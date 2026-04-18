Colombia

¿Cuál es la temperatura promedio en Medellín?

El estado del tiempo en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)

Antes de partir a tu destino, revisa la previsión meteorológica en Medellín para las próximas horas en este sábado.

El tiempo para este sábado en Medellín alcanzará los 28 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 7.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 91%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 56%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al encontrarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que oscilan de los 16 a los 26 grados centígrados.

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Bogotá este 18 de abril

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Bogotá este 18 de abril

Clima en Barranquilla: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Barranquilla: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

Cartagena de Indias: el pronóstico del clima para este 18 de abril

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Cartagena de Indias: el pronóstico del clima para este 18 de abril

Resultados Lotería de Santander hoy 18 de abril: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 18 de abril: revise su billete y cobre el premio mayor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Deportes

Carlos Bacca mantiene una marca de goleo con el AC Milan, a nueve años de su partida: estos son los números

Carlos Bacca mantiene una marca de goleo con el AC Milan, a nueve años de su partida: estos son los números

Guillermo Hoyos, nuevo técnico del Inter Miami de Lionel Messi, tiene pasado en la Liga BetPlay: fue jugador y técnico

Concurso de Abelardo de la Espriella relacionado con el partido de la selección Colombia en Mundial 2026 genera debate sobre su legalidad

Flamengo pierde a Jorge Carrascal por cuatro fechas tras expulsión: el colombiano también fue multado por reincidencia

Es oficial: Disney+ transmitirá los partidos del Mundial 2026 con ESPN en Colombia, conozca los detalles