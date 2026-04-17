Colombia

Natalia París habló sobre su experiencia con el autismo en su vida cotidiana: “Necesito una semana y no salir”

La modelo afirmó que a causa del espectro en el que se encuentra, hay ocasiones en las que prefiere no interactuar con otras personas y a menudo lidiaba con problemas de concentración

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La modelo y empresaria realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, respondiendo principalmente preguntas relacionadas con su condición y la manera en la que lidia con ella - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Durante su paso en 2025 por Desnúdate con Eva, el formato de entrevistas de Eva Rey, la modelo y empresaria colombiana Natalia París afirmó que identificó comportamientos que asocia con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), luego de responder las preguntas de un test que hizo en ChatGPT.

“Sí, yo descubrí muy tarde, a esta edad, que yo tengo autismo. No lo tengo diagnosticado, pero es que tú ya le preguntas a ChatGPT y haces un test largo y, sobre todo, en el autismo tenemos algo que muy bueno, termina siendo muy bueno, que es el hiperfoco, en un tema que tú te obsesionas con el tema tanto que te vuelve muy bueno”, expresó en ese entonces.

Debido a que la DJ sostuvo que formaba parte del espectro autista sin hacerse un examen médico propiamente dicho, recibió reacciones encontradas de un sector de los usuarios en redes sociales, que desaconsejaron el uso del aplicativo de IA para autodiagnosticarse y la invitaron a consultar con un especialista sobre su situación.

La modelo hizo una sorprendente confesión a sus seguidores, relacionada con un aspecto que considera atractivo en los hombres, generando reacciones divididas - crédito @nataliaparisartist/Instagram
La modelo relató cómo lidiaba con su espectro autista, incluso antes de saber que se encontraba en él, tanto en momentos públicos como privados - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Pese a lo anterior, la paisa no tuvo problemas en abordar el tema durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en sus historias de Instagram este jueves 16 de abril. Ante la pregunta de cómo lidiaba con su autismo en su vida cotidiana, la también DJ no tuvo problemas en detallar algunos hechos de esta condición que le generaron dificultades, cuando no sabía de ella.

Por ejemplo, París adimitió que durante mucho tiempo le genearon dificultades las entrevistas, sobre todo para programas de televisión.

“Para mí, para cualquiera, una entrevista es algo que uno ya está así como todo acartonado. No es lo mismo cuando uno está hablando normal que cuando tiene cámaras. Pero en especial a mí, si el camarógrafo mueve la mano, me desconcentra. Entonces, yo sufría mucho porque quería hablar de algún tema en específico y perdía el hilo de la conversación y, mejor dicho, eso era un fiasco esas entrevistas”, relató.

La modelo y DJ afirmó que, a pesar de no recibir muchos comentarios negativos en sus cuentas, tiene una solución cada vez que estos se presentan - crédito @nataliaparisartist/Instagram
París expresó que las entrevistas televisivas le resultan desafiantes debido a distracciones externas que afectan su concentración - crédito @nataliaparisartist/Instagram

La modelo afirmó que una vez se percató de la situación ha intentado corregirlo y procura evitar que factores externos la desconcentren.

Por otra parte, París decidió echar tierra sobre la creencia popular de que las personas en el espectro autista no socializan. “Yo, por el contrario, soy muy sociable cuando salgo, cuando tengo eventos, pareciera que fuera extrasociable”, remarcó. Sin embargo, reconoció que eso tiene un precio, por el consumo de energía que implica para ella, y deriva en que a menudo se recluya en su casa por días.

Cuando llego a mi casa es como que ahí mismo siento un cansancio mental de haberlo dado todo, porque lo doy todo cuando estoy en la calle. Entonces, necesito una semana y no salir, no ver a nadie, no contestar el teléfono. No quiero hacer nada más y no estar conmigo, con mis perritos. Mis perritos como que me balancean ese autismo”, apuntó.

Otro punto que abordó relacionado con su condición tuvo que ver cuando las conversaciones involucran un tema de su interés, asegurando que puede dedicar varios días a investigarlo de manera continua. Este comportamiento, según detalló, corresponde a lo que se conoce como hiperfoco autista, una característica que implica concentrarse intensamente en un tema específico.

Natalia París
Natalia París explicó que puede obsesionarse e investigar durante días temas que considera relevantes, un comportamiento vinculado al TEA - crédito @nataliaparisartist/Instagram

En cambio, cuando el tema no es tan relevante para ella, tiende a fingirlo, y así lo explicó: “Básicamente, cuando yo estoy teniendo una conversación con alguien y estoy poniendo mucha atención, probablemente estoy pensando en otra cosa totalmente diferente. Y eso es algo que me pasó toda la vida sin yo saber que era autismo y yo disimulaba. Eso se llama masking en el autismo, que mucha gente no se da cuenta que eres autista, incluso tú. Uno como que trata de hacer que está poniendo mucha atención y que entendió todo. Y no, a no ser que sea un tema cien por ciento de tu interés”, puntualizó.

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