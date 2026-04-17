Petro respondió fuerte a las críticas de Duque al sistema de salud: lo acusó de entregar billones a los dueños de las EPS durante la pandemia

Iván Duque defendió su gestión durante la crisis del covid-19, destacando la expansión de unidades de cuidado intensivo, la campaña de vacunación y la atención médica garantizada - crédito @IvanDuque/X

Desde la pandemia por covid-19, el sistema de salud en Colombia ha permanecido bajo escrutinio político y técnico, especialmente por el incremento del gasto público, la operación de las EPS y las reformas propuestas por distintos gobiernos.

En ese escenario, las interpretaciones sobre la capacidad de respuesta durante la emergencia sanitaria y el estado actual del modelo han sido motivo recurrente de confrontación entre exmandatarios y la actual administración.

En ese contexto se produjo un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque, luego de que ambos publicaran mensajes en la red social X relacionados con la gestión del sistema de salud durante la pandemia y su evolución en los últimos años.

Duque defendió su gestión durante la pandemia

El expresidente también afirmó que el sistema de salud permitió responder a la emergencia global, aunque advirtió que actualmente ha presentado deteriorio - crédito @IvanDuque/X

El expresidente Iván Duque difundió un video en el que expuso los resultados de su administración frente a la emergencia sanitaria del covid-19, resaltando la capacidad de respuesta del sistema de salud vigente en ese momento.

“Tan importante fue la evolución del sistema, que cuando tuvimos que enfrentarnos al covid-19 en nuestro país, con las reglas del sistema, con la estructura del sistema de salud, pudimos triplicar las unidades de cuidado intensivo. Pudimos garantizar que ningún colombiano se quedara sin atención médica”.

Duque también destacó avances en el proceso de vacunación y en el manejo de compromisos financieros del sistema: “Pudimos ser líderes en el proceso de vacunación, en velocidad y en calidad. Y pudimos también garantizar que en nuestro país se pudieran ir saldando deudas acumuladas en el sistema a través de los esquemas de punto final”.

Asimismo, defendió decisiones relacionadas con las EPS durante su gobierno: “Y cumpliendo también una promesa que hicimos en su momento, y era que las EPS de mala calidad se liquidarían, pero se liquidarían permitiendo una distribución de quienes estaban bajo la cobertura de esas EPS en todos los operadores del sistema, garantizando también la atención y el suministro adecuado de medicamentos”.

En su publicación, Duque también cuestionó el estado actual del sistema de salud, al señalar que se han presentado afectaciones posteriores a su administración: “Cuando nos correspondió enfrentar la pandemia del covid-19, lo hicimos con el sistema de salud que tenía Colombia para responder a ese desafío global. Hoy vemos cómo ese sistema lo han venido deteriorando”.

Petro respondió con críticas al modelo de la Ley 100

Petro cuestionó el modelo de atención implementado durante la pandemia, al que calificó como un sistema “mercantil” sustentado en la Ley 100 de 1993 - crédito @petrogustavo/X

La respuesta del presidente Gustavo Petro se produjo a través de su cuenta personal de X, donde dirigió sus señalamientos al modelo de salud vigente durante la pandemia y a las decisiones adoptadas en el gobierno anterior.

Petro cuestionó la estructura del sistema basado en la Ley 100 y la falta de reformas durante el periodo de emergencia sanitaria: “Usted respondió al covid-19 con el sistema de salud mercantil que estableció la ley 100, pero debió ahí mismo, reformarla por usted mismo, tenía la facultad para hacerlo y no lo hizo. Terminó entregando casi 10 billones de pesos de la riqueza nacional a los dueños privados de las EPS”.

Crisis del sistema de salud y presión sobre hospitales en el país

En regiones como Antioquia se han reportado alertas por fallas en la prestación del servicio, reducción en la calidad de atención y dificultades en la entrega de medicamentos - crédito Karina Ausecha Penagos/Colprensa

Mientras el debate político se intensifica, en el sistema de salud se mantienen alertas por el aumento de tutelas interpuestas por pacientes debido a fallas en la atención, demoras en la entrega de medicamentos y dificultades para la autorización de procedimientos, especialmente en tratamientos de alto costo y enfermedades de alta complejidad.

A este panorama se suman advertencias desde regiones como Antioquia, donde la crisis del sistema ha comenzado a reflejarse con mayor fuerza en la red hospitalaria. De acuerdo con el secretario (e) de Salud e Inclusión Social del departamento, Diego Alejandro Villa Valderrama, los indicadores de prestación evidencian un deterioro significativo: mientras a comienzos de 2024 el cumplimiento en la atención alcanzaba el 60%, tras la intervención de las EPS la cifra cayó al 20% en 2025. Esto implica que solo uno de cada cinco pacientes estaría recibiendo atención efectiva en el departamento.

Uno de los principales puntos críticos se registra en la entrega de medicamentos. De los 125 municipios de Antioquia, únicamente 20 cuentan con contratos vigentes para la distribución de fármacos a usuarios de la Nueva EPS, lo que ha generado interrupciones en tratamientos continuos.

El sistema hospitalario enfrenta presiones financieras por deudas acumuladas de las EPS, lo que ha llevado a restricciones en la prestación de servicios en algunas instituciones - crédito Secretaría de Salud

La situación también ha impactado directamente a la red hospitalaria. La falta de pagos oportunos por parte de las EPS ha llevado a instituciones a restringir servicios o suspender la atención a ciertos usuarios. El Hospital Alma Mater, por ejemplo, suspendió servicios tras acumular una deuda superior a los $53.000 millones, mientras que la Clínica CardioVID adoptó medidas similares por incumplimientos financieros.