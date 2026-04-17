Colombia

Policía incautó 17.000 cervezas en Bolívar: el cargamento cuesta más de $30 millones

Las autoridades detuvieron el vehículo de carga para una diligencia de control e identificaron que el conductor no tenía la documentación de la mercancía

Guardar
Operativo - Cerveza - Bolívar
La mercancía costaba más de $30 millones de pesos - crédito Policía Nacional

El 17 de abril, las autoridades en Cartagena, Bolívar, informaron que en un puesto de control en la ruta 2515 se registró la incautación de 450 cajas de cerveza Costeñita avaluadas en más de 30 millones de pesos.

Este operativo fue ejecutado por la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar en el kilómetro 133 de la ruta mencionada. Al respecto, las autoridades confirmaron que todo se registró durante el desarrollo de un plan de registro y control.

Precisamente, con la intención de confirmar que la documentación de un vehículo de carga estaba en orden, un uniformado detuvo el camión marca Chevrolet en el que transportaban las cervezas sin la documentación tornaguía para la movilización legal de la mercancía.

La organización criminal planeaba distribuir cerveza falsa en el norte y occidente del Valle de Aburrá, poniendo en riesgo la salud pública - crédito Policía Nacional
El conductor no tenía la documentación de la mercancía - crédito Policía Nacional

Sin que el conductor pudiera evitarlo, los uniformados incautaron el licor, que fue dejado a disposición de las autoridades competentes para cumplir con el protocolo de normatividad vigente en la región.

En el informe oficial, las autoridades hicieron un llamado de atención a los transportadores y comerciantes en la zona, para que cumplan con los requisitos legales y eviten sanciones por casos como el mencionado.

“Estos resultados hacen parte de los controles que venimos intensificando en las vías del departamento para combatir el contrabando y garantizar la legalidad en el transporte de mercancías”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía de Bolívar.

Las autoridades han indicado que uno de los objetivos a corto plazo es identificar los lugares en los que se produce el licor ilegal en la región, recordando que en estos lugares producen bebidas alcohólicas sin los permisos ni controles sanitarios requeridos.

Las estructuras criminales suelen utilizar espacios clandestinos donde mezclan alcohol etílico de dudosa procedencia con agua y esencias artificiales para imitar marcas reconocidas. La distribución se realiza mediante redes informales, vendiendo el licor a bares, tiendas o directamente a consumidores, evadiendo impuestos y normativas, y generando ganancias ilícitas para los responsables.

La Policía desmanteló un centro clandestino de cerveza adulterada en Medellín antes de la Feria de las Flores - Policía Nacional
Autoridades piden que la ciudadanía tenga claridad del tipo de licor que consume - crédito Policía Nacional

Riesgos de consumir licor adulterado o sin conocimiento sobre su procedencia

El consumo de licor adulterado o de origen desconocido representa riesgos graves para la salud humana. Uno de los peligros principales radica en la presencia de sustancias tóxicas, como el metanol, que pueden utilizarse en la producción ilegal de bebidas alcohólicas. El metanol es un alcohol industrial altamente venenoso para el organismo. Incluso en pequeñas cantidades, puede provocar efectos adversos en el sistema nervioso central, ocasionando síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, visión borrosa y, en casos severos, ceguera irreversible.

Otra consecuencia posible es la intoxicación severa, que puede derivar en daño hepático, insuficiencia renal y alteraciones cardiovasculares. El consumo de licor sin control sanitario incrementa la probabilidad de ingerir contaminantes adicionales, como metales pesados, bacterias o sustancias químicas no aptas para el consumo humano. Estos componentes pueden causar intoxicaciones agudas, reacciones alérgicas graves, alteraciones neurológicas y, en situaciones extremas, la muerte.

