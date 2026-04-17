Colombia

Ministro de Defensa confirmó que Colombia pedirá ayuda a Estados Unidos para esclarecer posibles atentados contra candidatos

Pedro Sánchez protagonizó una rueda de prensa luego de que se conocieron nuevos rumores sobre el peligro al que se exponen los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño

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Ministro de Defensa - Candidatos
El ministro Pedro Sánchez anunció que pedirá información a Estados Unidos sobre posibles amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

Desde Baranoa, Atlántico, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a presuntos planes criminales para atentar contra la vida de varios candidatos presidenciales.

El funcionario anunció que la noche del 17 de abril de 2026 se realizará una junta de inteligencia extraordinaria para abordar el posible atentado contra el candidato Iván Cepeda, sobre el cual solicitó información a Estados Unidos.

El ministro señaló que su gestión estará enfocada en la protección de los aspirantes presidenciales, ya que Cepeda no es el único mencionado en este tipo de amenazas.

“Con la cúpula militar y policial, y también con el DNI, con la Dirección Nacional de Inteligencia, activamos una junta de inteligencia conjunta extraordinaria que vamos a desarrollar esta noche, enfocada específicamente a lo que hemos conocido a través de las redes sociales. También he interactuado directamente con personal de los Estados Unidos para recibir información que se tenga al respecto de dichas amenazas”, declaró Sánchez.

Ministro de Defensa - Candidatos
El ministro indicó que la seguridad de los candidatos presidenciales es su responsabilidad - crédito Ministerio de Defensa

Las declaraciones del ministro de Defensa se registraron luego de un consejo de seguridad extraordinario en el municipio mencionado, en el que se anunciaron acciones contundentes, junto a las autoridades locales, como respuesta a la reciente escalada de violencia.

“Durante la jornada, se abordó de manera prioritaria el fenómeno de la extorsión, cuyo aumento ha impactado directamente los índices de homicidio en la región, afectando la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”, es parte del comunicado oficial.

El Ministerio de Defensa anunció que, junto con la fuerza pública, trabajarán para devolverle la tranquilidad a los habitantes de esta zona del departamento y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y la legalidad en la región.

¿Qué se sabe de los planes para atentar contra candidatos presidenciales en Colombia?

Iván Cepeda se desmarca tras la difusión de mensajes de apoyo a su campaña enviados por el viceministro Andrés López - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gustavo Petro habló de un presunto plan para asesinar a Iván Cepeda - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro fue el primero en alertar sobre presuntos planes para atentar contra la vida de Iván Cepeda. Ante esta situación, el candidato del Pacto Histórico solicitó públicamente a las autoridades información detallada sobre un posible atentado en su contra.

El mandatario nacional mencionó que la Central de Inteligencia Americana (CIA) habría recibido información sobre un plan dirigido a Cepeda. El propio aspirante aseguró haber recibido otras amenazas durante la campaña, aunque no las había hecho públicas por prudencia.

“He decidido afrontar todos los riesgos y circunstancias que implican la responsabilidad asumida con el pueblo colombiano en este proceso electoral”, declaró Cepeda.

- crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram
Preocupación por la seguridad de los candidatos presidenciales en visperas de los comicios nacionales - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

En el caso de Abelardo de la Espriella, la congresista estadounidense María Elvira Salazar advirtió a las autoridades colombianas sobre los riesgos que enfrenta el aspirante. Salazar destacó que De la Espriella, de nacionalidad estadounidense, ha expresado temores por su seguridad y la de su familia, señalando que Washington está atento a cualquier eventualidad.

La representante subrayó: “Si algo le ocurre a él o a su familia, el mundo entero sabrá quiénes son los responsables y no habrá ni perdón ni silencio por parte de Washington”. Paralelamente, la campaña de De la Espriella denunció presuntas interceptaciones ilegales y exigió a las autoridades investigar posibles accesos no autorizados a comunicaciones privadas.

Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue mencionada en una denuncia del expresidente Álvaro Uribe, que afirmó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría planeando un atentado contra ella. Uribe atribuyó la información a interlocutores de la propia organización armada. Valencia había manifestado días antes haber recibido amenazas y, como respuesta, su equipo de seguridad se reunió con representantes del Gobierno para valorar la situación.

Los tres casos permanecen bajo revisión de las autoridades judiciales y han motivado llamados a reforzar las medidas de seguridad de los candidatos, mientras la campaña electoral sigue su curso y persisten las inquietudes sobre la protección de los aspirantes presidenciales.

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