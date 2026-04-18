Colombia

Condenan a 13 años de cárcel a hombre que intentó asesinar a su pareja por negarse a abortar: fue rescatada de un río

La valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó signos de hipotermia, vómito, múltiples heridas y afectaciones en el cuello compatibles con asfixia mecánica, así como escoriaciones en varias partes del cuerpo

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Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
La Corte Suprema confirmó en firme la responsabilidad penal del condenado y dejo en firme la sentencia de 13 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 13 años de prisión contra Santiago Zuluaga Ossa por intentar asesinar a su pareja, Paula Andrea Gutiérrez Echeverri, el 4 de octubre de 2015 en el municipio de El Retiro, Antioquia, después de que ella se negara a interrumpir su embarazo.

La investigación judicial constató, según el fallo consultado por Semana, que la agresión ocurrió en las inmediaciones del río Pantanillo tras una discusión en la que el hombre presionó a la víctima para abortar, entregándole incluso pastillas para ese fin.

El caso quedó tipificado como feminicidio en grado de tentativa, determinado por las pruebas elaboradas por la Sala de Casación Penal del alto tribunal, que concluyó que existió un contexto de violencia y dominación motivado por la decisión de la mujer de continuar con el embarazo.

Violencia contra la mujer en Colombia
El ataque ocurrió cuando Zuluaga Ossa intentó asfixiar a la mujer con una bolsa plástica, según la sentencia, lo que provocó que perdiera el conocimiento y terminara en el cauce del río, donde fue rescatada por dos personas - crédito Jesús Áviles / Infobae

Un elemento relevante para la Corte fue la coincidencia entre las lesiones físicas y el relato de la víctima: la valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó signos de hipotermia, vómito, múltiples heridas y afectaciones en el cuello compatibles con asfixia mecánica, así como escoriaciones en su cuerpo.

Además, el testimonio de Lina María Gutiérrez Echeverri, hermana de la víctima, resultó determinante, ya que describió cómo fue informada de la gravedad del hecho y pudo verificar el estado de Paula Andrea en la clínica Somer de Rionegro.

El ataque ocurrió cuando Zuluaga Ossa intentó asfixiar a la mujer con una bolsa plástica, según la sentencia, lo que provocó que perdiera el conocimiento y terminara en el cauce del río, de donde fue rescatada por dos personas que la trasladaron a un centro médico.

Con este pronunciamiento, la Corte Suprema confirmó en firme la responsabilidad penal del condenado y dejó en firme la sentencia.

Víctima de intento de feminicidio narró el momento del ataque a manos de su expareja

María José Valencia, víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja en la Universidad de Palmira - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
María José Valencia, víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja en la Universidad de Palmira - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

El caso de María José Valencia, una joven de 20 años y estudiante universitaria en el Valle del Cauca, se presenta como un reflejo de la violencia de género en Colombia. Valencia sobrevivió a un intento de feminicidio por su expareja en el campus de la Universidad de Palmira.

El ataque, realizado a plena luz del día, fue la culminación de semanas de acoso y vigilancia. Según el testimonio brindado a Noticias Caracol, la joven identificó conductas previas de control, celos y hostigamiento que, en ese momento, no reconoció como señales de peligro.

El agresor no solo la seguía en la universidad, sino que también vigilaba su casa. Pese a advertencias y a su propia ansiedad, Valencia asistió al campus el día del ataque, donde fue interceptada y recibió dos disparos, uno en el cuello y otro en el cráneo.

En el hecho también resultó herida Sirley Vanessa López Loaiza, estudiante de licenciatura en literatura, que falleció días después a causa de las lesiones. La Universidad del Valle homenajeó a López Loaiza, recordándola por su compromiso con la educación y su vocación de cambio.

La “Patrulla Púrpura” se desplegará en 19 localidades de la ciudad. Foto vía: Secretaría de Seguridad
En la imagen, la “Patrulla Púrpura", el vehículo policial con el que se atenderán casos de violencia contra las mujeres en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Tras la agresión, Valencia requirió atención médica, tratamientos psiquiátricos y terapias de rehabilitación física. Debió mudarse junto a su familia y enfrentar un proceso largo de recuperación emocional y física.

Diez meses después del intento de feminicidio, decidió hacer pública su historia para advertir a otras mujeres sobre los signos de violencia en las relaciones. Hizo énfasis en la importancia de no tolerar conductas controladoras o agresivas y de rechazar desde el inicio cualquier señal de maltrato.

El caso resalta una problemática estructural: según cifras de la Defensoría del Pueblo citadas por Noticias Caracol, en Colombia cada hora cuatro mujeres son agredidas por su pareja o expareja. El testimonio de Valencia busca contribuir a la prevención, alentando a identificar y rechazar cualquier manifestación de violencia desde las etapas iniciales de una relación.

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