Colombia

Iván Cepeda acusó a Álvaro Uribe de “agudizar” la guerra arancelaria con Ecuador con su visita a la frontera: “Métodos sucios”

El expresidente confirmó que estuvo en la zona fronteriza y en otras zonas del vecino país, pero negó haber conversado con el Gobierno de Daniel Noboa sobre el conflicto comercial con Colombia

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El candidato presidencial advirtió que el hecho de que el expresidente estuviera en la frontera y en otras zonas de Ecuador obedece a intereses electorales - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, se refirió a la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la frontera entre Colombia y Ecuador –visitó Putumayo y Tumaco (Nariño)– en medio de la guerra arancelaria y comercial que hay entre los países y que cada vez se recrudece más.

El ex jefe de Estado estuvo en territorio ecuatoriano recientemente y, para el presidente Gustavo Petro y el congresista, su llegada a ese territorio tiene fines electorales y también agrava la situación entre las naciones. Según Cepeda, se trata de una estrategia político-electoral presuntamente irregular, con la que la oposición espera conseguir respaldo en las urnas por parte de la ciudadanía.

“La extrema derecha ha utilizado toda clase de métodos sucios y de campañas sin escrúpulos para lograr el favor popular y obtener más votos en este proceso en el que estamos de carácter electoral. Ahora Uribe se traslada a la frontera con Ecuador para buscar incentivar el odio entre los pueblos y también agudizar la guerra comercial”, aseguró el candidato presidencial en un video publicado en sus redes sociales.

Iván Cepeda aseguró que la extrema derecha de Colombia está aliada con la extrema derecha de Ecuador - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Iván Cepeda aseguró que la extrema derecha de Colombia está aliada con la extrema derecha de Ecuador - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Desde su perspectiva, los políticos de la derecha colombiana estarían aliados con los de la derecha ecuatoriana y, a través de esa unión, pretenderían afectar a la población que vive en el sur del país y a los ciudadanos que habitan en la zona fronteriza, debido al respaldo que le dieron al Pacto Histórico en las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo de 2026. “Eso no es nada distinto a una conducta apátrida”, señaló.

En consecuencia, el aspirante se solidarizó con las personas que viven en la frontera colombo-ecuatoriana y aseguró que, de ser elegido presidente de la República en las elecciones que se aproximan, dará prioridad a las relaciones diplomáticas que se tienen con los demás países.

“Lo digo claramente: en mi gobierno esa clase de actitudes apátridas no tendrán lugar. Para nosotros está por encima de cualquier cálculo de carácter político electoral, las relaciones de hermandad, tanto de carácter económico como político, con los pueblos de frontera”, dijo.

Ecuador inició la guerra arancelaria por aparente falta de esfuerzos para garantizar la seguridad en la frontera - crédito Karen Toro/Reuters
Ecuador inició la guerra arancelaria por aparente falta de esfuerzos para garantizar la seguridad en la frontera - crédito Karen Toro/Reuters

La respuesta de Álvaro Uribe

A través de una publicación en X, el presidente Gustavo Petro cuestionó la presencia de Uribe en el vecino país en medio de la guerra arancelaria. Pues, desde enero de 2026, el mandatario Daniel Noboa ha estado ajustando aranceles a los productos colombianos, debido a la aparente falta de acciones por parte de Colombia para garantizar la seguridad en la frontera.

La última decisión que tomó Noboa al respecto constituye un duro golpe para el comercio nacional: aumentó los aranceles aplicados a los productos colombianos al 100%. Con base en eso, Petro preguntó: “¿Qué hace un expresidente de Colombia, visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?”.

El expresidente Álvaro Uribe rechazó el comentario de Gustavo Petro, indicando que, además de haber ido a Putumayo y a Tumaco, en enero de 2026 estuvo en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y la semana anterior estuvo en la ciudad de Cuenca (Ecuador), cumpliendo un compromiso académico. Aseguró que en ninguna de esas visitas habló con integrantes del Gobierno ecuatoriano.

Desde Medellín, el expresidente de la República se defendió nuevamente de los señalamientos del jefe de Estado y lo retó a probar que tuvo algo que ver con el incremento de aranceles a los productos del país por parte del Gobierno de Ecuador - crédito @alvarouribevel/X

En consecuencia, retó al primer mandatario a renunciar a su cargo si llega a comprobarse que son falsas sus insinuaciones sobre una posible injerencia en las decisiones de la administración de Ecuador.

“Presidente Petro, usted miente. Dice que yo fui a hablar con el Gobierno ecuatoriano. Le voy a proponer este reto:si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”, indicó el expresidente, proponiendo la búsqueda de un “jurado internacional” que se encargue de investigar el tema.

El partido Centro Democrático, fundado por Uribe, lo respaldó con un mensaje en X en el que también retó a Gustavo Petro a abandonar la Presidencia si se demuestra que sus acusaciones no tienen sustento.

El Centro Democrático aseguró que si el expresidente Álvaro Uribe estuvo involucrado en el incremento de aranceles de Ecuador, como afirma el presidente Petro, el partido "se cancela" - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático aseguró que si el expresidente Álvaro Uribe estuvo involucrado en el incremento de aranceles de Ecuador, como afirma el presidente Petro, el partido "se cancela" - crédito @CeDemocratico/X

“Petro (@petrogustavo), deje de insistir en mentiras. Usted es responsable de que gobiernos extranjeros tengan que enfrentar el narcotráfico que su gobierno ha permitido. Si lo que dice es cierto, el Centro Democrático se cancela. Si es falso, renuncie a la Presidencia”, indicó.

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