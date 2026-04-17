Colombia

Procuraduría levantó suspensión provisional a funcionarios del Inpec que permitieron fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí

La más de una decena de funcionarios del Inpec que omitieron registros, verificaciones y, al parecer, recibieron pagos por permitir la fiesta podrían volver a sus puestos de trabajo

Guardar
Entre los objetos encontrados figuran consolas de videojuegos, portátiles, módem Wifi, estufas eléctricas y aires acondicionados ocultos dentro de la cárcel La Paz - crédito Colprensa
Entre los objetos encontrados figuran consolas de videojuegos, portátiles, módem Wifi, estufas eléctricas y aires acondicionados ocultos dentro de la cárcel La Paz - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación resolvió levantar la suspensión provisional impuesta a 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adscritos a la cárcel de Itagüí.

Los funcionarios habían sido apartados de sus cargos, de manera temporal, tras conocerse la realización de una fiesta vallenata en el penal, en la que participaron internos y capos de grupos criminales, vinculados al programa del Gobierno Petro conocido como la Paz Urbana, informó Caracol Radio.

Estos guardias no solo habrían permitido el desarrollo de la controversial fiesta al interior del penal, sino que habrían recibido incentivos económicos por facilitar el ingreso de artistas y, desde luego, presuntamente omitir registro obligatorios y verificaciones de seguridad durante el evento que ocurrió el 8 de abril de 2026.

Según la información preliminar conocida por el medio, con la decisión actual, la investigación disciplinaria pasa ahora a la etapa de indagación previa.

La ausencia de documentación sobre la entrada de músicos, equipo y visitantes durante la celebración en la cárcel plantea dudas sobre los controles internos y la transparencia en la administración de la penitenciaría - crédito cpatura de pantalla / @tobonvillada
La ausencia de documentación sobre la entrada de músicos, equipo y visitantes durante la celebración en la cárcel plantea dudas sobre los controles internos y la transparencia en la administración de la penitenciaría - crédito cpatura de pantalla / @tobonvillada

La Procuraduría también avaló las pruebas presentadas hasta el momento en el proceso, lo que permitirá continuar con la recolección y análisis de información para determinar eventuales responsabilidades de los implicados.

La medida permitiría eventualmente a los funcionarios reintegrarse a sus funciones mientras avanza la indagación, sin que esto implique el cierre de la investigación ni la exoneración de posibles faltas disciplinarias relacionadas con los hechos ocurridos en el centro penitenciario.

Los guardias recibieron esta cantidad dinero por permitir la fiesta

La investigación por la fiesta vallenata puso en evidencia un esquema de pagos irregulares a los funcionarios del Inpec para facilitar el ingreso de artistas, visitantes y objetos, sin los controles habituales de la institución penitenciaria.

Según documentos y denuncias presentados en el Concejo de Medellín, alrededor de un millón de pesos habría sido entregado individualmente a los guardias para omitir los filtros obligatorios de seguridad y permitir el desarrollo del evento ilícito, en el que participaron cabecillas criminales y 138 visitantes, entre ellos menores de edad.

El Inpec no autorizó ningún evento en la cárcel de Itagüí. Inició investigaciones disciplinarias - crédito @cuervoji/X
El Inpec no autorizó ningún evento en la cárcel de Itagüí. Inició investigaciones disciplinarias - crédito @cuervoji/X

La celebración incluyó música en vivo a cargo del cantante Nelson Velásquez —que habría recibido cerca de 100 millones de pesos—, así como la entrada de licor, comida y otros artistas, y generó un escándalo nacional por el nivel de permisividad y complicidad interna.

De los cerca de 500 millones de pesos invertidos en la fiesta, el resto del dinero se distribuyó entre logística, bebidas y servicios adicionales, según la denuncia formalizada por la concejal antioqueña Claudia Carrasquilla.

Por su parte, el concejal Andrés Tobón calificó como grave la situación y cuestionó que este tipo de situaciones no se resuelven solo con sanciones a los funcionarios involucrados.

