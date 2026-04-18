Shakira habló de los detalles ocultos y contó historias detrás del videoclip de “Algo Tú”: “Me quise inventar un carnaval diferente”

Los dos artistas barranquilleros presentaron en plataformas digitales su esperado audiovisual, rodado en las calles de la Arenosa durante el pasado Carnaval - crédito @shakira/YouTube

Esta semana Shakira lanzó en plataformas digitales el esperado videoclip de Algo Tú, el tema realizado en colaboración con Beéle y presentado en marzo de 2026. El audiovisual se grabó en Barranquilla y se caracterizó por capturar el colorido y la tradición ligada al carnaval de la Arenosa (de hecho, se grabó durante su más reciente edición).

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas, la cantante despejó algunas dudas de sus fans relacionadas con la grabación y los detalles que causaron curiosidad alrededor del videoclip.

Inicialmente, Shakira reveló la identidad de una marimonda que aparece saltando, afirmando que era Tato Marenco, “un musicazo espectacular, costeño y que conoce muy bien el folclor de mi tierra” que participó tocando la gaita en el sencillo, y tiempo atrás participó en El Ritmo Que Nos Une de Ryan Castro.

Acto seguido, Shakira aclaró a un seguidor de Uruguay que el vehículo que aparece en el videoclip no era un bus, sino una chiva. “Es un medio de transporte muy autóctono de mi tierra y lo que quisimos fue decorarlo, darle un poco de glamour, poner luces de colores. Estuvimos días diseñando la chiva para que fuese tal cual me la imaginaba. Es que todo en el video es tal cual me lo imaginaba”, admitió entre risas.

Otra aclaración que hizo Shakira se relacionó con las escenas en las que aparecía junto a Beéle con un picó de fondo, pues algunos fans pensaron que se trataba de televisores. “Picós son un sistema de sonido que se usa mucho en Barranquilla, en los barrios populares, porque la gente siempre está escuchando música en mi tierra. Y tienen un volumen que eso, bueno, levanta hasta a un muerto”, comentó.

En otra pregunta, la cantante afirmó que desde un principio visualizó con Beéle que el videoclip tuviese a una loba y un gorila como protagonistas. “Y bueno, qué mejor escenario que Barranquilla, que es de donde somos Beéle y yo. Compartimos esa misma raíz. Por eso escribí: ‘Somos dos ramas del mismo árbol, Somos olas de una misma orilla’. He trabajado con muchos artistas colombianos, pero hasta ahora nunca había trabajado en un proyecto como este, con alguien de mi tierra, de Barranquilla, de la patria chica. Para mí eso ya tenía un significado doblemente especial”, expresó, destacando a Beéle como “un talento único”.

Más adelante, Shakira ratificó que el gorila era la representación de Beéle, pero lo quiso hacer de un modo distinto. “No quería un gorila común y corriente, quería un gorila diferente, porque Beéle es diferente. Entonces, ¿qué más raro que un gorila lila?" afirmó entre risas.

La cantante respondió las inquietudes relacionadas con la producción y filmación de su tema con Beéle, incluyendo aspectos de inspiración y dificultades - crédito @shakira/Instagram

Por otra parte, Shakira contó que un detalle que hizo exigente las grabaciones fue el clima, producto del calor. “Imagínense los gorilas lo que estaban sufriendo, porque no son gorilas de verdad, obviamente. Estaban sufriendo horrible... Y yo con todo este pelo encima, imagínate. Estuvimos hasta altísimas horas de la noche”, contó.

Eso dio pie a que la cantante contara una de las historias más sonadas durante las semanas previas al estreno del videoclip. Me dieron las seis de la mañana, y cuando ya me iba a casa, me dice Beéle: ‘¿Me puedes tatuar tu nombre?’. Y le digo: ‘¿Qué?’. Que le tatuara mi nombre, a las seis de la mañana. Hice lo que pude. No me quedó muy bien, la verdad, un poquito torcidito. Pero bueno, para ser mi primer tattoo...“, contó entre risas.

Otro aspecto de la producción que resaltó Shakira fue el uso de los colores, pues no recurrió a un rango de colores tan vivo como acostumbra el Carnaval de Barranquilla. “Me quise inventar un carnaval diferente, quise dejar por fuera los colores primarios y que fuese un carnaval de color pastel. Y me parece que le da, cinematográficamente, como que agrega algo, ¿no? Lo diferencia de lo que uno se imagina que es un carnaval", explicó.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

Con el videoclip de Algo Tú publicado, la colombiana tiene en la mira la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguido de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluidos uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

El que se mantiene en pie es su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

De igual modo, Shakira anunció una serie de fechas en Estados Unidos entre junio y julio que constituyen su segundo paso por el país con esta gira, sumados a su residencia en Madrid en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión, con el que espera convocar a su fanaticada en el Viejo Continente.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)