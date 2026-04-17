Se inundó la vía Bogotá-Girardot: desbordamiento de una quebrada deja infraestructuras afectadas y retrasos en la movilidad

Las inundaciones cubrieron calles residenciales y terrenos abiertos tras el desbordamiento de una quebrada debido a las lluvias intensas - crédito @SNGRDColombia / X - Alexander Ubaque Cano / Facebook

Las autoridades están en alerta ante el desbordamiento de una quebrada en el sector de Subía, ubicado en Silvania (Cundinamarca), teniendo en cuenta que la emergencia fue generada por las intensas lluvias que se desataron durante la jornada del jueves 16 de abril de 2026 en la vía Bogotá-Girardot, lo que ocasionó una emergencia vial en el sector.

De acuerdo con las denuncias hechas por los ciudadanos a través de redes sociales como Facebook, el aguacero provocó inundaciones y caída de árboles, afectando el tráfico, lo que generó retrasos entre los ciudadanos que se movilizaban por el concurrido corredor vial. Del mismo modo, se informó que se presentaron riesgos para los habitantes de este sector.

Según las versiones preliminares, la vía Bogotá-Girardot fue cerrada ante la creciente repentina de una quebrada que se generó por las lluvias intensas que cayeron durante el jueves. Esto causó zonas inundadas y la acumulación de lodo, además de piedras y árboles caídos, lo que comprometió la movilidad y la seguridad de conductores y puso en riesgo la infraestructura vial.

Como resultado del desbordamiento, la principal vía entre Bogotá y Girardot resultó afectada por inundaciones y desprendimientos de tierra en el tramo comprendido entre San Raimundo y Silvania, en el sector Subía. La presencia de lodo, agua y material rocoso complicó el tránsito, y obligó a cierres parciales para permitir labores de limpieza y asegurar la zona, con el fin de evitar una emergencia mayor.

Las imágenes demuestran la magnitud de las consecuencias del aguacero - crédito @SNGRDColombia / X

Afectaciones en infraestructura preocupan a la comunidad

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca informó que la emergencia impactó tanto la vía pública como viviendas y la infraestructura escolar local. Y es que el reporte oficial entregado minutos antes de las 7:00 p. m. demostró que, de manera preliminar, una familia resultó directamente afectada y se registraron daños en una escuela del sector.

Esta situación desató la preocupación entre las comunidades cercanas, que temen por la seguridad y la continuidad de las actividades escolares ante el daño ocasionado en una de las escuelas del sector.

La información disponible demuestra que los daños en la carretera y en las edificaciones podrían requerir intervenciones adicionales para restablecer plenamente las condiciones habituales en la región.

Los trabajos para restablecer la circulación avanzan mientras las autoridades mantienen controles y recomiendan precaución - crédito Colprensa

Respuesta oficial y recomendaciones para los conductores

En la zona afectada se contó con la presencia personal de la Policía Nacional, así como los equipos de gestión y control vial que se encargaron de llevar a cabo las respectivas labores de verificación, regulación del tráfico y asistencia a ciudadanos en las áreas de mayor riesgo.

Ante la gravedad de la situación ocasionada por la inclemencia del clima, las autoridades establecieron controles en los accesos para prevenir accidentes, mientras avanzaban los trabajos de normalización del tránsito para evitar que los viajeros perdiera aún más tiempo.

Debido a los hechos, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres recomendó a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y acatar las indicaciones dadas por los agentes en la vía. Estas medidas, junto con la intervención de la concesionaria encargada del corredor, buscan mitigar los peligros y favorecer la recuperación total de la seguridad en la zona.

La temporada de lluvias ha afectado a varios sectores del país - crédito Colprensa

Hasta que concluyan los trabajos y se restablezcan las condiciones normales en la vía Bogotá-Girardot, las autoridades locales instaron a los usuarios a manejar con extrema prudencia y a estar atentos a la señalización instalada para evitar accidentes adicionales.

Del mismo modo, se pidió a los habitantes de los sectores aledaños comunicar a la Policía cualquier situación de emergencia relacionada con el clima que pueda presentarse en los próximos días para garantizar la oportuna intervención de los organismos de socorro.