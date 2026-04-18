Pablo Repetto sigue firme en Santa Fe, pero no por sus resultados: esta es la razón que sostiene al uruguayo

Pablo Repetto no ha tenido el mismo efecto positivo con Santa Fe en 2026 desde que ganó la Superliga en enero - crédito Colprensa

Santa Fe está a punto de “implosionar” en el primer semestre de 2026, pues puede quedarse afuera antes de tiempo de la Copa Libertadores, sin ganar sus dos primeros juegos, y en la Liga BetPlay, obligado a ganar todo para llegar a los playoffs, y los aficionados apuntan a su entrenador.

Sin embargo, el técnico Pablo Repetto seguiría sin problemas con los cardenales hasta el final del contrato, debido a un tema contractual que, al parecer, se le saldría de las manos a los directivos, que tendrían que conformarse con el uruguayo por más tiempo y esperar a que mejore con el paso de las semanas.

¿Qué sostendría a Pablo Repetto en Santa Fe?

La permanencia de Repetto como técnico de Independiente Santa Fe estaría determinada por una cláusula de salida cercana a los 2.000 millones de pesos, que dificulta su desvinculación pese a los recientes resultados negativos del equipo.

Esta condición contractual, divulgada por la cuenta de X llamada Actualidad Cardenal, en colaboración con Pacto Cardenal, ha generado debate y presión tanto en la afición como en el entorno directivo, pues se vería con las manos atadas para tomar cartas en el asunto debido al presupuesto limitado.

Gracias a la cláusula de rescisión, Pablo Repetto aún no es despedido de Santa Fe en el primer semestre de 2026 - crédito @InfoCardenal10/X

Actualmente, el entrenador del conjunto bogotano sigue en el cargo porque la directiva considera inviable asumir el pago de esta suma estipulada en su contrato. La rescisión supone un obstáculo financiero serio para cualquier intento de finalizar la relación laboral de forma anticipada, por lo que solo una renuncia voluntaria cambiaría la situación.

Mientras la cláusula se mantenga vigente, Repetto continuará dirigiendo al equipo para el decisivo encuentro frente a Cúcuta Deportivo, el domingo 19 de abril en El Campín. El club ha optado por no tomar medidas drásticas, en tanto no exista otra alternativa económica viable.

Crisis deportiva en los Cardenales

La temporada 2026 comenzó de forma positiva para Independiente Santa Fe, que se adjudicó la Superliga tras vencer a Junior. Sin embargo, el impulso inicial se perdió con rapidez, y el equipo experimentó una notable caída de rendimiento tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores.

El desempeño del equipo refleja esta crisis: bajo la conducción de Repetto, el porcentaje de rendimiento es apenas del 41,67% en veinte partidos oficiales, con cinco victorias, diez empates y cinco derrotas en Superliga, Copa Libertadores y Liga BetPlay.

El mal inicio de Santa Fe en la Copa Libertadores, con un empate y una derrota, se suma a estar afuera de los ocho primeros en la Liga BetPlay -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Actualmente, Santa Fe se ubica en el lugar 13 de la tabla, fuera de los ocho primeros puestos que otorgan acceso a la fase de play-offs. El margen para revertir esta situación es cada vez más reducido, y la eliminación parece estar más próxima que la clasificación.

El campeonato nacional comenzó con tres empates consecutivos y una tendencia a la igualdad, con solo cuatro triunfos y ocho empates en dieciséis jornadas. Este escenario aumenta la inquietud dentro del plantel y entre los hinchas, que expresan abiertamente su decepción ante la falta de resultados.

Malestar interno

El bajón deportivo ha incrementado el malestar dentro del grupo. El delantero Hugo Rodallega manifestó su frustración tras el empate con Alianza: “Cualquier delantero que no tenga opciones de gol se va a sentir frustrado… quizá el funcionamiento no está siendo el adecuado”.

Santa Fe quiere dejar atrás el mal momento, pero el rendimiento deportivo ha sido el más bajo en los últimos tres años - crédito Colprensa

El mediocampista Daniel Torres resaltó las debilidades defensivas tras la derrota ante Corinthians: “No había tenido una temporada en la que nos metieran tantos goles… nos cuesta mantener el cero”. Por otra parte, el arquero Andrés Mosquera Marmolejo comentó: “Siempre peleábamos la malla menos vencida. Éramos muy sólidos defendiendo. Este semestre nos ha costado”.

Las tensiones en el plantel no son nuevas. El periodista Sebastián Heredia, de La FM, explicó que hace más de dos meses los jugadores presentaron quejas a la directiva por el trabajo físico implementado en los entrenamientos. Esta situación, según el comunicador, generó distanciamiento entre el técnico uruguayo y sus dirigidos: “Hay un técnico que no se deja hablar”.