, una de las competencias de eficiencia energética para automóviles eléctricos más reconocidas del mundo.

Los representantes colombianos, que hacen parte del semillero de investigación Unisabana Herons Electric Vehicles, desarrollaron el prototipo de un vehículo de carreras absolutamente eléctrico, con el que alcanzaron una eficiencia de 396 kilómetros por kilovatio-hora (km/kWh), y superaron ampliamente el rendimiento de vehículos eléctricos convencionales, que recorren cerca de 10 km por kWh.

Este fue el prototipo creado por los estudiantes colombianos que representaron al país en una de las carreras de carros eléctricos más reconocida del mundo - crédito suministrado a Infobae

De acuerdo con la información y los detalles técnicos de la compteición internacional, el desafío de la Shell Eco-marathon no radica en la velocidad, sino en recorrer la mayor distancia posible consumiendo la menor cantidad de energía. Los competidores deben participar en famosa pista del Indianapolis Motor Speedway, una de las pistas más importantes de Estados Unidos, que cuenta con más de cuatro kilómetros.

El equipo debía completar cuatro vueltas al circuito dentro de un tiempo máximo de 35 minutos, y esta era la condición más importante para que el intento fuera válido, de acuerdo con el reglamento del concurso.

Para lograrlo, los estudiantes colombianos optimizaron cada aspecto del vehículo: peso, fricción, aerodinámica y estrategia en pista. Además, la coordinación entre los integrantes fue fundamental.

“En pista cada decisión, desde la velocidad hasta el ritmo de conducción, impacta directamente en el resultado”, explicó Jorge Cely, líder del semillero Unisabana Herons Electric Vehicles, que representó al país en la reconocida carrera.

La estudiante Sofía Vega fue la piloto en la competición - crédito suministrado a Infobae

Durante la competencia, el grupo debió completar cuatro vueltas al circuito en menos de 35 minutos, buscando acercarse al límite de tiempo para maximizar la eficiencia energética. En la categoría de prototipos eléctricos —vehículos ultralivianos diseñados exclusivamente para la eficiencia—, la piloto Sofía Vega, de 1,45 metros de altura, recorrió más de 110 kilómetros y se destacó como una de las pocas mujeres participantes.

“Sentí una gran responsabilidad porque dependía de mí ejecutar todo lo que habíamos planeado. Tenía el trabajo de todos en mis manos”, relató la estudiante.

El equipo también enfrentó retos logísticos: transportó el vehículo desarmado desde Colombia y lo ensambló en Estados Unidos en jornadas intensas. Julián Echeverry, profesor de la Facultad de Ingeniería, resaltó el valor de la experiencia en la formación de los estudiantes, quienes desarrollan habilidades técnicas y de trabajo en equipo en competencias internacionales.

Integrantes del equipo estudiantil colombiano, en la Shell Eco-marathon de Indianápolis, Estados Unidos - crédito suministrado a Infobae

“Estos proyectos son una escuela única. Aquí los estudiantes desarrollan disciplina, trabajo en equipo y enfrentan retos reales. Es una experiencia que los forma de una manera distinta y los prepara para competir con los mejores del mundo”, dijo el docente.

Esto cuesta mantener un carro eléctrico en Colombia

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia ha cambiado el enfoque de quienes buscan un nuevo automóvil. Más allá del impacto ambiental, el análisis del costo total de propiedad se ha convertido en un factor decisivo. Al cierre de 2025, el país superó los 75.000 vehículos eléctricos matriculados, impulsado tanto por incentivos y nuevas marcas como por el ahorro que ofrecen en el uso diario y el mantenimiento.

Mover un carro eléctrico resulta más económico frente a uno a gasolina. Durante 2025, el precio del galón de gasolina corriente alcanzó los $16.400 pesos, lo que representa un costo de aproximadamente $364 pesos por kilómetro en un vehículo con rendimiento promedio.

Modelo de carro eléctrico de carreras colombiano, creado en la Universidad de La Sabana - crédito suministrado a Infobae

En contraste, cargar un vehículo eléctrico en casa cuesta entre $130 y $180 pesos por kilómetro, dependiendo de la región y el consumo. Esta diferencia puede alcanzar hasta un 60% menos en gastos de energía, de acuerdo con un análisis de BloombergNEF y la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Estudios internacionales estiman una reducción de entre 25% y 40% en los costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil del vehículo. Empresas operadoras de flotas en Colombia han reportado menores gastos correctivos y mayor estabilidad en los costos preventivos.