“Aquí tiene que haber justicia, tiene que haber resultados y, por supuesto, tienen que responder”, expresó. Tobón también advirtió que la magnitud del episodio pone en evidencia un problema estructural en el sistema penitenciario, donde la supervisión fue insuficiente y se permitió la entrada de objetos como consolas de videojuegos, aires acondicionados y equipos electrónicos sin registros.

Las críticas, desde luego, recayeron en el Gobierno Petro, particularmente, por la imagen de validación a varios capos de Medellín recluidos en este penal que participaron del polémico “tarimazo”, y que fueron agregados al programa de la Paz Urbana.

El cantante vallenato afirmó que su participación se limitó a cumplir un compromiso profesional previamente acordado - crédito nelsonvelasquezoficial / Instagram
El cantante vallenato afirmó que su participación se limitó a cumplir un compromiso profesional previamente acordado - crédito nelsonvelasquezoficial / Instagram

Por eso, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, explicó que los miércoles existe un “régimen especial” de visitas en la cárcel, pero el número de asistentes y la presencia de músicos superó ampliamente lo permitido por el protocolo.

Desde el Inpec anunció el retiro del director del penal y la apertura de una investigación disciplinaria a siete funcionarios que estaban de servicio ese día.

La institución aclaró que la actividad no fue autorizada por el Gobierno nacional ni por la Dirección del Inpec. Mientras avanzan las investigaciones, persisten las denuncias sobre un entramado de pagos clandestinos y complicidad que mantiene bajo presión al sistema penitenciario y a las autoridades responsables de su control.

Temas Relacionados

Parranda vallenataCárcel de ItagúiInpecProcuraduríaColombia-Noticias

Más Noticias

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

El cuadro antioqueño buscará dar el golpe en el estadio Maracaná ante el vigente campeón de América

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Colombia, tras golear a Brasil, se enfrentará a otro grande en la final del Sudamericano sub-17

La Tricolor se medirá ante Argentina el domingo 19 de abril, luego de que la Albiceleste se impusiera ante Ecuador en el estadio Defensores del Chaco de Asunción

Colombia, tras golear a Brasil, se enfrentará a otro grande en la final del Sudamericano sub-17

Cuidado con el café que consume: el Invima alertó por marca que podría representar riesgos para la salud

La entidad señaló que la distribución del producto se estaría realizando principalmente mediante plataformas de comercio electrónico y canales digitales no autorizados, lo que dificulta su trazabilidad y control sanitario

Cuidado con el café que consume: el Invima alertó por marca que podría representar riesgos para la salud

Natalia París habló sobre su experiencia con el autismo en su vida cotidiana: “Necesito una semana y no salir”

La modelo afirmó que a causa del espectro en el que se encuentra, hay ocasiones en las que prefiere no interactuar con otras personas y a menudo lidiaba con problemas de concentración

Natalia París habló sobre su experiencia con el autismo en su vida cotidiana: “Necesito una semana y no salir”

Capturaron a un hombre acusado de atacar a su pareja, menor de edad, con un arma blanca: llevaba 16 años prófugo

El caso, ocurrido en 2010 en Turbo, se reactivó tras años sin avances y ahora el señalado deberá responder por intento de homicidio agravado

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Natalia París habló sobre su experiencia con el autismo en su vida cotidiana: “Necesito una semana y no salir”

Natalia París habló sobre su experiencia con el autismo en su vida cotidiana: “Necesito una semana y no salir”

Erika Zapata recibió importante premio: “El verdadero poder de la mujer”

Juan Pablo Vega, los misterios del ‘Cachacoleto’ y su experiencia en el estudio con Feid: “Hay una búsqueda de narrativa”

Karina García destapó la jugada oculta de Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Fue la oportunidad perfecta”

Rafael Novoa reapareció haciendo telenovelas en México y salió en defensa del género: “Hace parte de nuestra cultura”

Deportes

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Colombia, tras golear a Brasil, se enfrentará a otro grande en la final del Sudamericano sub-17

Falcao seleccionó a los favoritos para la Copa del Mundo, y no incluyó a Colombia: “Viene creciendo”

Presidente de la Conmebol se refirió a la modernización del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Devolver al fútbol lo que es del fútbol”

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma cerca de otro título con Crystal Palace: están en semifinales de la Conference League