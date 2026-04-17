Colombia

Revelan el contenido de la solicitud para reactivar la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González por “graves delitos de corrupción”

El exdirector del Dapre permanece en Nicaragua, pese a que se le impuso una medida de aseguramiento en Colombia. Es requerido por el escándalo de la Ungrd del Gobierno Petro

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Carlos Ramón González estaría refugiado en Barcelona solicitando asilo ante señalamientos crédito Presidencia de la República
Carlos Ramón González es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos - crédito Presidencia de la República

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), está prófugo de la justicia. Se refugia en Nicaragua y no ha sido capturado, pese a que hay una medida de aseguramiento en su contra.

En septiembre de 2025, la Interpol expidió una circular roja para detener al exfuncionario, pero en abril de 2026 canceló la orden de captura en su contra; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación solicitó la reactivación de la circular roja para poder arrestar al procesado.

La solicitud de la Fiscalía

En la solicitud, a la que tuvo acceso Noticias RCN, se indica que el exdirector del Dapre es requerido por las autoridades colombianas por actos de corrupción administrativa, aclarando que es investigado por tres delitos.

Los tipos penales que se le endilgan están basados en hechos irregulares relacionados con la desviación de recursos públicos de la Ungrd, que surgieron de un proceso de contratación irregular.

Durante la audiencia celebrada el martes 18 de marzo, el exfuncionario se pronunció tras ser imputado con nuevos cargos de corrupción al interior de la Ungrd - crédito Colprensa
Carlos Ramón González habría ordenado la entrega de $4.000 millones a Olmedo López para que los utilizara para el pago de coimas - crédito Colprensa

El ente acusador explicó en el documento que González Merchán habría ordenado la entrega de $4.000 milones a Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la entidad, para que los utilizara como soborno.

“Graves delitos de corrupción administrativa ocurrida entre los años 2023 y 2024, se estableció que Carlos Ramón González Merchán ordenó al señor Olmedo López entregar $4.000 millones de pesos procedentes de contratación pública espúria para el oago de coimas o dádivas a altos funcionarios del Estado colombiano”, se lee en la solicitud.

En un comunicado emitido en noviembre de 2025, la Fiscalía informó que un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exfuncionario por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle habrían recibido recursos desviados de la Ungrd - crédito Colprensa
Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle habrían recibido recursos desviados de la Ungrd - crédito Colprensa

Al parecer, González Merchán ordenó a Olmedo López que entregara los recursos desviados de la Ungrd a los expresidentes del Congreso de la República Iván Leonidas Name Vásquez (Senado) y Andrés David Calle Aguas (Cámara de Representantes). Esto, con el fin de que dieran trámite favorable a los proyectos del Gobierno nacional que fueran discutidos en el Legislativo.

Se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle Aguas", indicó.

El dinero que fue a parar a manos de los expresidentes del Congreso habría salido de una órden de proveeduría de $48.600 millones, que tenía como objeto la adquisición de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira.

Carlos Ramón González seguirá asilado en Nicaragua

La defensa de Meza evalúa incluir veeduría internacional para garantizar avances en el caso judicial - crédito Colprensa
El abogado Iván Cancino aseguró que Carlos Ramón González permanecerá en Nicaragua - crédito Colprensa

El exdirector del Dapre permence en Nicaragua en condición de asilado político. El viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos de Nicaragua, Iván Lara Palacios, le otorgó el asilo el 20 de agosto de 2025.

Según explicó el abogado Iván Cancino, que representa los intereses del procesado, el hecho de que la Interpol haya levantado la orden de captura en contra del exfuncionario es favorable para su condición de asilado.

Se cae, en términos generales, por violación de derechos fundamentales, lo que soporta la solicitud de asilo”, dijo el profesional en Derecho a El Colombiano, aclarando que el investigado no tiene restricciones de movilidad, pero que seguirá protegido en Nicaragua, cumpliendo con los llamados de la justicia para afrontar el proceso penal que se surte en su contra.

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