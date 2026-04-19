Colombia

Alejandro de Bedout señaló a Isabel Zuleta de ser “la Virgen de los sicarios”; la senadora se defendió: “Porquerías de este misógino”

La congresista aseguró que los procesos de diálogo de Paz Urbana han tenido resultados exitosos, como la reducción de la violencia

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Senadora Isabel Cristina Zuleta
La senadora Isabel Cristina Zuleta aseguró que los concejales del Centro Democrático y de Creemos suelen insultarla - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá, ha sido blanco de críticas debido a las irregularidades que se han presentado con los voceros de organizaciones de alto impacto de Antioquia que participan en las mesas de diálogo con el Gobierno.

El hecho más reciente que causó indignación fue la realización de una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, en la que habrían participado algunos de los criminales que están negociando con la administración del presidente Gustavo Petro. Por eso, la Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá suspendió temporalmente la agenda de interlocución con los “voceros”.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, rechazó el rol que ha cumplido Zuleta en los diálogos de Paz Urbana. En una polémica columna de opinión publicada en la revista Semana, la señaló de ser la “Virgen de los sicarios”, haciendo referencia a la novela del escritor Fernando Vallejo, que está centrada en las mafias de Medellín y en su “devoción” a la Virgen María Auxiliadora.

Alejandro de Bedout - Concejo de Medellín
Alejandro de Bedout advirtió que Isaebl Zuleta podría terminar en la cárcel - crédito Concejo de Medellín

Hoy, la ‘Virgen’ ya no es una estatuilla en una repisa; hoy tiene oficina en el Congreso, camionetas blindadas del Estado, escoltas y responde al nombre de Isabel Zuleta. Esa virgen a la que hoy le rezan alias Douglas, Pesebre, Tom, Vallejo, Lindolfo...”, aseveró De Bedout en la columna.

A su juicio, la legisladora es “patrona y protectora” de los criminales de Medellín y del Valle de Aburrá que están dialogando con la administración –a quienes el Gobierno busca respaldar con la suspensión de sus órdenes de captura–. De Bedout asegura que Zuleta tendría el poder de frenar operativos y dar instrucciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) “para que les devuelvan a los capos lo que la ley les había quitado”.

Recordó, por ejemplo, el “tarimazo de Petro”, que consistió en la participación de cabecillas de estructuras criminales en un evento de Paz Urbana del Gobierno. A los delincuentes se les permitió salir de la cárcel de Itagüí para estar en el evento y subir a la tarima, al lado del presidente. “La senadora Zuleta fue la que movió los hilos, la que gestionó los permisos”, indicó.

“Aquí no necesitamos ‘patronas’ de bandidos, necesitamos justicia. El círculo de la infamia se cierra hoy con una sentencia que el país entero susurra: la Virgen de los sicarios hoy tiene curul, pero pronto, muy pronto, tendrá celda”, advirtió De Bedout.

Federico Gutiérrez relacionó la 'Paz Total' de Petro con pactos con criminales - crédito @FicoGutierrez/X
Alejandro de Bedout aseguró que Isabel Zuleta gestionó la salida de cabecillas cárcel de Itagüí que participaron en evento de Gustavo Petro - crédito @FicoGutierrez/X

Isabel Zuleta se defendió de la comparación con la “Virgen de los sicarios”

En una publicación en su cuenta de X, la congresista del Pacto Histórico reaccionó a la comparación que hizo el presidente del Concejo de Medellín, acusándolo de ser una persona misógina (que odia a las mujeres) y que constantemente recurre a los insultos ante su presunta incapacidad de “dar un debate con altura”.

Gas, que ser tan despreciable. No suelo contestar las porquerías de este misógino que no soporta a las mujeres, demuestra la violencia política y de género que padezco en Antioquia y Colombia. Demuestran su desespero porque saben del éxito de la política de Paz Urbana”, indicó la senadora.

De acuerdo con su explicación, los procesos de Paz Urbana que ha adelantado el Gobierno nacional han tenido resultados óptimos, como la reducción de la violencia en las zonas en las que operan las estructuras criminales. Esto se ha logrado mediante varias acciones de diálogo, pero, según la congresista, hay quienes “no soportan” que la administración haya tenido éxito con esos métodos.

Isabel Zuleta se defendió de críticas de Alejandro de Bedout, que la llamó la Virgen de los sicarios - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta se defendió de críticas de Alejandro de Bedout, que la llamó la Virgen de los sicarios - crédito @ISAZULETA/X

En ese sentido, señaló a los concejales del Centro Democrático y del movimiento Creemos que estar insultándola constantemente. “Lon sólo gavilleros, los atiendo de a uno con mucho gusto cuando tengan argumentos serios. No me ocupo de ustedes porque no pierdo mis prioridades, que son salvar vidas de gente humilde de los barrios populares, esos que a ustedes no les importan”, aseveró.

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