Primer vuelo de migrantes expulsados de Estados Unidos llegó a RD del Congo: Gustavo Petro rechazó la medida

El segundo vuelo llegaría el miércoles 22 de abril - crédito Prensa de la Casa Blanca

En un hecho que ha sido discutido en el mundo, durante la primera semana de abril se confirmó que Estados Unidos y la República Democrática del Congo alcanzaron un acuerdo para que el país africano reciba migrantes deportados desde Estados Unidos sin importar su nacionalidad.

El acuerdo, anunciado por el Ministerio de Comunicación congoleño, establece que la medida será implementada en abril bajo un esquema de “acogida temporal”. Las autoridades de la RD del Congo confirmaron que no se trata de un mecanismo de reubicación permanente ni de una externalización de las políticas migratorias estadounidenses.

La gestión logística y técnica estará a cargo del gobierno de Estados Unidos, mediante estructuras especializadas en el traslado internacional de personas. El acuerdo descarta que el tesoro público congoleño deba asumir costos por la implementación del dispositivo.

Cada caso de migrante será evaluado de forma individual en función de la legislación local y la seguridad nacional, lo que da al Gobierno congoleño control total sobre la admisión, la permanencia, el retiro del estatus temporal y los procedimientos de retorno de los migrantes. Los deportados serán alojados en infraestructuras ubicadas en Kinshasa, donde estarán sujetos a seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario.

Gustavo Petro pidió el traslado de los colombianos expulsados por Estados Unidos - crédito Reuters

Primer vuelo con migrantes llegó al Congo

El 18 de abril, Reuters confirmó que llegó a la República Democrática del Congo el primer vuelo con migrantes expulsados por Estados Unidos. Se trataría de 16 latinos de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y peruana.

El medio citado habló con una mujer colombiana que confirmó que en el grupo hay nueve hombres y siete mujeres, y que les han informado que el segundo vuelo llegará a África el miércoles 22 de abril con 30 personas más.

“El vuelo fue muy tranquilo. Nos trataron bien y nos dieron suficiente comida. Fue muy largo, alrededor de 26 o 27 horas”, fueron las palabras del migrante colombiano, cuya identidad no fue revelada.

El vuelo con los migrantes llegó a Kinshasa en la noche del 17 de abril - crédito Reuters

En Colombia, el primer pronunciamiento al respecto fue por parte del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que rechazó el trato que están recibiendo los migrantes en Norteamérica.

Petro lamentó vivir una crisis diplomática con Ecuador, mientras que ciudadanos de ambos países son expulsados de esa forma por Estados Unidos, y anunció que ordenará el traslado inmediato de los connacionales a Bogotá.

“Esto se llama ostracismo. Mientras Noboa me calumnia, deja que sus amigos humillen a su pueblo. La canciller tiene orden de traer de inmediato a los colombianos desde el Congo y sin cadenas”.

El mandatario lamentó el trato que reciben los connacionales expulsados de Estados Unidos - crédito @PetroGustavo/X

Detalles del proceso de expulsión de los migrantes

Los datos de seguimiento del vuelo indican que el avión partió de Alexandria, Louisiana, hizo escala en Dakar, Senegal, y Accra, Ghana, para finalmente llegar a Kinshasa el 17 de abril.

Medios en Estados Unidos han recordado que el acuerdo coincide con los proyectos que el Gobierno Trump ha concretado para implementar los acuerdos del proceso de paz que este país gestionó entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que tiene como objetivo poner fin a los combates con los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, en el este del Congo, que han causado miles de muertos y el desplazamiento de cientos de familias en la región.

Sobre la llegada de los latinos al Congo, estos fueron informados de que tendrán una visa de siete días para moverse libremente por la nación africana y que este permiso podrá ser extendido hasta por tres meses; de la misma forma, los migrantes podrán solicitar un asilo en el Congo, pero los funcionarios estadounidenses recomendaron no hacerlo por los peligros que existen por el conflicto interno en este país.