Colombia

Polémica rifa en la campaña presidencial de Santiago Botero: MOE la calificó de “atípica” y Coljuegos advirtió que no fue autorizada

El pronunciamiento de las autoridades se dio tras la difusión de videos y volantes del evento en Bogotá, donde se rifaron $25 millones y se ofrecieron apoyos económicos a emprendedores

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La realización de una rifa con entrega de dinero en efectivo durante un evento de campaña del candidato Santiago Botero generó reacciones de entidades electorales y regulatorias en Colombia - crédito @santiago.botero/X
La realización de una rifa con entrega de dinero en efectivo durante un evento de campaña del candidato Santiago Botero generó reacciones de entidades electorales y regulatorias en Colombia - crédito @santiago.botero/X

En las últimas horas, se conocieron videos en redes sociales que muestran largas filas de personas en la sede de campaña en Bogotá del candidato presidencial Santiago Botero, del Movimiento Romper el Sistema, en el marco de un evento realizado el jueves 16 de abril. La actividad incluyó la distribución de dinero a través de rifas y la entrega de material promocional dirigido a emprendedores.

La convocatoria se realizó mediante folletos que contenían la imagen del tarjetón electoral con el nombre del candidato y su fórmula vicepresidencial marcada, junto con el mensaje: “El multimillonario Santiago Botero, candidato a la Presidencia, le da el plante para su negocio”.

En dichos volantes también se indicaba que los interesados podían inscribirse en su página web para acceder a apoyos económicos de hasta $10 millones para la creación o fortalecimiento de emprendimientos.

Durante el evento, el equipo de campaña llevó a cabo la rifa de $25 millones, distribuidos en cinco premios de cinco millones cada uno. Asimismo, se reiteró a los asistentes la posibilidad de acceder a recursos económicos en el transcurso de la campaña, bajo la condición de destinar el dinero a iniciativas productivas.

Coljuegos advierte sobre falta de autorización para la rifa

La noche del 16 de abril, el candidato presidencial, Santiago Botero, empresario conocido como el “hombre del balín”, sorprendió a los asistentes al inaugurar su sede de campaña en la avenida Caracas con Calle 45, en Bogotá, con un acto inusual: una rifa de $25 millones repartidos entre cinco participantes - crédito Santiago Botero
Los volantes distribuidos incluían la imagen del tarjetón electoral del candidato y una invitación explícita a votar, junto con la oferta de recursos económicos para emprendimientos - crédito Santiago Botero

Frente a lo ocurrido, Coljuegos emitió un comunicado en el que señaló que “Coljuegos no ha autorizado rifas o juegos promocionales a candidatos presidenciales” y que ninguna campaña política ha solicitado permisos para este tipo de actividades.

El presidente de la entidad, Marco Emilio Hincapié, indicó que “cualquier actividad de esta naturaleza que no cuente con el aval previo de la entidad es considerada ilegal y, por lo tanto, serán objeto de investigaciones y sanciones previstas en la ley”. En ese sentido, recordó que los juegos de suerte y azar están regulados y hacen parte de un monopolio estatal que genera recursos destinados al sistema de salud.

“Queremos ser claros con la ciudadanía y con quienes aspiran al primer cargo de la Nación: las rifas y promocionales en Colombia están reguladas y hacen parte del monopolio que genera rentas para la salud de los colombianos”, señaló Hincapié.

Coljuegos informó que ninguna campaña presidencial ha solicitado ni cuenta con autorización para realizar rifas o juegos promocionales - crédito Coljuegos
Coljuegos informó que ninguna campaña presidencial ha solicitado ni cuenta con autorización para realizar rifas o juegos promocionales - crédito Coljuegos

La entidad también enfatizó que ninguna campaña ha radicado solicitudes para operar este tipo de dinámicas y subrayó la obligatoriedad de cumplir con los requisitos legales. “Ninguna campaña ha radicado una solicitud de operación, y es nuestro deber recordar que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para garantizar la transparencia y la legalidad de la explotación de juegos de suerte y azar”, agregó.

Adicionalmente, Coljuegos recordó que la normativa vigente prohíbe que los premios de rifas sean entregados en dinero en efectivo, salvo excepciones específicas que no incluyen actividades de carácter político. “Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no participen en sorteos que no exhiban el logo de la entidad y el respectivo número de resolución de autorización”, indicó el funcionario.

Finalmente, la entidad reiteró su disposición para asesorar a campañas que deseen realizar actividades promocionales dentro del marco legal. “Invitamos a las campañas y candidatos a que, si desean realizar una rifa o promocional, se acerquen a la entidad y soliciten la respectiva autorización (...) Proteger los recursos para la salud es responsabilidad de todos”, concluyó.

MOE califica la práctica como “atípica” en campaña

Según la MOE, la promesa de beneficios económicos no constituye un mecanismo válido de promoción política, ya que no presenta propuestas ni información programática a los ciudadanos - crédito MOE

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE), a través de su directora Alejandra Barrios, también se refirió a lo ocurrido y planteó cuestionamientos sobre el carácter de este tipo de estrategias dentro del proceso electoral.

Barrios señaló que “las rifas, en el modo en que se han hecho públicas, claramente son formas atípicas de hacer campaña”, al considerar que no se ajustan a las categorías tradicionales de promoción electoral.

Según explicó, este tipo de actividades no corresponde a financiación política, ya que no implica la recolección de recursos para la campaña. Tampoco encaja dentro de la campaña electoral en sí, debido a que no promueve propuestas ni programas. “(...) la promesa de beneficios en dinero o servicios no promueve ni propuestas, ni programas, ni da información concreta a los ciudadanos frente a la forma de su participación política en la campaña”, sostuvo.

Asimismo, indicó que tampoco puede considerarse propaganda electoral, “dado que su finalidad no es inducir una decisión política o electoral específica hacia los ciudadanos”.

Defensa del candidato tras la polémica

El candidato del Movimiento ‘Romper el Sistema’, Santiago Botero afirmó que la justicia debe actuar bajo mandato de Dios, generando debate público - crédito Suministrada
El candidato Santiago Botero defendió su actuación asegurando que la entrega de dinero no está condicionada al voto y que los recursos utilizados provienen de su patrimonio personal - crédito Suministrada a Infobae

En medio de las reacciones, el candidato Santiago Botero se pronunció en entrevista con 6AM W, donde rechazó que su actuación constituya compra de votos y aseguró que su apoyo económico no está condicionado al respaldo electoral. “Yo a nadie le pido, cuando yo le ayudo, que vote por mí o que haga algo por mí”, afirmó durante la conversación.

Sobre los recursos utilizados en la actividad, Botero manifestó que provienen de su patrimonio personal. “Yo hago con mi dinero lo que se me da la gana, señaló, y añadió:gracias a Dios, es de mi plata (...) hago lo que quiera porque me la gané legalmente”.

La situación continúa generando pronunciamientos de entidades y actores políticos, en un contexto en el que se discuten los límites legales y las características de las estrategias utilizadas por las campañas presidenciales en Colombia.

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