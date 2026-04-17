Procurador Eljach pidió al Gobierno Petro reforzar la seguridad de los candidatos presidenciales tras amenazas de atentados

Denuncian amenazas de atentados contra varios candidatos a la Presidencia de Colombia - crédito Infobae Colombia - Colprensa - Centro Democrático - REUTERS

El procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, solicitó de “manera pública y urgente” a los Ministerios de Defensa y del Interior extremar todas las medidas necesarias para proteger la vida de los aspirantes a la Presidencia de la República y sus equipos de trabajo, en respuesta a recientes amenazas conocidas contra varios candidatos.

Durante la jornada del viernes, 17 de abril de 2026, en las redes sociales del Ministerio Público se conoció que Eljach Pacheco rechazó “las amenazas contra la integridad del candidato presidencial Iván Cepeda, de las que ha dado cuenta el presidente Gustavo Petro. Hace apenas unos días se tuvo información sobre hechos de la misma naturaleza contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, para quienes pedí garantizar toda la seguridad”, escribió el procurador.

Sin embargo, tras este pronunciamiento, se conoció una dirigida al comandante General de las Fuerzas Militares, mayor general Hugo Alejandro López Barreto, Eljach enfatizó la importancia de “adelantar todos los esfuerzos y acciones en pro de garantizar la protección necesaria a todos los aspirantes a la Presidencia”.

Señaló que “las vidas de los candidatos y el valor de la democracia son valores superiores a proteger en este proceso electoral”, se leyó en la misiva conocida por Blu Radio.

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