El centro de reenvasado operaba en una vivienda del barrio Doce de Octubre, donde fueron capturadas 13 personas en flagrancia - crédito Policía Nacional
Las autoridades han identificado lugares en los que criminales llenan envases con licor adulterado - crédito Policía Nacional

Las bebidas adulteradas suelen carecer de controles de calidad y no cumplen con los procesos de destilación adecuados. Esto puede originar concentraciones de alcohol etílico superiores a las toleradas por el organismo, lo que favorece el desarrollo de cuadros de intoxicación etílica aguda. El consumo de estas sustancias también puede generar cuadros clínicos de difícil diagnóstico, ya que los síntomas pueden confundirse con los de una intoxicación alcohólica convencional.

El envasado y almacenamiento en condiciones precarias facilita la proliferación de microorganismos patógenos, lo que aumenta el riesgo de infecciones gastrointestinales. Además, la falta de etiquetado confiable impide conocer la composición real del producto, lo que dificulta la identificación y el tratamiento en caso de intoxicación. Estos factores convierten al licor adulterado o de origen incierto en una amenaza significativa para la salud pública.

Temas Relacionados

Policía NacionalCeverzaBolívarCartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Suprema avaló la extradición de cabecilla de la temida red criminal Black Panthers: es requerido por el gobierno español

Tras su captura en Colombia en 2025, Jefferson Alexander Muriel Caicedo fue solicitado por delitos relacionados con organización criminal y tentativa de homicidio

Corte Suprema avaló la extradición de cabecilla de la temida red criminal Black Panthers: es requerido por el gobierno español

El congresista republicano Bernie Moreno desmintió a Gustavo Petro sobre amenazas a Iván Cepeda y advirtió sobre otros candidatos

El funcionario de Estados Unidos se pronunció en redes sociales luego de que el mandatario colombiano afirmara que la CIA ya tenía conocimiento de los riesgos contra la integridad del candidato presidencial del Pacto Histórico

El congresista republicano Bernie Moreno desmintió a Gustavo Petro sobre amenazas a Iván Cepeda y advirtió sobre otros candidatos

‘Cartagena 1600: cuando el tirano mandó’: el libro que cuenta la historia desconocida de esclavitud, contrabando y libertad que moldeó la ciudad

Manuel Camacho Montoya reveló en su obra el impacto de la esclavitud, el comercio ilegal y la mezcla de culturas en la Cartagena colonial

‘Cartagena 1600: cuando el tirano mandó’: el libro que cuenta la historia desconocida de esclavitud, contrabando y libertad que moldeó la ciudad

La Aerocivil negó presiones internas para favorecer al clan Torres y dijo que “no tolerará el uso de la calumnia y la injuria”

La entidad se pronunció luego de que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica renunciara. Afirmó que no hay irregularidades en los procesos de ordenación del gasto

La Aerocivil negó presiones internas para favorecer al clan Torres y dijo que “no tolerará el uso de la calumnia y la injuria”

Del estadio al e-commerce: así cambió la relación entre fútbol y tecnología

Vinculaciones inéditas entre empresas líderes y deportistas, abren el nuevo mundo del comercio digital en redes sociales y plataformas como YouTube

Del estadio al e-commerce: así cambió la relación entre fútbol y tecnología
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Novia de Epa Colombia aclaró la realidad sobre la libertad condicional de la influenciadora y de cómo está su proceso legal: “Falta poco”

Maluma y Ryan Castro estrenan ‘Pa’ la seca’, su nueva colaboración con un homenaje colombiano: esta es la letra completa

Deportes

Esta es la fecha para la final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina: hubo cambio de horario

Esta es la fecha para la final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina: hubo cambio de horario

La selección Colombia sub-17 no solo busca el título del Sudamericano: una figura sería fichaje de la Premier League

Atlético Nacional respondió a Kevin Viveros y aseguró que no ha sido notificado de la demanda del futbolista ante la FIFA

Leyenda del Bayern Múnich Oliver Kahn elogió a Luis Díaz: “Nos ha elevado”

El delantero colombiano Kevin Viveros reveló que demandó a Atlético Nacional ante FIFA: “Eso es ilegal”