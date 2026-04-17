Asesinaron a tres mujeres de una misma familia durante reunión familiar en Meta: investigan a la pareja de una de las víctimas

Las mujeres fueron asesinadas, al parecer, con machete - crédito Ecos del Caguán/Facebook

Tres mujeres fueron asesinadas el jueves 16 de abril de 2026 en una vivienda de la vereda Alto Morichal, zona rural del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, durante una reunión familiar que terminó en un posible triple feminicidio, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Praxedis Calderón Andrade, Arelys Monje Calderón y Versy Monje Calderón; madre e hijas. El ataque fue perpetrado con arma blanca y los cuerpos fueron hallados sin vida en la vivienda por las autoridades. En suelo del domicilio había manchones de sangre.

Según información preliminar entregada por el coronel Nelson Zambrano a El Tiempo, aún no se ha establecido la identidad del responsable, pero una de las principales líneas de investigación apunta a la expareja de una de las víctimas.

Además de las mujeres víctimas, un hombre que, al parecer estaba en el lugar de los hechos, llegó a un centro de salud del municipio con heridas de arma blanca.

Los cuerpos de las mujeres fueron hallados con señales de violencia - crédito Noticiasdelmeta.com/Facebook

Las primeras pesquisas indican que esta persona hizo parte de las reunión familiar y cuenta con una orden de captura vigente desde 2019, relacionada con el homicidio del compañero sentimental de su expareja en ese entonces. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a Bogotá y permanece bajo custodia policial.

Por su parte, numerosos medios informativos regionales informaron en las redes sociales que el ataque contra las mujeres habría sido motivado por celos y problemas en la relación del agresor con una de las víctimas, al parecer, una de las las hijas de Praxedis Calderón. Incluso, uno de los datos es que el triple asesinato fue, al parecer, cometido con un machete.

Los cuerpos de las tres mujeres fueron recogidos por personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y trasladados para los exámenes correspondientes. Las autoridades esperan los resultados oficiales para esclarecer causas y detalles del asesinato y así esclarecer los hechos.

La Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, conformó un equipo especial para avanzar en el esclarecimiento de este caso y dar con el responsable. Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que se trate de un caso de feminicidio, aunque no han confirmado esta hipótesis y recalcan que las circunstancias exactas del crimen siguen en investigación.

Una de las jóvenes había tenido problemas sentimentales con el presunto feminicida - crédito Ecos del Caguan/Facebook

Gobierno nacional lanzó guía técnica para prevenir feminicidios

El Ministerio de Justicia presentó oficialmente una Guía para la Valoración de la Percepción del Riesgo de Feminicidio en el contexto familiar, una herramienta técnica que permitirá a las autoridades identificar señales de peligro y adoptar medidas de protección oportunas para mujeres mayores de 14 años que enfrenten violencia en su entorno familiar.

La guía, formalizada mediante la Resolución 0362 del 5 de marzo de 2026 en cumplimiento de la Ley 2126 de 2021, se aplicará en Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Su objetivo es estructurar la evaluación de factores de riesgo para prevenir situaciones de feminicidio y mejorar la coordinación institucional en la protección de mujeres.

La herramienta plantea cuatro ejes de valoración: antecedentes de violencia, conductas de control y dominación, amenazas y percepción de riesgo de la víctima, así como cambios recientes en la dinámica de la relación.

El feminicidio suele estar precedido por violencia física y agresiones con arma cortopunzante - crédito EFE

El proceso se realiza mediante entrevistas semiestructuradas y módulos técnicos, con una duración aproximada de una hora y media, lo que permitirá tomar decisiones de protección de manera informada y fundamentada.

Desde la entidad reiteraron que el feminicidio generalmente está precedido por múltiples formas de violencia y que la identificación temprana de señales de riesgo puede evitar tragedias. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2016 y 2025, cuatro de cada diez valoraciones de riesgo de feminicidio identificaron el uso de armas cortopunzantes como mecanismo causal más frecuente