Cuándo y cómo pedir la renegociación de deudas bancarias en Colombia: escenarios y opciones vigentes en 2026

La renegociación de deudas permite ajustar cuotas y plazos cuando se presentan cambios en la capacidad de pago de los usuarios- crédito VisualesIA

En Colombia, las personas con dificultades para cumplir sus obligaciones financieras cuentan con mecanismos para renegociar sus deudas antes de que la situación derive en cobros judiciales. La normativa vigente establece que las entidades deben tener políticas para atender a deudores en problemas, lo que abre la posibilidad de acuerdos cuando se presentan cambios en la capacidad de pago.

Uno de los escenarios más frecuentes es la pérdida de empleo o la reducción significativa de ingresos. La caída del flujo de dinero altera de forma inmediata la capacidad para cumplir con cuotas mensuales.

En estos casos, si el cliente no informa a la entidad y deja de pagar, el incumplimiento se interpreta como falta de pago voluntaria, lo que activa reportes negativos en centrales de riesgo.

La alternativa consiste en acudir al banco antes de incurrir en mora y presentar soportes como la terminación del contrato laboral o la disminución de ingresos. Entre las opciones se encuentran periodos de gracia –en los que se cubren únicamente intereses o seguros– o la ampliación del plazo del crédito para reducir el valor de la cuota.

Destinar entre el 30% y el 40% de los ingresos al pago de obligaciones es una señal de sobreendeudamiento crítico- crédito Colprensa

Otro escenario identificado es el sobreendeudamiento crítico. Este ocurre cuando, sin que los ingresos hayan disminuido, el volumen de obligaciones supera la capacidad de pago. Se considera una señal de alerta cuando entre el 30% y el 40% de los ingresos netos se destinan exclusivamente al pago de deudas.

También se evidencia en prácticas como usar una tarjeta de crédito para cubrir otras obligaciones o recurrir a avances para gastos básicos. En este contexto, se puede solicitar una compra de cartera que unifique deudas en una sola obligación con menor tasa de interés. Si no es viable trasladar la deuda a otra entidad, la alternativa es una refinanciación con el banco actual para consolidar créditos y extender plazos.

Las emergencias también constituyen un motivo para renegociar. Enfermedades graves, accidentes o pérdidas materiales pueden modificar de manera abrupta la situación financiera.

En estos casos, los recursos disponibles se redirigen a gastos médicos o de recuperación. Las entidades contemplan procedimientos para eventos de fuerza mayor, que permiten solicitar congelamientos temporales de la deuda o reestructuraciones.

Los bancos pueden ofrecer periodos de gracia o reestructuraciones ante situaciones como desempleo, emergencias o mora activa - crédito Colprensa

Para acceder a estas medidas, se deben presentar documentos como historias clínicas, incapacidades o certificaciones de la situación. También es relevante revisar si los créditos cuentan con seguros que cubran desempleo o incapacidad.

Un cuarto escenario corresponde a la mora activa. Cuando el deudor acumula entre 30, 60 o 90 días sin pagar, se activan procesos de cobro y el historial crediticio comienza a deteriorarse. En este punto, la figura aplicable es la reestructuración del crédito.

A diferencia de la refinanciación —que se realiza con pagos al día—, la reestructuración implica modificar condiciones como tasas, plazos o esquemas de pago para permitir la normalización de la obligación. Este mecanismo deja un registro en el historial crediticio, pero evita el inicio de procesos judiciales o embargos.

El Régimen de Insolvencia suspende embargos y cobros mientras se negocia un plan de pago con los acreedores- crédito VisualesIA

En situaciones más complejas, la legislación contempla el Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, establecido en la Ley 1564 de 2012. Este mecanismo aplica cuando las deudas superan la capacidad real de pago.

Para acogerse, se deben cumplir tres condiciones: tener obligaciones en mora por más de 90 días, que esas deudas representen al menos el 50% del total y mantener compromisos con dos o más acreedores.

Una vez admitido el proceso, se suspenden temporalmente embargos, llamadas de cobro y procesos judiciales. El deudor participa en una negociación con sus acreedores para establecer un plan de pagos basado en su capacidad económica, considerando gastos esenciales como vivienda y alimentación. Si no se alcanza un acuerdo, el caso puede avanzar hacia una liquidación patrimonial.

Estos mecanismos buscan facilitar la recuperación de cartera a través de acuerdos y evitar procesos judiciales prolongados, al tiempo que ofrecen a los deudores alternativas para reorganizar sus finanzas en función de su realidad económica.