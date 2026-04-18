Colombia

Paloma Valencia culpa al Gobierno por amenazas en su contra: “La inteligencia nacional está trabajando para Calarcá”

Valencia sostuvo que el país vive el inicio del año más violento de la última década, detallando un incremento del más del ochenta por ciento en acciones terroristas frente a la administración anterior

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La candidata presidencial del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, habla durante su visita al Registro Nacional para inscribir su candidatura en Bogotá, Colombia, el 13 de marzo de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
La candidata presidencial del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, habla durante su visita al Registro Nacional para inscribir su candidatura en Bogotá, Colombia, el 13 de marzo de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció el deterioro de la seguridad en Colombia y responsabilizó al actual gobierno liderado por Gustavo Petro de entregar el país a estructuras criminales. Sus declaraciones se producen tras conocerse informes sobre presuntos atentados contra ella y el senador Iván Cepeda, en un contexto marcado por un incremento de violencia y una creciente desconfianza hacia las autoridades en materia de seguridad e inteligencia.

Valencia sostuvo que el país vive el inicio del año más violento de la última década, detallando un incremento del más del ochenta por ciento en acciones terroristas frente a la administración anterior, y un alza de más del 110% en secuestros. La candidata enfatizó que el narcoterrorismo ha crecido, tanto en número de miembros como en capacidad operativa, señalando que estas cifras no tenían precedente en años recientes.

Consultada sobre las amenazas en su contra y en la de Iván Cepeda, Valencia explicó que la información provino tanto de personas cercanas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como de funcionarios de la Fiscalía y otras instancias, que alertaron sobre posibles atentados. De acuerdo con la candidata, aún no ha existido comunicación directa del gobierno para corroborar estos datos o esclarecer los hechos desde fuentes oficiales de inteligencia.

La senadora Paloma Valencia calificó como grave símbolo de deterioro institucional el ataque contra el precandidato Miguel Uribe - crédito Colprensa
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció el deterioro de la seguridad en Colombia y responsabilizó al actual gobierno liderado por Gustavo Petro de entregar el país a estructuras criminales - crédito Colprensa

“Este es un gobierno al que poco le importan los temas, entonces tampoco hemos tenido contacto del gobierno para que nos expliquen nada, ni para corroborar con las fuentes de inteligencia. Tampoco es que haya fuentes de inteligencia en el país, porque como se las entregaron también a la criminalidad... la inteligencia nacional está trabajando para el narcoterrorista Calarcá”, dijo Valencia al medio La FM.

La senadora confirmó que, días atrás, su equipo de seguridad fue convocado por autoridades para una evaluación y potencial refuerzo de medidas, sin que hasta el momento se hayan concretado cambios visibles. En respuesta a la inquietud sobre si las recientes amenazas recibidas por redes sociales, incluyendo imágenes de sufragios y otros indicios, están conectadas con los hechos denunciados, Valencia admitió no tener confirmación, e indicó que esa tarea corresponde a la Fiscalía y los servicios de inteligencia.

El 54% de los votos del Pacto Histórico en zonas de alto riesgo electoral

La senadora atribuyó el deterioro institucional y el control de territorios clave por parte de grupos armados ilegales a la estrategia del llamado ‘paz total’ impulsada por el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. “El país entregado a los violentos, dedicado a complacer a todas las estructuras criminales. El hampa es hampa y se comporta como hampa. Es el resultado de la manera como el Gobierno ha enfrentado la seguridad y como Iván Cepeda ha llevado a Petro y al país a estar de rodillas ante la criminalidad”, expresó al medio La FM.

En relación a la reciente postura del presidente Petro sobre la transparencia electoral, la candidata criticó las reiteradas dudas sembradas por el mandatario y la “narrativa del fraude” que ha sostenido en entrevistas - crédito Europa Press
En relación a la reciente postura del presidente Petro sobre la transparencia electoral, la candidata criticó las reiteradas dudas sembradas por el mandatario y la “narrativa del fraude” que ha sostenido en entrevistas - crédito Europa Press

Sobre la versión del expresidente Álvaro Uribe respecto a un presunto plan criminal fraguado por líderes del ELN como “Pablito” y Antonio García, Valencia indicó que conoce la misma información que Uribe compartió en redes sociales, obtenida a través de fuentes humanas y funcionarios de la Fiscalía. Ratificó carecer de contacto oficial del Ejecutivo o de instancias de inteligencia que ratifiquen o descarten la amenaza en su contra y la del senador Cepeda.

En relación a la reciente postura del presidente Petro sobre la transparencia electoral, la candidata criticó las reiteradas dudas sembradas por el mandatario y la “narrativa del fraude” que ha sostenido en entrevistas.

Valencia sostuvo que el Pacto Histórico obtuvo el 54% de sus votos en municipios considerados zonas de alto riesgo electoral, bajo control de grupos ilegales, lo que a su juicio plantea interrogantes sobre la legitimidad del proceso: “Es bien importante decir que la parapolítica se configuró cuando hubo votaciones muy extrañas, muy altas en zonas rojas... que es precisamente lo que tiene el Pacto Histórico en varios municipios de Colombia”, afirmó.

La p<rlmentaria destacó que la democracia colombiana requiere garantías y transparencia, para evitar que la influencia armada defina los resultados presidenciales y legislativos. “Tenemos que procurar un país donde los violentos no sean los que deciden quién es el presidente ni mucho menos quiénes son los congresistas”, respondió Valencia ante la insistencia del medio La FM.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, tildó de incompetente, mediocre y hasta descuidado al presidente Petro - crédito Colprensa
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, tildó de incompetente, mediocre y hasta descuidado al presidente Petro - crédito Colprensa

De acuerdo con lo expuesto por Paloma Valencia, la presunta connivencia entre criminalidad y autoridades, sumada a la desconfianza respecto al ejercicio electoral, configura un escenario de inestabilidad institucional. Ni el gobierno ni instancias oficiales han confirmado los riesgos denunciados ni puesto en marcha acciones concretas que brinden tranquilidad, mientras candidatos y sectores críticos denuncian vulnerabilidad ante un escenario que, según Valencia, “el país no veía hace tiempo”.

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