Erika Zapata recibió importante premio: “El verdadero poder de la mujer”

Una ceremonia reunió a líderes y referentes para premiar a quien ha logrado posicionar una visión alternativa de la comunicación - crédito Erika Zapata / Instagram

La periodista Erika Zapata fue galardonada en Medellín con el premio “El Verdadero Poder de la Mujer” en la categoría de Comunicación para la Verdad y el Cambio Social. El reconocimiento, organizado por la fundación Mujeres Exitosas Latam y respaldado por la Alcaldía de Medellín, destaca el impacto de la famosa presentadora por visibilizar realidades sociales complejas a través de su narrativa periodística que la ha conectado con los televidentes.

Este galardón tan importante para la carrera de la comunicadora fue entregado en un evento en el que participaron figuras como María Emma Mejía, así como representantes de la Secretaría de las Mujeres de Medellín y Mia River, embajadora de la organización en Antioquia, lo que demuestra un respaldo institucional a la trayectoria de Zapata en Noticias Caracol y a su enfoque orientado a la transformación social.

La fundación Mujeres Exitosas Latam, liderada por Paola Onzaga, fue la encargada de otorgar el premio, el cual, según Onzaga, se entregó “con respeto, admiración y especial consideración” por la labor de la comunicadora que es reconocida en todo el país por su particular estilo para narrar los hechos.

El premio recibido por Erika Zapata evidencia cómo una narrativa genuina logra visibilizar realidades complejas - crédito Erika Zapata / Instagram

Erika Zapata se convirtió en referente nacional tras desafiar los esquemas tradicionales de la televisión, manteniendo su típico acento paisa y abordando la información desde la sensibilidad y la conexión directa con la audiencia. Aunque los críticos han cuestionado públicamente el estilo de la presentadora, el reconocimiento que ahora recibe ratifica que su autenticidad la ha llevado a ser respetada por sus colegas en el periodismo.

Según la organización, la periodista “ha logrado visibilizar realidades complejas a través de una narrativa que respeta la esencia del pueblo, convirtiéndose en un referente de cómo la comunicación puede ser un motor de transformación”, lo que demuestra el alcance de su estilo único.

Durante la ceremonia en Medellín, la agenda incluyó la lectura y firma del Manifiesto de Mujeres Exitosas Latam, un documento que promueve el compromiso de las líderes de la región con la visibilización y respeto del rol femenino en todas las áreas de la sociedad.

En nombre de la fundación, se enfatizó la premisa que demuestra el trabajo de las mujeres en el área: “Seguimos construyendo escenarios que reconocen, elevan y proyectan la voz de las mujeres que dejan huella”.

La periodista de Noticias Caracol recibió el galardón orgullosa de su trabajo - crédito @erika_zava / vía Instagram

El reconocimiento al papel de Erika Zapata en la transformación del periodismo colombiano

La entrega del premio a Zapata marca un precedente en el reconocimiento a aquellos que reconfiguran la comunicación en Colombia. El evento reiteró la importancia de la autenticidad en el periodismo y la validación social a voces consideradas ajenas a los modelos tradicionales.

Erika Zapata, reconocida a través de las redes sociales como “la reina de las notas virales” por su narrativa, consolidó su proyección nacional gracias a su cercanía con el público y su estilo genuino, razón por la cual la organización premió por prestar su voz para dar vida a aquellas historias que no son escuchadas.

Su logro representa un avance en la reivindicación del periodismo como herramienta para la transformación social en Colombia, específicamente de las poblaciones vulnerables y apartadas, como lo destacó el galardón entregado a la comunicadora.

El premio demuestra que la verdad contada con sensibilidad puede mover a toda una sociedad - @erika_zava/Instagram

Con este reconocimiento, la periodista demuestra que su estilo responde a una postura política y social, alejándose de los personajes muy estructurados y serios, aunque continúa priorizando la verdad y dignidad de las historias cotidianas.

El galardón recibido por Erika Zapata en Medellín se convirtió en ejemplo de la vigencia y fortaleza de su contribución al debate público y a la representación de los sectores que tradicionalmente han sido excluidos de la cobertura mediática en los noticieros tradicionales del territorio nacional.